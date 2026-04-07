ووفقًا لمعلومات صحيفة «بيلد»، يلعب مدرب نادي سانت جيرمان دورًا كبيرًا في تفكير اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي قد يقرر مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ترجمه
وربما حتى بسعر زهيد: هل سيغادر النجم الصاعد كان أوزون نادي أينتراخت فرانكفورت بسبب المدرب ألبرت رييرا؟
يبدو أن الهزيمة المذلة التي تعرض لها الفريق في مباراة التعادل 2-2 مساء الأحد الماضي أمام 1. FC كولن هي ما أثار غضب أوزون بشكل خاص. ففي تلك المباراة، أبقى رييرا صانع ألعابه على مقاعد البدلاء طوال المباراة، ثم وجه له توبيخًا بعد انتهاء اللقاء.
"إنه يعرف ما يجب أن يفعله مع الكرة وبدونها. إذا قدم ذلك للفريق، وليس لي، فسوف يلعب"، انتقد المدرب الإسباني، الذي اتهم أوزون بشكل غير مباشر بعدم تقديم ما يكفي من خدمة للفريق. "إن عدم مشاركة البعض في المباراة يرجع إلى أنه يمكن أن يكون المرء رائعاً مع الكرة، ولكنه ليس جيداً بدونها. في حالة ألبرت، لن تلعب. أنا واضح جداً في هذا الشأن. أريد لاعبين متكاملين. عليهم أداء المهمتين"، قال رييرا.
- Getty Images
تعرض أوزون للإصابة عدة مرات هذا الموسم
كان مدرب سانت جالين قد انتقد أوزون علنًا منذ عدة أسابيع. ففي نظر المدرب الإسباني، لا يرقى مستوى اللاعب الألماني-التركي إلى المستوى المطلوب، لا سيما في التعامل مع الكرة: "قلت لكان: 'أنت ويونس (إبنوتاليب؛ ملاحظة المحرر) تبدوان وكأنكما من فريق آخر.' لأنهما ما زالا لا يفهمان طريقة لعبنا."
بعد بداية موسم رائعة سجل فيها أوزون خمسة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة في أول خمس مباريات بالدوري الألماني في نوفمبر، تعرض أوزون لإصابة عضلية في البداية، ثم تعرض لإصابة أخرى في الفخذ في يناير، مما أجبره على التوقف لعدة أسابيع.
في نهاية مارس، احتفل أخيرًا بعودته ضد 1. FSV Mainz 05، عندما أشركه رييرا في الدقائق الأخيرة. في 22 مباراة في جميع المسابقات، ساهم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة.
- (C)Getty Images
هل سيغادر أوزون نادي SGE هذا الصيف؟
وفقًا لمعلومات صحيفة «بيلد»، يعتزم أوزون اتخاذ قرار في نهاية الموسم بشأن ما إذا كان سيواصل اللعب مع نادي فرانكفورت أم سيبحث عن نادٍ آخر. ويقال إن العديد من الأندية الدولية الكبرى تراقب الوضع عن كثب، ويبدو أن هناك اهتمامًا ملموسًا من جانب نادي ميلان.
وبعد أن تم طرح مبلغ 80 مليون يورو كرسوم انتقال للاعب الهجومي في وقت سابق، يبدو أن فرانكفورت سيكتفي هذا الصيف بمبلغ أقل بكثير. ويقال إن أوزون متاح بالفعل مقابل 40 إلى 45 مليون يورو.
كان أوزون: إحصائيات الأداء 25/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
الدوري الألماني
15
6
4
دوري أبطال أوروبا
5
2
0
كأس ألمانيا
2
0
1