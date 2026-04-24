بعد إعلان انتهاء موسمه ..توجيه أصابع الاتهام إلى وجبة "ماكدونالدز" المتأخرة في إصابة يامال!

بينما كان عالم كرة القدم يتفاعل مع الخبر بقلق، شنّ خوان فورلانيش من قناة "دي سبورتس" هجوماً مفاجئاً على احترافية اللاعب. وربط المذيع الإصابة بصورة نشرها يامال مؤخراً يظهر فيها وهو يتناول وجبة من "ماكدونالدز" على متن طائرة خاصة.

وشكك فورلانيش في خيارات نمط حياة اللاعب وعاداته في التعافي، وقال لـ Futbol Total: "من غير المعقول أن يصاب لامين يامال اليوم أثناء تنفيذ ركلة جزاء. ودعونا نضع جانباً السخرية أو الفكاهة، فهذا أمر حقيقي تماماً: لقد أصيب أثناء تنفيذ ركلة جزاء".

وأكمل: "لاعب كرة قدم كان قبل أقل من 48 ساعة يأكل الوجبات السريعة على سبيل المزاح أثناء وصوله في الساعات الأولى من الصباح على متن طائرة خاصة، قبل 48 ساعة من المباراة. أعتقد أن كل هذا ليس مصادفة، وأنه ليس شيئًا ينتهي بكونه عرضيًا وينتهي بكونه نتاج سوء الحظ أو الحظ السيئ".

وختم: "الأمر يتعلق بعواقب عدم التمتع بصحة جيدة، وعدم الراحة الكافية، وعدم الاعتناء بالنفس، والمخاطرة، مما أدى إلى ما حدث. هذه ليست صورة مسروقة؛ فقد تفاخر هو نفسه بهذه الأمور."



