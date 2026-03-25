واين روني مقابل رونالدينيو: ماتيوس كونها يختار تشكيلة مثالية من 10 لاعبين بعد أن ورث القميص الأسطوري في مانشستر يونايتد

يواصل كونها، البالغ من العمر 26 عامًا، إطلاق العنان لإمكاناته الكاملة في لعبته. ويأمل أن يكون مصدر إلهام للآخرين، كما أنه فخور برؤية نادي مانشستر يونايتد يتعاون مع شركة DHL لتوفير ملعب كرة قدم بمواصفات احترافية لمنطقة نائية في آسيا.

ظروف الطقس القاسية التي غالبًا ما تجعل الملاعب المحلية غير صالحة للاستخدام، إلى جانب التضاريس الجبلية التي توفر مساحة صغيرة جدًا من الأرض المستوية، جعلت مدينة ماي سوك في تايلاند تعاني منذ فترة طويلة من نقص المرافق الرياضية الآمنة، مما أدى إلى تراجع شغف المجتمع بلعب كرة القدم. وقد فاجأت DHL، بالتعاون مع مانشستر يونايتد، المجتمع المحلي بتوفير بنية تحتية عالية الجودة في مزرعة جيريكو. تم إنشاء الملعب الذي تبلغ أبعاده 9x9 وفقًا للمعايير العالمية، ويتميز بعشب 4G عالي الجودة من الفئة FIFA، مشابه لما يوجد في ملعب كارينجتون التدريبي التابع لمانشستر يونايتد.

وقد حضر باتريس إيفرا، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد في الماضي القريب، حفل إزاحة الستار عن هذا المشروع. وقال نجم الشياطين الحمر الحالي ماسون ماونت: "إنه مشروع رائع أن نتمكن من توفير ملعب في منطقة نائية كهذه. إنها تجربة سحرية للأطفال في تلك المنطقة المحلية أن يروا ملعبًا كهذا. عندما ترى جودة هذا الملعب ومدى حظنا في أن نتمكن من اللعب على مثل هذه الملاعب، فإنك ترغب في أن يتمكن الجميع من تجربة شيء من هذا القبيل. أعلم أن الكثير من التخطيط الذي تم بذله كان صعبًا للغاية واستغرق وقتًا طويلاً لترتيب كل شيء، ولكن يا لها من قصة رائعة، وستكون تجربة مميزة جدًا للأطفال".

قال هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، عن الحاجة إلى دعم المشاريع الشعبية بأي طريقة ممكنة، بعد أن استفاد هو نفسه من الوصول إلى مرافق عالية الجودة: "كنا محظوظين لوجود ملعب كرة قدم جيد في المدرسة، وبمجرد وصولي إلى المنزل، كنت أتوجه مباشرة إلى الحديقة المحلية للعب مع إخوتي وأصدقائي. كان لدي وصول رائع إلى الملاعب أثناء نشأتي، وبصراحة، لولا ذلك، لما كنت جالسًا هنا اليوم. ومن خلال منح هذه المجتمعات المحلية نفس الفرصة للخروج واللعب، لا يمكنك أبدًا أن تعرف إلى أين قد يقودهم ذلك في النهاية."