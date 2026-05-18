Lelio Donato و معتز الجمال

يوفنتوس خارج دوري الأبطال؟.. الفشل الأكبر منذ 15 عامًا يهدد الجميع في تورينو

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

بعد الهزيمة على أرضه أمام فيورنتينا، تراجع البيانكونيري إلى المركز السادس، ليكون هذا هو أسوأ نتيجة للفريق منذ موسم 2010-2011. يوفنتوس لم يفشل أبدًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا على أرض الملعب خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.

"أمور الحياة لها وجه آخر"، هكذا صرح لوتشيانو سباليتي لشبكة "سكاي سبورت" فور إطلاق صافرة النهاية لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا، محاولًا التخفيف من حدة ما حدث يوم الأحد في ملعب "أليانز ستاديوم".

لكن من الناحية الرياضية، فإن ما يهدد البيانكونيري بشكل ملموس في الجولة الأخيرة من الدوري يمثل دراما حقيقية.

يكفي أن ندرك أن الفشل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا سيعني إنهاء الموسم بأسوأ مركز على أرض الملعب طوال الخمسة عشر عامًا الماضية.

باختصار، هذا يكفي لتبرير ثورة جديدة على كافة الأصعدة: من الإدارة إلى اللاعبين، مرورًا بالمدرب.

  • فشل رياضي

    لا داعي للمراوغة. ما قدمه يوفنتوس أمام "الفيولا" كان أداءً غير مفهوم لفريق كان يقاتل في مباراة تمثل "مسألة حياة أو موت" من الناحية الرياضية، مع كامل الاحترام لتصريحات سباليتي.

    وبدلاً من ذلك، وخاصة في الشوط الأول، لم يقدم البيانكونيري على أرض الملعب أي شيء مما يلزم للفوز بمباراة كرة قدم: لا أفكار، لا إصرار، ولا ركض. ظهر الفريق كمجموعة مستنزفة من الطاقات البدنية والعصبية.

    وأوضح سباليتي نفسه بعد نهاية المباراة: "من الواضح أن هذه نتيجة سيئة للغاية: لقد قدمنا مباراة مروعة من نواحٍ عديدة، بينما في جوانب أخرى لم تكن الظروف في صالحنا".

    هذا اعتراف نصف صريح بالذنب، لكنه لا يكفي لتبرير ما سيُعد فشلاً رياضيًا ذريعًا، في ظل الاحتمال المتزايد لعدم التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.


  • كلمات لا تليق بيوفنتوس

    العمل الذي قام به لوتشيانو سباليتي منذ توليه القيادة الفنية للبيانكونيري خلفًا لـ إيجور تودور واضح للجميع. لكن كلماته بعد الهزيمة المذلة على أرضه أمام فيورنتينا لا تليق بنادٍ بحجم يوفنتوس.

    فقد صرح سباليتي قائلاً: "نحن في الدوري الأوروبي، وكان من الممكن أن نكون خارجه أيضًا". وأضاف: "تقييمي لموسم يوفنتوس إيجابي للغاية. بعض التفاصيل حكمت علينا بتقديم موسم كبير فقط وليس استثنائيًا. لقد لعب هذا الفريق كرة قدم رائعة وأظهر تقدمًا ملحوظًا. بغض النظر عن النتيجة التي قد تفسد كل شيء، فقد قدمنا موسمًا رائعًا".

    رغم أن التطور على مستوى الأداء كان جليًا في العديد من المباريات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن "علاج سباليتي" لم ينجح في الواقع في تجنب العثرات الكثيرة لفريق غالبًا ما ينهار في الأوقات الحاسمة، مُظهرًا نقصًا مزمنًا في الشخصية، فضلاً عن الجودة الفنية.

