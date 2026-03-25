واين روني مقابل رونالدينيو: ماتيوس كونها يختار تشكيلة مثالية من 10 لاعبين بعد أن ورث القميص الأسطوري في مانشستر يونايتد
أبهر رونالدينيو ورووني الجماهير في جميع أنحاء العالم
وليس من المستغرب أن يكون صانع ألعاب برشلونة السابق رونالدينيو - الذي توج بلقب عالمي مع البرازيل عام 2002 وفاز بجائزة الكرة الذهبية المرموقة عام 2005 - مصدر إلهام إبداعي لطالما احتضنه كونها.
كما كان واين روني، هداف مانشستر يونايتد على مر التاريخ، مصدر إلهام للاعب المولود في بارايبا أثناء نشأته. لم يكن اللاعب الدولي الإنجليزي القوي مولعاً بالاستعراض مثل رونالدينيو، لكنه أبهر الجماهير في جميع أنحاء العالم بطاقته اللامحدودة وميله لتسجيل الأهداف المذهلة.
من هو اللاعب رقم 10 المفضل لدى كونها على مر العصور؟
وعندما طُلب من كونها، الذي تحدث بالتعاون مع شركة DHL الشريك اللوجستي الرسمي لمانشستر يونايتد، أن يذكر اسم لاعب الرقم 10 المفضل لديه، قال لـ GOAL: «إن ارتداء القميص رقم 10 مع مانشستر يونايتد هو متعة حقيقية. كان رونالدينيو دائمًا قدوتي منذ صغري، ولكن إذا سُئلت عن لاعب الرقم 10 المفضل لدي على مر العصور، فسيكون وين روني دون أدنى شك. لقد نشأت وأنا أشاهده، وأتذكر دائماً الإنجازات التاريخية التي حققها لهذا النادي. لقد لعبت ضد لاعبين مثل ماركوس راشفورد، وهو لاعب رائع، لكن عندما كنت طفلاً، كان روني هو المفضل لدي. إنه لشرف حقيقي أن أرتدي رقمه الآن".
انضم كونها إلى يونايتد قادمًا من وولفز في صيف 2025، وحصل على الفور على القميص الذي سبق أن ارتداه راشفورد ورووني وزلاتان إبراهيموفيتش وروود فان نيستلروي وتيدي شيرينغهام.
وقد رفع رصيده من الأهداف مع الشياطين الحمر إلى سبعة أهداف، كان أبرزها الهدف الذي حسم الفوز الدرامي 3-2 على أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في 25 يناير. ويعتبر كونها هدفه المفضل، حيث قال اللاعب الجنوب أمريكي: "على الرغم من أنني لا أشعر أنه كان أجمل أهدافي، إلا أنني يجب أن أختار هدفي الفائز ضد أرسنال كأفضل هدف لي حتى الآن. عندما تفكر في سياق المباراة باعتبارها واحدة من أكبر المباريات في الدوري، فإن تسجيل هدف الفوز كان شعورًا لا يصدق بالنسبة لي ولزملائي في الفريق. شعر به النادي بأكمله. كانت الأجواء في المدينة والبلد لا تصدق. وبسبب هذا السياق، فهو بالتأكيد أهم هدف في مسيرتي".
مانشستر يونايتد يشارك في مشروع خاص لإنشاء ملاعب في آسيا
يواصل كونها، البالغ من العمر 26 عامًا، إطلاق العنان لإمكاناته الكاملة في لعبته. ويأمل أن يكون مصدر إلهام للآخرين، كما أنه فخور برؤية نادي مانشستر يونايتد يتعاون مع شركة DHL لتوفير ملعب كرة قدم بمواصفات احترافية لمنطقة نائية في آسيا.
