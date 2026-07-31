Goal.com
مباشرالتذاكر
Rodri Man City GFXGOAL
Krishan Davis و علي رفعت

ترجمه

ورطة مارسيكا.. هل يفكك ريال مدريد ما تبقى من إمبراطورية بيب جوارديولا في مانشستر سيتي؟!

التحليل الفني
مانشستر سيتي
رودري
إينزو ماريسكا
فقرات ومقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال مدريد
الدوري الإسباني
إسبانيا

رحيل رودري سيكون قاسيًا للغاية على مانشستر سيتي لو حد!

يدخل نادي مانشستر سيتي مرحلة جديدة مليئة بالغموض مع سعيه للتكيف مع الحياة بعد رحيل المدرب بيب جوارديولا، ولكن هذه المرحلة الصعبة قد تزداد تعقيدًا في الفترة القادمة.

السبب في ذلك يعود إلى احتمالية انتقال النجم وركيزة خط الوسط، رودري، إلى ريال مدريد الذي يملك ثقة كبيرة في حسم هذه الصفقة الضخمة لقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم.

أداء اللاعب صاحب الـ 30 عامًا المبهر في شمال أمريكا أعاد إشعال رغبة النادي الملكي في ضم هدفه القديم، وتؤكد التقارير اعتقادهم بالقدرة على جلبه إلى ملعب سانتياجو برنابيو قبل إغلاق سوق الانتقالات في 1 سبتمبر.

يبدو خروج رودري أمرًا شبه حتمي، فقرار جوارديولا بالرحيل شكل نهاية حقبة تاريخية للسيتي شهدت مغادرة عناصر أصحاب خبرة كبيرة، كما أن النجم الإسباني دخل عامه الأخير في عقده مع الفريق، بعدما ألمح سابقًا في عام 2026 إلى رغبته في العودة إلى موطنه ومدينته الأم.

وقال رودري في تصريحات صحفية خلال فترة التوقف الدولي في مارس: "هل أحب العودة للعب في إسبانيا، في الدوري الإسباني، في مدريد؟ نعم بالتأكيد أحب العودة". 

وأضاف معلقًا على الارتباط بريال مدريد تحديدًا: "لا يمكنك رفض أحد أفضل الأندية في العالم".

يشهد مانشستر سيتي صيفًا مليئًا بالتغييرات الكبيرة، فغياب جوارديولا يترك فراغًا يصعب سده، وخسارة مهندس خط الوسط ستزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه الفريق في بداية رحلته مع المدرب الجديد إنزو ماريسكا.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    لاعب لا يمكن تعويضه


    تعرضت مسيرة رودري لتعثر كبير بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2024، قبل شهر واحد من تتويجه بجائزة الكرة الذهبية في باريس، متأثرًا بعدها بسلسلة من الإصابات المتكررة التي منعت استعادته لمستواه المعهود بشكل منتظم.

    ويشير مانشستر سيتي إلى أن غياب اللاعب المتكرر وحاجته للعودة التدريجية كانا سببًا رئيسًا في فقدان الفريق للقب الدوري منذ موسم 2023-2024 قبل بدء أزمته مع الإصابات، بعد أن كان الفريق يسيطر تمامًا على البطولة، حيث لم يغب قبلها سوى عن 7 مباريات فقط.

    ومع ذلك، قدم رودري تذكيرًا قويًا بإمكانياته في المحفل الكروي الأكبر هذا الصيف، تمامًا كما توقع جوارديولا في أكتوبر من العام الماضي عندما قال: "في كأس العالم سنشاهد أفضل نسخة من رودري، وفي الموسم المقبل سيكون في أفضل حالاته".

    لعب صاحب الـ 30 عامًا دورًا حاسمًا في تتويج إسبانيا بكأس العالم في شمال أمريكا، حيث أدار إيقاع اللعب من عمق الوسط في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي، واستطاع إحباط العديد من هجمات المنافسين.

    كان هذا دليلًا جديدًا يؤكد أن تعويض رودري في مانشستر سيتي سيكون أمرًا في غاية الصعوبة عند رحيله، وقد يُحرم الفريق من الاستفادة من أفضل مستوياته إذا شعر أن وقت الرحيل قد حان بالفعل بعد انتهاء حقبة جوارديولا الذهبية، خاصة مع تبقي عام واحد فقط في عقده.


