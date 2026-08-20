وفي هذا السياق، أكد عادل الزهراني، المتحدث الرسمي ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، أن هذا القرار ليس مستحدثًا، بل ضمن خطة معدة مسبقًا منذ إعلان مشروع تخصيص الأندية، عام 2023، مستشهدًا بوجود أندية باتت تحت ملكية قطاع خاص بالكامل، مثل القادسية والعلا ونيوم.

وأوضح الزهراني أن الأندية الأربعة ستظل مشمولة ضمن استراتيجية دعم الأندية، بنفس المعايير المطبقة، ولكن الاختلاف أنها ستصبح تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 100%، بما تشملها من مسؤولية تجارية وفنية وإدارية، بينما يتم تطبيق اللائحة الرياضية الخاصة، التابعة لوزارة الرياضة، على جميع الأندية.

وفيما يتعلق بتوقيت إعلان القرار، ولماذا لم يتم الكشف عنه مع نهاية الموسم الماضي، قال الزهراني، في حديث عبر برنامج "المنصة"، "منذ إعلان القرار، كانت ملكية النادي موزعة بين صندوق الاستثمارات بنسبة 75%، والمؤسسة غير الربحية بنسبة 25%، وكان القرار يتطلب اتخاذ هذا النوع من التقسيم في السابق؛ على اعتبار أن النادي غير جاهز تمامًا لمرحلة الانتقال إلى المستثمر بشكل كامل، إلا أن الأندية وصلت لمرحلة تنظيم إداري وحوكمة تجعلها مؤهلة للمرحلة الجديدة، ليصبح الصندوق مالكًا للنادي بنسبة 100%.

وحول ما إذا كان توقيت القرار سيؤثر على سير الأندية الأربعة، بشأن اتخاذ القرارات وعملية الانتقالات وغيرها، علّق الزهراني "اليوم، هذا النوع من القرارات يتطلب إجراءات وترتيبات تنظيمية متعددة مع جهات كثيرة، والخطوة بدأت منذ أشهر وليست جديدة، ولا نتوقع وقوع أي خطوات سلبية بسبب توقيت الإعلان؛ لأن القرارات ترجع إلى صلاحيات كاملة للرئيس التنفيذي".

وأوضح "الأندية تسيّر أمورها في الفترة الماضية من خلال صلاحيات الرئيس التنفيذي، ومجالس الإدارات مستقلة تمامًا عن المؤسسة غير الربحية، وما يتم إحلاله حاليًا هو المؤسسة غير الربحية، وليس مجلس إدارة الشركة الربحية، كما أن الأندية تواصل استعداداتها للموسم بشكل واضح دون أي تحديات، والعمل في الأندية يسير وفق ما أفرزته استراتيجية دعم الحوكمة، وليست هناك أي فجوة أو توقف للعمل في الفترة الانتقالية".