ظروف الطقس القاسية التي غالبًا ما تجعل الملاعب المحلية غير صالحة للاستخدام، إلى جانب التضاريس الجبلية التي توفر مساحة صغيرة جدًا من الأرض المستوية، جعلت مدينة ماي سوك في تايلاند تعاني منذ فترة طويلة من نقص المرافق الرياضية الآمنة، مما أدى إلى تراجع شغف المجتمع بلعب كرة القدم. وقد فاجأت DHL، بالتعاون مع مانشستر يونايتد، المجتمع المحلي بتوفير بنية تحتية عالية الجودة في مزرعة جيريكو. تم إنشاء الملعب الذي تبلغ أبعاده 9x9 وفقًا للمعايير العالمية، ويتميز بعشب 4G عالي الجودة من الفئة FIFA، مشابه لما يوجد في ملعب كارينجتون التدريبي التابع لمانشستر يونايتد.
وقد حضر باتريس إيفرا، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد في الماضي القريب، حفل إزاحة الستار عن هذا المشروع. وقال نجم الشياطين الحمر الحالي ماسون ماونت: "إنه مشروع رائع أن نتمكن من توفير ملعب في منطقة نائية كهذه. إنها تجربة سحرية للأطفال في تلك المنطقة المحلية أن يروا ملعبًا كهذا. عندما ترى جودة هذا الملعب ومدى حظنا في أن نتمكن من اللعب على مثل هذه الملاعب، فإنك ترغب في أن يتمكن الجميع من تجربة شيء من هذا القبيل. أعلم أن الكثير من التخطيط الذي تم بذله كان صعبًا للغاية واستغرق وقتًا طويلاً لترتيب كل شيء، ولكن يا لها من قصة رائعة، وستكون تجربة مميزة جدًا للأطفال".
قال هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، عن الحاجة إلى دعم المشاريع الشعبية بأي طريقة ممكنة، بعد أن استفاد هو نفسه من الوصول إلى مرافق عالية الجودة: "كنا محظوظين لوجود ملعب كرة قدم جيد في المدرسة، وبمجرد وصولي إلى المنزل، كنت أتوجه مباشرة إلى الحديقة المحلية للعب مع إخوتي وأصدقائي. كان لدي وصول رائع إلى الملاعب أثناء نشأتي، وبصراحة، لولا ذلك، لما كنت جالسًا هنا اليوم. ومن خلال منح هذه المجتمعات المحلية نفس الفرصة للخروج واللعب، لا يمكنك أبدًا أن تعرف إلى أين قد يقودهم ذلك في النهاية."
بدأ كونها مسيرته بلعب كرة الصالات في البرازيل
تعلَّم كونها مهاراته من خلال لعب كرة الصالات في البرازيل، قبل أن ينتقل إلى سويسرا للعب مع نادي سيون في سن الثامنة عشرة. وتحدث عن إتاحة الفرصة للشباب للاستمتاع بالرياضة والانخراط فيها بشكل كامل، قائلاً: «أدرك مدى أهمية الوصول إلى الملاعب، لأن الرياضة تغير حياة الناس حقاً. إذا نشأت مع أشخاص يمكنهم مساعدتك وتعليمك عن الحياة من خلال الرياضة، فهذا يساعدك على أن تصبح شخصاً أفضل في المستقبل. إن إتاحة الفرصة للأطفال للنمو مع كرة القدم كجزء من ثقافتهم من خلال توفير هذه الملاعب هو أمر جميل للغاية. إنه استثمار في مستقبلهم يتجاوز مجرد اللعبة".
أهداف كونها في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا
يأمل كونها أن تشهد مسيرته الاحترافية تحقيق إنجازين بارزين خلال الأشهر المقبلة. فهو يتطلع إلى حجز مكان له في تشكيلة المنتخب البرازيلي لخوض كأس العالم هذا الصيف - بعد أن غاب عن المشاركة في تلك البطولة من قبل - في حين أن مساعدة مانشستر يونايتد على العودة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم 2026-2027 ستوفر له فرصًا إضافية لافتتاح رصيده التهديفي على أكبر المسارح الأوروبية.