    • إعلان
  • RodriGetty Images

    "كل مدرب يريد رودري"

    من جانبه، لم يبدِ إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي السابق ومساعد جوارديولا الأسبق وخليفته الحالي، أي اندهاش من الاهتمام بنجم خط وسطه، رغم أنه يتوجب عليه القلق بشكل أكبر من إمكانية مغادرة اللاعب.

    وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الأول له: "في البداية، الشائعات أمر طبيعي حول اللاعبين الكبار ولست قلقًا بشأن ذلك، أرى الأمر طبيعيًا بعد فوزهم بكأس العالم ولكونه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

    وأضاف: "أعتقد أن كل مدرب يتمنى امتلاك لاعب بحجم رودري لأنه لاعب من طراز رفيع، حاليًا يخضع لجراحة يوم الاثنين في الظهر، وهو بحاجة لإجازة للراحة والاستشفاء ثم يعود إلينا".

    ما يجب أن يضعه المدرب الجديد في حسابه هو أن رودري كان ولا يزال عنصرًا أساسيًا في طريقة لعب السيتي، بفضل قدرته على التنقل بين أدوار مختلفة في أسلوب ماريسكا المرن، وبناء الهجمات من الخلف، بالإضافة إلى شخصيته القيادية كقائد توج بكأس العالم.


  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    خط وسط يحتاج إعادة بناء

    باستثناء رودري والوافد الجديد إليوت أندرسون القادم بصفقة بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، لا يملك ماريسكا في قائمة السيتي الكثير من لاعبي الوسط الذين أثبتوا امتلاكهم الجودة الكافية لتحمل مسؤولية قيادة هذا الخط، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير للمدرب إذا قرر النجم الإسباني العودة إلى دياره هذا الصيف.

    البديل المباشر المحتمل، نيكو جونزاليس، الذي التعاقد معه جزئيًا لتعويض غياب رودري أثناء إصابته بالرباط الصليبي، كان أحد النقاط المخيبة للآمال في صفقات يناير 2025، حيث فشل في ترك انطباع قوي لدى جوارديولا وقضى معظم النصف الثاني من الموسم الماضي على دكة البدلاء، وتتحدث التقارير عن إمكانية بيعه.

    كذلك لم يقدم تيجاني ريندرز مستويات قوية بشكل منتظم بعد بدايته السريعة عقب انتقاله بقيمة 46 مليون جنيه إسترليني من ميلان في الصيف الماضي، ليجد نفسه هو الآخر يشارك كبديل في معظم الأوقات بعد بداية العام، ويُأمل أن يقدم أداءً أفضل في الموسم المقبل بعد التأقلم مع أجواء الكرة الإنجليزية.

    بالإضافة إلى ذلك، هناك ماتيو كوفاسيتش، ريكو لويس، وكالڤين فيليبس، والذين أشارت تقارير إلى عدم الحاجة لخدماتهم في النادي. 

    وإذا أضفنا استبعاد رودري من المعادلة، سيجد السيتي نفسه أمام عمل شاق للغاية في سوق الانتقالات.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Elliot Anderson England 2026Getty

    فرصة أندرسون؟

    رغم أنه كان يمني النفس باللعب إلى جوار رودري، إلا أن أندرسون سيرى في رحيل النجم الإسباني إلى مدريد فرصة ذهبية لتثبيت قدميه كلاعب رقم 6 الأساسي في الفريق.

    خلال صعوده السريع مع نوتينجهام فورست، والذي جعله عنصرًا محوريًا في تشكيلة توماس توخل مع منتخب إنجلترا، أثبت صاحب الـ 23 عامًا نفسه كأحد أفضل لاعبي الوسط الشاملين، وتميز بشكل خاص في أداء دور صانع الألعاب المتأخر والقوي في الالتحامات.

    في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي كان أندرسون الأكثر استعادة للكرة بين جميع اللاعبين بواقع 306 مرة، والأكثر فوزًا بالثنائيات بواقع 297 التحامًا، كما تصدر قائمة صناعة الفرص في فورست متفوقًا على مورجان جيبس وايت برصيد 54 فرصة مصنوعة منها 9 فرص محققة. 

