علي سمير

اسكتلندا | وحش لوخ نيس الأسطوري يجلب الملايين للدولة .. ومنتخب يذهب إلى كأس العالم بنسخته الخاصة من ميسي!

منتخب بلا إنجازات يبحث عن المجد في أمريكا الشمالية

بطبيعتنا البشرية التي تتمتع بقدر هائل من الفضول، فنحن ننجذب دائمًا إلى كل ما هو غامض ومجهول، خاصة لو كان يُطلق عليه لقب "وحش" أو "شبح" أو أي شيء من هذا القبيل.

وبالحديث عن اسكتلندا، كان لابد لنا التطرق إلى وحش لوخ نيس، الأسطورة الأشهر في تاريخ البلاد، وهو مخلوق بحري ضخم، اعتقد البعض أنه يسكن البحيرة التي تحمل نفس الاسم.

الأسطورة تقول إن الوحش يسكن البحيرة منذ سنوات طويلة للغاية، والمنحوتات الحجرية لشعب "البيكتس"، صورت وحشًا غامضًا بزعانف، مما أدى إلى منح القصة اكثير من المصداقية.

هناك صوت في ذهنك يخبرك الآن أن كل ذلك مجرد أكاذيب غير صحيحة لا يمكن التعامل معها بجدية، ولكن التقارير أفادت ظهور وثيقة من سيرة ذاتية للقديس كولومبا، من القرن السابع الميلادي، بأن هذا الوحش قد ظهر في 565 وهاجم الكثير من السباحين، قبل يتدخل كولومبا لإنقاذ الموقف وفقًا لروايته.

الأقاويل استمرت وانتشرت بشكل هائل في 1933، وظهرت العديد من المشاهدات، كان أشهرها لزوجين قالا عنه"وحش ظهر بوضوح من الماء واختفى فجأة"، لتقوم بعدها صحيفة "ديلي ميل" بتكليف الصياد مارامادوك ويذريل، بمهمة للعثور على هذا الوحش الأسطوري، وقيل إنه عثر على آثار أقدام لحيوان قوي وعملاق، وتبين في النهاية إنها من صناعة بشرية عن طريق حامل مظلات أو منفضة سجائر ترتكز على ساق فرس نهر محنطة، ليتم تكذيب رواية الصياد.

وفي 1934 ظنت البشرية أنها عثرت أخيرًا على وحش لوخ نيس، وأنه تم تصويره بطريقة لا تدع أي مجال للشك، عندما التقط الطبيب الإنجليزي روبرت كينيث صورة له، وعرفت وقتها بأيقونة "صورة الجراح"، والتي أظهرت الوحش ذو الرقبة الطويلة، مما تسبب في ضجة هائلة بكل أنحاء العالم.

هل تحمست وشعرت بأن الوحش كان حقيقيًا؟ إذن عليك معرفة أنه في 1994 تبين في النهاية أن صورة الجراح كانت مجرد خدعة من الصياد ويذريل للانتقام من تكذيبه، وأن الشيء الذي تم تصويره كان عبارة عن رأس مصنوع من البلاستيك والخشب، تم تثبيته على غواصة غير حقيقية.

ورغم عدم وجود أي أدلة قاطعة على الأمر، سوى العثور على وجود أعداد هائلة من ثعابين البحر في البحيرة، مما يجعلنا نعتقد أن الوحش هو مجرد ثعبان كبير، عليك معرفة أنه وفقًا لموقع "Britannica" فإن أسطورة لوخ نيس تجلب لاسكتلندا 80 مليون دولار سنويًا بسبب الزيارات السياحية للمنطقة!


    اسكتلندا .. من أجمل الدول على كوكب الأرض

    الموقع الجغرافي لاسكتلندا يتواجد في شمال بريطانيا العظمى، من الجنوب هناك إنجلترا، المحيط الأطلسي من الغرب وبحر الشمال شرقًا، وتتمتع بالعديد من المرتفعات والجبال والجزر.

    العاصمة إدنبرة تكتسي بالعديد من المباني التاريخية والقلاع والشوارع العريقة التي لا تزال كما هي رغم الحداثة والتطوير الهائل في البلاد، بينما تحمل جلاسكو أهمية اقتصادية ورياضية كبيرة.