  • أسوأ نتيجة في آخر 15 عامًا

    وواصل سباليتي تأكيده قائلاً: "أنتم تحبون اختلاق الفاشلين، وتعطون الأمور هذا الحمل الثقيل بوصف النتائج بأنها مسألة حياة أو موت، وتتحدثون عن ضياع الموسم: إنها مجرد مباراة. كانت مباراة يجب الفوز بها، لكن مباريات الحياة شيء آخر. فكرة أن كل شيء ضاع وانتهى وانهار هي فكرة خاطئة، حيث يُوضع كل من يمارس الرياضة وكرة القدم في السجن. نحن نعلم أن عدم التأهل لدوري الأبطال يكبد النادي خسائر مالية، لكن التحدث عن مباراة حياة أو موت أو حرب، أمر غير جيد: إنها مجرد مباريات كرة قدم، واللاعبون يتأثرون حتمًا بهذه الضغوط".

    كل هذا صحيح ومنطقي. لكن إذا كنت تلعب أو تدرب في يوفنتوس، فيجب أن تعرف كيف تتحمل هذا النوع من الضغوط. وهو الأمر الذي أثبت العديد من لاعبي التشكيلة الحالية مرارًا وتكرارًا عجزهم عن القيام به.

    والآن تخاطر الإدارة بضياع عائدات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بالإضافة إلى فقدان الجاذبية الدولية التي تمنحها المشاركة في البطولة خلال سوق الانتقالات.

    ناهيك عن أن يوفنتوس، كما ذكرنا، قد ينهي هذا الموسم بأسوأ نتيجة له خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. نظرًا لأن البيانكونيري، على أرض الملعب، كان دائمًا ينهي الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى طوال هذه الفترة.

    آخر مرة فشل فيها الفريق في بلوغ دوري الأبطال تعود إلى موسم 2010-2011 عندما كان لويجي ديلنيري يجلس على مقاعد البدلاء، أي قبل حقبة التتويج بلقب الدوري لتسع مرات متتالية. في ذلك الوقت، احتل يوفنتوس المركز السابع.

  • مستقبل على المحك

    من البديهي إذن، في حال استمر يوفنتوس بالفعل خارج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أن يعود كل شيء ليصبح محل نقاش.

    الإدارة الحالية هي الأكثر عُرضة للخطر، وتحديداً داميان كومولي. فالفرنسي، الذي وصل الصيف الماضي ليحل محل كريستيانو جيونتولي، قد يدفع ثمن فترة انتقالات لم تكن على مستوى التطلعات، على الرغم من تعيينه مؤخرًا في منصب المدير التنفيذي.

    في المقابل، من المؤكد أن جورجيو كيليني سيبقى في منصبه، خاصة بعد أن حصل في الأشهر الأخيرة على سلطة أكبر في اتخاذ القرارات على المستوى الرياضي. بينما قد تتغير بعض الأمور أيضًا في سوق الانتقالات.

    يبدو أن تجديد عقد فلاهوفيتش يبتعد شيئاً فشيئاً، حتى وإن كان بأرقام أقل بكثير من الحالية، كما يواجه حلم التعاقد مع برناردو سيلفا خطر التلاشي نهائيًا، في حين أن أليسون قد ينضم للفريق حتى بدون التأهل لدوري الأبطال. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من لاعبي التشكيلة الحالية خطر العرض في سوق الانتقالات: بدءًا من بريمر وكامبياسو. النقطة الثابتة الوحيدة، حتى يومنا هذا، تظل كينان يلدز، على الرغم من أن اللاعب التركي قد خيب الآمال في مبارياته الأخيرة، ربما متأثراً بمشكلة الركبة التي يعاني منها منذ فترة.

    أخيرًا، هناك ملف سباليتي. المدرب جدد عقده للتو حتى عام 2028، وبالتالي وفقًا لرؤية الإدارة، سيكون هو مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل بغض النظر عن المركز النهائي للفريق.

    لكن بعد الخسارة أمام فيورنتينا، أعلن المدرب نفسه عن اجتماع مرتقب مع ملاك النادي قائلاً: "نعم، سأتحدث مع إلكان خلال الأسبوع... نحن نتحدث كثيرًا، وسأتحدث معه لأنني بحاجة إلى تقديم عملي، وتقديم شيء أفضل مما قمت به حتى الآن...".

