واين روني يتنبأ بنتيجة المباراة الحاسمة بين مانشستر سيتي وأرسنال في صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يعتبر أسطورة مانشستر يونايتد روني أن المواجهة المرتقبة هي اللحظة الحاسمة في الموسم، ويؤيد فوز مانشستر سيتي على منافسه في مباراة متكافئة. وأشار اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا إلى أن الضغط المتزايد في المرحلة الأخيرة من الموسم بدأ يؤثر سلبًا على تشكيلة ميكيل أرتيتا التي تفتقر إلى الخبرة.

وقال روني في بودكاسته على قناة بي بي سي: "إنها مباراة مهمة، وإذا فاز مانشستر سيتي، سأعتبره المرشح الأوفر حظاً للفوز بالدوري، وإذا فاز أرسنال، فسيكون اللقب في متناول اليد. ربما تكون هذه المباراة حاسمة في تحديد الفائز باللقب. أعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز بنتيجة 1-0. لن ينتهي الأمر إذا حدث ذلك، لكنه يمنح مانشستر سيتي ميزة طفيفة".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بضغط محاولة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. نحن نعلم مدى أهمية الخبرة في هذه المرحلة من الموسم، ولديهم عدد غير قليل من اللاعبين الذين لم يفوزوا بألقاب من قبل، لذا فإن هذا الضغط يتراكم. تحصل على بضع نتائج سيئة وتبدأ في البحث عن إجابات، والآن هم يكافحون للخروج من هذه الأزمة. ما زلت أعتقد أن أرسنال لديه فرصة كبيرة للفوز بالدوري، لكنهم بدأوا يظهرون علامات على أنهم يتداعون قليلاً، ومانشستر سيتي يعرف كيف يفوز بألقاب الدوري."