    وفي كأس العالم 2026، كان الأكثر قيامًا التدخلات الناجحة بواقع 18 تدخلًا مناصفة مع رودري نفسه.

    باختصار، يملك اللاعب مقومات شاملة ويبدو مستعدًا لتحمل مسؤولية قيادة خط وسط السيتي في حال مغادرة رودري، كما قد يحصل على دعم إضافي، حيث ذكرت تقارير أن النادي قد يعجل بالتعاقد مع لاعب الوسط المدافع أيوب بوعدي، نجم منتخب المغرب في كأس العالم، بناءً على التطورات مع رودري، بعد أن كانت النية تتجه لإعارته مباشرة إلى ليل الفرنسي.


  • Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

    مرحلة انتقالية صعبة

    يستعد مانشستر سيتي لدخول مرحلة انتقالية شاقة مع مدربه الجديد، في ظل الفراغ الكبير الذي تركه جوارديولا، وتأتي خسارة عنصر آخر من عناصر الخبرة لتزيد الأمور صعوبة.

    غادر الفريق بالفعل قادة بارزون في غرف الملابس مثل برناردو سيلفا، الذي حمل شارة القيادة في الموسم الماضي، وجون ستونز، بعد انتهاء عقودهما لانتقالهما إلى ريال مدريد وإنتر على التوالي، مما حرم ماريسكا من قيادات اعتادت على منصات التتويج.

    وبإضافة ذلك إلى الرحيل العاطفي لجوارديولا، يمر السيتي بتغيير جذري كبير، فالحفاظ على رودري كان سيمنح الفريق قدرًا من الاستقرار، لكن مجرد التفكير في مغادرته يعكس حجم التحدي القادم.

    تسعى إدارة النادي بكل قوة لتجنب حالة عدم الاستقرار التي أصابت أندية مثل مانشستر يونايتد وآرسنال بعد رحيل مدربيهم التاريخيين سير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر، لكن لا يوجد ضمان لنجاح ماريسكا بشكل باهر بالنظر إلى تجربته المتباينة مع تشيلسي.

    سيعتمد الكثير على تحقيق الاستقرار حول المدرب الإيطالي، ولكن احتمال رحيل رودري إلى ريال مدريد سيزيد من تعقيد المشهد.


  • Enzo MarescaGetty

    امنح الوقت للنجاح

    يحتفظ ماريسكا بهدوئه وهو يستعد لخوض التحدي الأكبر في مسيرته التدريبية حتى الآن.

    وقال المدرب الإيطالي عند سؤاله عن السير على خطى جوارديولا: "أعتبر الأمر شرفًا كبيرًا، أن يقع اختيار النادي عليّ فهذا أمر يدعو للفخر، لقد قلت مرارًا إنني أعتبر بيب أفضل مدرب في العالم خلال الـ 20 أو 25 عامًا الماضية، والتحدي كبير هنا".

    وأضاف: "تاريخ الأندية التي ارتبطت بمدربين لسنوات طويلة يظهر معاناة بعضها بعد رحيلهم مثل تجربة سير أليكس وفينجر، ولكن التحدي يكمن في القيام بالأمور الصحيحة".

    ويرى مدرب تشيلسي السابق أن العامل الحاسم هو منح الوقت، موضحًا: "أعرف منظومة النادي والأفراد هنا منذ سنوات، عندما يغير نادٍ 3 مدربين فقط خلال 17 عامًا، فهذا يظهر مدى الجدية، فالإدارة تفهم أهمية منح الوقت الكافي لكل شيء".

    واختتم تصريحًا مؤكدًا: "الاستقرار في المنظومة هو الأساس، وهذا النادي استعان بـ 3 مدربين في 17 عامًا وهو أمر غير معتاد في كرة القدم، أنا واثق من قدرتنا على مواصلة العمل القوي واستكمال ما تحقق خلال الـ 15 عامًا الماضية منذ عهد روبرتو مانشيني".

    رغم هذه النبرة الهادئة، يبدو أن الموسم المقبل في ملعب الاتحاد سيكون محفوفًا بالتحديات، وسيتمنى ماريسكا بكل قوة أن يكون رودري حاضرًا إلى جانبه.