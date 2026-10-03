وداعية ميسي مع الأرجنتين تضربها الفوضى .. والسبب بوركينا فاسو!

كشف الصحفي الاستقصائي رومان مولينا عبر حسابه على موقع X للتواصل الاجتماعي أن عدداً من لاعبي بوركينا فاسو رفضوا السفر وسط خلافات داخلية لم تُحسم بعد. وفي إشارة إلى تفاقم الاضطرابات داخل معسكر المنتخب الأفريقي، كتب مولينا: "سيقلع منتخب بوركينا فاسو الليلة متجهاً إلى الأرجنتين على متن رحلة خاصة لخوض مباراة غداً. ومع ذلك، غادر بعض اللاعبين المعسكر ولن يشاركوا في الرحلة بسبب مشاكل تنظيمية وبعض المسائل المالية".

وقالت تقارير إن البديل هو أن يلعب بنين اللقاء الودي الثاني ضد الأرجنتين في مكان بوركينا فاسو بما أن الأول متواجد بالفعل في الأرجنتين، بينما تتأجل مواجهة الأرجنتين مع بوركينا لتصبح الودية الثالثة ووداعية ميسي.

حل آخر تم اقتراحه ولكن لن يكون عمليًا هو إكمال صفوف المنتخب البوركيني بلاعبين من منتخب الشباب، ولكن تأخر سفر الفريق واقتراب موعد اللقاء يعقد الأمر.