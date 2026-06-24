وفي الوقت الذي تستعد فيه البرازيل لمباراتها الحاسمة في دور المجموعات بكأس العالم ضد اسكتلندا، عادت رسالة مؤثرة إلى الظهور لإلهام المهاجم المخضرم.
"كأنه آخر يوم في حياتك!" .. والد نيمار يوجه رسالة تحفيزية لنجم البرازيل مع عودته أمام اسكتلندا
نصيحة أب خالدة لأيقونة منتخب البرازيل
نشر والد نيمار مقطع فيديو مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مباراة البرازيل ضد اسكتلندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم. ويُظهر المنشور، الذي نُشر على حساب نيمار الأب على إنستجرام، مقطعاً لنجم نادي سانتوس وهو يلقي خطاباً حماسياً في غرفة تغيير الملابس، متذكراً الدروس التي غرسها والده في نفسه منذ صغره.
وفي هذا المقطع، الذي يعود أصلاً إلى نهائي «دوري الملوك البرازيلي» الذي أُقيم في ملعب «أليانز باركي» في مايو 2025، يمكن سماع نيمار وهو يقول لزملائه: «كان والدي يقول لي دائماً، أتعلمون؟ في كل مرة كنت أخرج فيها إلى الملعب، كان يقول: "يا بني، اركض، كرس نفسك، العب وكأنها آخر مباراة في حياتك". لذا، اركض يا أخي، اركض وكأنه آخر يوم في حياتك».
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نيمار مستعد لإحداث تأثير من مقاعد البدلاء
يأتي توقيت هذا المنشور في وقت مهم، حيث يستعد نيمار للظهور لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في عضلة الساق. وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد تعرض لهذه الإصابة أثناء مشاركته مع فريق سانتوس في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 3-0 أمام كوريتيبا في 17 مايو، مما أثار مخاوف بشأن جاهزيته البدنية قبل انطلاق فترة المباريات الدولية الصيفية.
وقد تم إدراج اسم نيمار ضمن قائمة البدلاء للمباراة ضد اسكتلندا. وبعد سفره إلى ميامي للانضمام إلى الفريق، أكمل المهاجم الأسطوري عملية تعافيه، ويُعتبر لائقًا بدنيًّا بما يكفي للمشاركة كبديل، مما يمنح دفعة معنوية هائلة للمعسكر البرازيلي في سعيه لتأمين تأهله في البطولة.
مزيج من الحنين إلى الماضي والحافز
الفيديو الذي نشره والد نيمار لا يقتصر على الكلمات فحسب؛ بل هو مونتاج يسلط الضوء على المسيرة الحافلة للمهاجم مع المنتخب الوطني. ويضم الفيديو أبرز اللحظات من السنوات الماضية، بما في ذلك هدفه المذهل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 — وهي المباراة التي انتهت في النهاية بخيبة أمل كبيرة للمنتخب البرازيلي بعد ركلات الترجيح.
ومن خلال المزج بين الخطاب الذي ألقاه في غرفة الملابس والأهداف الأيقونية، تأتي هذه الرسالة لتذكّرنا بالأهمية المستمرة التي يتمتع بها نيمار في كرة القدم البرازيلية. وعلى الرغم من المخاوف بشأن إصاباته وعودته إلى كرة القدم في أندية أمريكا الجنوبية مع نادي سانتوس، فإنه يظل الشخصية الرمزية التي تدور حولها آمال المنتخب الوطني غالبًا خلال البطولات الكبرى.
- AFP
مباراة حاسمة في كأس العالم تلوح في الأفق
تتصدر البرازيل حالياً المجموعة C برصيد أربع نقاط، بعد تعادلها 1-1 مع المغرب وفوزها المقنع 3-0 على هايتي. من ناحية أخرى، تحتل اسكتلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعد أن حققت فوزاً 1-0 على هايتي قبل أن تتعرض لهزيمة بنفس النتيجة أمام المغرب، الذي يحتل المركز الثاني متساوياً في النقاط مع البرازيل.
خلال مسيرته الكروية، خاض نيمار 13 مباراة في كأس العالم، وسجل خلالها ثمانية أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة.