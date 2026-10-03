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Adhe Makayasa
ترجمه

وداعية ميسي مع الأرجنتين تضربها الفوضى .. والسبب بوركينا فاسو!

الأرجنتين
الأرجنتين ضد بوركينا فاسو
ليونيل سكالوني
بوركينا فاسو
المباريات الودية
ليونيل ميسي

ميسي سيلعب في الودية الثالثة ضد بنين ولكن

أمّنت بوركينا فاسو طائرة خاصة في اللحظات الأخيرة متوجّهة إلى بوينس آيرس، إلا أن مباراتها الودية أمام فريق ليونيل سكالوني لا تزال تواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين.

فقد ألقت التأخيرات الحادة في السفر من المغرب، إلى جانب مغادرة بعض اللاعبين، بمباراة نهاية الأسبوع في حالة من الفوضى، ما جعل منظّمي الحدث يتسابقون مع الزمن قبل موعد انطلاق المباراة المقرر في الأرجنتين.

  • اضطراب لوجستي حاد يهدد إقامة المباراة

    باتت مباراة الأرجنتين الودية ضد بوركينا فاسو مساء السبت معلّقة بخيط رفيع عقب اضطرابات سفر شديدة تركت الوفد الزائر عالقًا في المغرب.

    فقد ظل منتخب بوركينا فاسو عالقًا لأيام بعد أن أُلغيت رحلتهم المستأجرة الأولى في 30 سبتمبر فجأة ودون سابق إنذار. وعلى الرغم من ترتيب رحلة مغادرة طارئة في نهاية المطاف ليلة الجمعة، فإن رحلة شاقة عبر الأطلسي استغرقت 24 ساعة لا تترك عمليًا أي وقت للاستعداد قبل انطلاق المباراة في بوينس آيرس.

  • imago-sport-1078219608.jpgITAR-TASS

    صحفي يكشف عن تمرد داخلي في المعسكر

    كشف الصحفي الاستقصائي رومان مولينا عبر حسابه على موقع X للتواصل الاجتماعي أن عدداً من لاعبي بوركينا فاسو رفضوا السفر وسط خلافات داخلية لم تُحسم بعد. وفي إشارة إلى تفاقم الاضطرابات داخل معسكر المنتخب الأفريقي، كتب مولينا: "سيقلع منتخب بوركينا فاسو الليلة متجهاً إلى الأرجنتين على متن رحلة خاصة لخوض مباراة غداً. ومع ذلك، غادر بعض اللاعبين المعسكر ولن يشاركوا في الرحلة بسبب مشاكل تنظيمية وبعض المسائل المالية".

    وقالت تقارير إن البديل هو أن يلعب بنين اللقاء الودي الثاني ضد الأرجنتين في مكان بوركينا فاسو بما أن الأول متواجد بالفعل في الأرجنتين، بينما تتأجل مواجهة الأرجنتين مع بوركينا لتصبح الودية الثالثة ووداعية ميسي.

    حل آخر تم اقتراحه ولكن لن يكون عمليًا هو إكمال صفوف المنتخب البوركيني بلاعبين من منتخب الشباب، ولكن تأخر سفر الفريق واقتراب موعد اللقاء يعقد الأمر.

  • الاتحاد يعترف بتصاعد ممانعة اللاعبين

    كما أصدر الاتحاد البوركيني لكرة القدم (FBF) بياناً رسمياً أكّد فيه الخلل اللوجستي الذي أثار تردداً كبيراً داخل صفوف المنتخب.

    وفي معرض تفصيله لإلغاء الرحلة المستأجرة والجهود المعقّدة لنقل الفريق جواً من المغرب، أكّد الاتحاد البوركيني: "يودّ الاتحاد البوركيني لكرة القدم إحاطة الرأي العام الوطني وجماهير "الفحول" وشركائه علماً بالوضع الذي يواجهه حالياً الوفد البوركيني في المغرب، في إطار الرحلة إلى بوينس آيرس من أجل المباراة الودية الدولية بين الأرجنتين وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش".

    ثم فصّل الاتحاد في السبب الجذري للتأخير المطوّل قائلاً: "تعطّل سفر المنتخب الوطني الأول بعد أن ألغت الشركة المستأجرة، دون إشعار مسبق، الرحلة التي كانت مقررة في الأصل يوم 30 سبتمبر. وأجبر هذا الإلغاء على إعادة تنظيم جدول سفر الوفد".

    وفي حديثه عن مساعيه الحثيثة إلى جانب السلطات الحكومية لحلّ الأزمة، أضاف الاتحاد: "منذ وقوع الحادثة، تحرّكت وزارة الرياضة والاتحاد والسفارة لإيجاد حلّ، في أسرع وقت ممكن، يتيح للوفد مواصلة رحلته إلى بوينس آيرس. وقد جرى استكشاف عدة خيارات لإعادة جدولة المغادرة، لكن بعض القيود، لا سيما تلك المرتبطة بمدة السفر، أثارت تحفظاً لدى اللاعبين".

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  • FBL-ARG-RIVER-ARGENTINOS-MESSIAFP

    الألبيسيليستي يترقبون مباراة وداع تاريخية

    في حال أُلغيت المباراة، سيحوّل منتخب الأرجنتين تركيزه مباشرةً إلى مواجهته الودية التالية في العاصمة. فرجال سكالوني ينتظرهم بالفعل لقاء عاطفي وتاريخي أمام بنين يوم الثلاثاء 6 أكتوبر. ومن المتوقع أن يستحوذ اللقاء مع المنتخب الغرب أفريقي على اهتمام عالمي، كونه يمثل ظهور الوداع الرسمي للقائد الأيقوني ليونيل ميسي.

المباريات الودية
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بوركينا فاسو