وربما حتى بسعر زهيد: هل سيغادر النجم الصاعد كان أوزون نادي أينتراخت فرانكفورت بسبب المدرب ألبرت رييرا؟

يبدو أن الهزيمة المذلة التي تعرض لها الفريق في مباراة التعادل 2-2 مساء الأحد الماضي أمام 1. FC كولن هي ما أثار غضب أوزون بشكل خاص. ففي تلك المباراة، أبقى رييرا صانع ألعابه على مقاعد البدلاء طوال المباراة، ثم وجه له توبيخًا بعد انتهاء اللقاء.

"إنه يعرف ما يجب أن يفعله مع الكرة وبدونها. إذا قدم ذلك للفريق، وليس لي، فسوف يلعب"، انتقد المدرب الإسباني، الذي اتهم أوزون بشكل غير مباشر بعدم تقديم ما يكفي من خدمة للفريق. "إن عدم مشاركة البعض في المباراة يرجع إلى أنه يمكن أن يكون المرء رائعاً مع الكرة، ولكنه ليس جيداً بدونها. في حالة ألبرت، لن تلعب. أنا واضح جداً في هذا الشأن. أريد لاعبين متكاملين. عليهم أداء المهمتين"، قال رييرا.