    تحدثنا في البداية عن "البيكتس" فهي كانت القبيلة الأبرز مع "الجيل" ضمن قبائل أخرى سكنت اسكتلندا قديمًا، وحاربت الرومان وخاضت العديد من المعارك الأخرى.

    اسكتلندا خاضت عدة حروب على مدار تاريخها، ولكن في 1707 قررت الاتحاد مع إنجلترا سياسيًا لتكوين بريطانية العظمى، ولكن مع الاحتفاظ بسلطات الكنيسة وبعض المؤسسات الخاصة والنظام القانوني، للحفاظ على هويتها التي تمتلكها حتى الآن.

    ومن غرائب اسكتلندا، هي أن وحيد القرن "الأسطوري" هو الحيوان الوطني للبلاد رغم أنه ليس حقيقيًا، ولكن يتم الاستعانة به للتعبير عن النقاء والقوة، كما تتمتع البلاد بأكثر من 790 جزيرة، عدد قليل منها يسكنه البشر.

    وأخيرًا مع واحدة من الغرائب والعجائب، وهي الزي الاسكتلندي التقليدي للرجال هناك وهو "التنورة" التي ربما سخر منها البعض، لكنها تظل من أهم مظاهر التعبير عن الهوية والتفاخر بها!

    "حصلنا على انتباهك عزيزي القارئ، أم أنك تعبت من سرد المعلومات وترغب في الانتقال إلى عالم كرة القدم الذي أتيت من أجله؟ إذن.. فلنذهب!"

    منتخب عريق بلا أي إنجازات

    الغريب أن الدولة التي أنجبت كيني دالجيش أسطورة ليفربول، ودينيس لو نجم مانشستر يونايتد السابق والسير أليكس فيرجسون أيقونة التدريب، لم تحقق أي شيء طوال تاريخها.

    اسكتلندا شاركت في كأس العالم بنسخ 1954، 1958، 1974، 1978، 1982، 1986، 1990 و1998، والغريب أنها لم تقدم أي شيء، وخرجت من دور المجموعات لكل المسابقات المذكورة.

    وبالنسبة لليورو فنفس الشيء أيضًا، مشاركات اسكتلندا لا يمكن تذكرها سوى ببعض اللقطات التاريخية، مثل هدف أرتشي جيميل في هولندا في الفوز التاريخي على هولندا 3/2، وهي النسخة التي ودعت فيها البلاد البطولة بالخسارة من بيرو والتعادل مع إيران.

    البعض يعتقد أن انحصار المنافسة المحلية بين سلتيك وجلاسكو رينجرز طوال السنوات الماضية، بالإضافة لعدم الاحتكاك بالشكل اللازم مع المدارس الكروية الأخرى، من أسباب تراجع الكرة الاسكتلندية عندما يتعلق الأمر بالمواعيد الكبرى على المستوى الدولي.

    ولذلك من الطبيعي أن يكون الإنجاز الأعظم في التاريخ البلاد من نصيب أي من الثنائي، وهو سلتيك الحاصل على كأس أوروبا في 1967 بالفوز على إنتر الإيطالي، والمسابقة وقتها كانت تحمل نفس مكانة دوري أبطال أوروبا.

    اسكتلندا دولة عريقة كرويًا رغم قلة الإنجازات، حيث لعبت أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم، وكانت ضد إنجلترا في 1872، وتمتلك عدة ملاعب أيقونية مثل هامدين بارك وستلك بارك وإيبروكس ستاديوم، وكان لها دورًا في تطوير الأسلوب الجماعي في اللعبة.


    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في اسكتلندا؟

    سكوت مكتوميناي .. لأن من غيره يستحق؟ لاعب مانشستر يونايتد السابق ونابولي الحالي يعيش طفرة هائلة منذ قيادته الفريق الإيطالي للحصول على لقب الدوري الموسم الماضي.

    مكتوميناي فقط هو من كان يُصنف كلاعب يجب التخلص منه في الشياطين الحمر و"عادي جدًا في أفضل مستوياته"، ليذهب إلى نابولي من أجل جلب لقب الدوري والدخول في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2025.

    وهو أيضًا من يمكنه تسجيل هدفين من مركز لاعب الوسط الدفاعي في شباك إسبانيا، بتصفيات يورو 2024، عندما فازت بلاده على الفريق الذي حصد البطولة لاحقًا 2/0 على ملعب هامدين بارك في 28 مارس 2023، ورصيده من الأهداف الدولية يصل إلى 14 هدفًا في 69 مواجهة.

