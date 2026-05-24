محمود خالد

وداعًا جوارديولا: أمل "مهدد" لمرموش في بداية جديدة .. إيمري ضرب عصفورين بحجر ولا مجال لخطأ ستونز!

مانشستر سيتي يخسر أمام أستون فيلا في ليلة وداع جوارديولا وبيرناردو وستونز..

وداع يستحق أن تترقرق عيناك بالدموع، وأنت تشاهده، بيب جوارديولا يخوض معركته الأخيرة مع مانشستر سيتي، والجنديّان بيرناردو سيلفا وجون ستونز، يغادران الملعب بممر شرفي.

لحظات عاطفية، ستزيح معها جانبًا، خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بنتيجة (1-2)، من قلب ملعب الاتحاد، في مباراة الجولة الثامنة والثلاثين، والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ختام حزين لمسيرة "أسطورية" لبيب جوارديولا، أثبت فيها بأنه سيتعب من يأتي من بعده، إلا أن حظه أنه واجه كتيبة أوناي إيمري، الفائزين مؤخرًا بلقب الدوري الأوروبي.

وتقدم أنطوان سيمينو لمانشستر سيتي في الدقيقة 23، بينما رد أستون فيلا بثنائية أولي واتكينز في الدقيقتين 47 و61.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم، في وصافة ترتيب البريمييرليج، برصيد 78 نقطة، ليأتي خلف آرسنال، بطل الدوري بـ85 نقطة، بينما جاء أستون فيلا، في المركز الرابع بـ65 نقطة.

لنستعرض معًا أبرز النقاط حول مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، التي قرر فيها جوارديولا أن يريح بها الثنائي إرلينج هالاند وعمر مرموش..

    نهاية رحلة جوارديولا .. بداية مرموش؟

    لطالما كان جوارديولا محل انتقادات، بسبب قلة دقائق مشاركة المصري عمر مرموش، الذي عادة ما يعتمد عليه بديلًا في المباريات.

    هنا، خرجت التقارير بأن مرموش ربما يصبح الخيار الأفضل له هو البحث عن نادٍ آخر، خاصة وأن اسمه ارتبط باهتمام أندية أخرى، مثل برشلونة.

    ومع تسجيله 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، فإن عمر مرموش أثبت بأنه إذا ما نال فرصة اللعب لدقائق كافية، فإنه ستكون كفيلة بأن يترك بصمته التهديفية، فضلًا عن تحركاته بين الخطوط، وامتلاكه جرأة التسديد من خارج المنطقة.

    ومع ورود الأنباء بأن إنزو ماريسكا، سيكون الخليفة "المرتقب" لمانشستر سيتي، بعد رحيل جوارديولا، فإن هذا الأمر ربما يمثل اختبارًا لمرموش، وقد يفتح باب الأمل له بالحصول على الفرصة الكافية للعب، وإبراز نجوميته مع السيتيزنس.

    ماريسكا يعتمد على طريقة اللعب 4-2-3-1 أو 4-3-3، واعتماده على تشكيل محور مزدوج، واللجوء إلى وجود لاعب حر في منطقة بناء الهجمة المتأخرة، في حالة ضغط الخصم على حارس المرمى، كما يلجأ إلى الانطلاقات الهجومية من قِبل لاعبي الوسط، والسيطرة على الكرة بالاعتماد أيضًا على تحركات الظهيرين.

    قد يكون ماريسكا بحاجة إلى صانع ألعاب "دينامو" مثل عمر مرموش، يملك خيار اللعب سواءً على الطرف الأيسر أو العمق، ما يجعل فرص المصري في المشاركة متاحة، اللهمّ إلا لو تحقق ما تشير إليه التقارير بأنه بدأ بالفعل البحث عن خلفية برناردو سيلفا، بين طلب التعاقد مع كول بالمر أو التواصل مع إنزو فيرنانديز.

    إيمري ضرب عصفورين بـ"حجر واحد"

    كما يقول الفنان المصري الراحل سعيد صالح: "طبق الأصل العلقة اللي فاتت"، أو ما يشير إلى تلقيه نفس الضربة التي سبق وأن تعرض لها، فإن هذا الأمر انطبق بحذافيره من قِبل أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، بحجر واحد ضرب به عصفوري مانشستر سيتي وليفربول.

    بنفس التكتيك الذي تغلب به على ليفربول، في الجولة الماضية، بنتيجة (4-2)، اللعب على امتصاص خطورة الخصم في البداية، بتنظيم دفاعي، واللعب على التحولات، ومن ثمّ الانفجار في الشوط الثاني، وتطبيق نظرية "ليس مهمًا أن أستقبل، المهم كم سأسجل".

    الهدّاف أولي واتكينز، أثبت بأن منتخب إنجلترا، سيكون مصدر "رعب حقيقي" لكل المنافسين في نهائيات كأس العالم 2026، وتخيل أنك تراه مع هاري كين، الذي تخطى حاجز الـ60 هدفًا مع بايرن ميونخ، وإيفان توني، الذي سجل 42 هدفًا مع الأهلي.

    لن نقف كثيرًا عند الأخطاء

    نهاية عاطفية لرحلة بيب جوارديولا، وكذلك جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، الذي يستعد للرحيل عن قلعة الاتحاد.

    المشهد العاطفي ربما ليطغى قليلًا على الخطأ الذي ارتكبه جون ستونز، في لحظة الهدف الأول، بسبب سوء تعامله مع الكرة الركنية، التي ارتدت إلى واتكينز ولم يجد معه صعوبة في إيداع الكرة في الشباك.

    وداعًا جوارديولا!

    كم أنت قاسية يا كرة القدم، فرغم أن نتيجة الفوز أو الخسارة لم تكن فارقة في مركز مانشستر سيتي، ولكن من الصعب أن تنتهي المسيرة الأسطورية لبيب جوارديولا بالخسارة، سواءً لمباراة أستون فيلا، أو للقب البريمييرليج بشكل عام.

    593 مباراة مع مانشستر سيتي، حقق فيها 423 فوز (رقم مرعب)، وسجل 1461 هدف، ناهيك عن ألقابه العشرين، وآخرها بطولتي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، خلال الموسم الرياضي 2025-2026.

    وداعًا جوارديولا، كانت رحلة أكثر من رائعة، أثبت بها بأن فيلسوف بحق، صاحب عبقرية لن نتحدث عنها كثيرًا، كونها قتلت بحثًا واستفاضة، وشكرًا لأنك صنعت مسيرة لا تنسى، ستتحدث عنها أجيال في مانشستر، والعالم بأسره.