    ومنذ انتقاله إلى نابولي، سجل صاحب الـ29 سنة 27 هدفًا وصنع 10 في 79 مباراة، وزار الشباك 14 مرة خلال الموسم الجاري الذي أوشك على الانتهاء، مما يعني أنه لا يزال في أفضل حالاته.

    نعم فريق المدرب ستيف كلارك يمتلك بعض العناصر المميزة مثل القائد أندرو روبرتسون وكيران تيري وآرون هيكي وبيلي جيلمور وجون ماكجين، ولكن مكتوميناي الذي أطلق عليه سابقًا "ميسي اسكتلندا" سيكون المحرك الرئيسي لأي طفرة اسكتلندية محتملة في المونديال.

    موهبة تستحق المتابعة؟

    من أبرز الأسماء الواعدة التي ظهرت بقائمة ستيف كلارك، هو فيندلي كورتيس، لاعب رينجرز الذي انتقل إلى صفوف كيلمارنوك إف سي بمنتصف الموسم الجاري.

    فيندلي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في المقام الأول، ولكن الغريب أنه لعب في 7 مراكز هذا الموسم وهي "ظهير أيمن، لاعب وسط أيمن، لاعب وسط أيسر، صانع ألعاب، جناح أيمن، جناح أيسر، مهاجم صريح".

    ويعتبر ذلك خير دليل على القدرات التي يتمتع بها اللاعب والمرونة الشديدة لديه، مما يمنح المدرب ستيف كلارك فرصة استغلاله بأكثر من طريقة، كما أنه سجل 8 أهداف وصنع 3 على مدار الموسم وعمره 19 سنة فقط، حيث لعب النصف الأول مع رينجرز والثاني مع كيلمارنوك.

    اللاعب كان نجم فريقه الأول في مرحلة تصفيات الهروب من الهبوط في الدوري الاسكتلندي، بتسجيل 4 أهداف في 5 مباريات بقميص كيلمارنوك، ليحجز مكانه ضمن قائمة منتخب بلاده في المونديال.


    لاعب آخر لا يمكن تجاهله وهو بن جانون دوك، نجم بورنموث البالغ من العمر 20 سنة وسبق أن تدرج بمراحل الشباب داخل ليفربول قبل الرحيل في صيف 2025.

    البعض تفاجأ من القيمة التي دفعها بورنموث لضم بن دوك في أغسطس الماضي "23.20 مليون يورو"، حيث استفاد من بيعه الريدز لتمويل صفقة ألكساندر إيزاك، ولكن السؤال وقتها كان ..من هو هذا اللاعب؟ ولماذا دُفع فيه هذا المبلغ دون أي بصمة واضحة مع الكبار؟

    النجم الشاب كان يمكنه الإجابة على هذا السؤال خلال موسم 2025/2026، ولكنه تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة، جعلته يشارك في 9 مباريات فقط مع بورنموث.

    ولكن الفرصة لا تزال سانحة، ستيف كلارك يثق به وبموهبته، لذلك قرر الاستعانة به كأحد العناصر والأوراق الرابحة في المونديال المقبل.


    حظوظ اسكتلندا في كأس العالم

    المنتخب الاسكتلندي يعود مرة أخرى إلى المونديال بعد غياب طويل منذ 1998، ونجح في ذلك بطريقة دراماتيكية، بعد الفوز على الدنمارك في المباراة الأخيرة التي حسمت صعوده للبطولة.

    النتيجة كانت تشير إلى التعادل الإيجابي 2/2، قبل أن يظهر الثنائي كيران تيرني وكيني مكلين بهدفين في الوقت بدل الضائع ليصعد الفريق متصدرًا المجموعة الثالثة بـ13 نقطة دون الحاجة لملحق.


    البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستشهد تواجد اسكتلندا بالمجموعة الثالثة، بجوار كل من هايتي والمغرب والبرازيل، وهو مؤشر مقلق للمدرب ستيف كلارك لفريقه باستمرار عقدة دور المجموعات.

    المجموعة صعبة، وبطبيعة الحال يبدو أن أول مقعدين محجوزين بالفعل للمغرب والبرازيل إلى دور الـ32، ولكن من حسن حظ اسكتلندا، أن تواجد 48 منتخبًا بالنسخة الحالية، يتيح لها فك العقدة من خلال التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.



