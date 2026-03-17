والد ماكس داومان ينتقد المدرب علنًا لتبنيه الفضل في صعود نجم أرسنال الصاعد

في حديثه مع قناة talkSPORT، قال ويليامز - الذي عمل في أكاديميات أرسنال وفولهام وتوتنهام - إنه كان "جزءًا صغيرًا" من هذه الرحلة خلال الفترة التي قضاها كمدرب مساعد لفريق تحت 12 عامًا، مضيفًا: "يجب أن أبدأ بالقول إن الكشافين قاموا بعمل ممتاز. كنت مساعد مدرب فريق تحت 12 سنة. كما تمكنت من مشاهدة ماكس لمدة عامين، وهو جزء صغير فقط من مسيرته، لكن ماكس كان دائمًا يتمتع بقوة خارقة في حمل الكرة. لطالما كان ذلك أمرًا يستمتع به، ويبرع فيه، وقد لاحظنا ذلك في التدريبات".

ومع ذلك، لجأ روبرت إلى X للتعبير عن إحباطه: "الاستماع إلى هذا الرجل تيميسان ويليامز وهو يدعي أنه كان جزءًا من مسيرة ماكس هو في الحقيقة محاولة محزنة للترويج لنفسه. لقد طلبت منه سابقًا الامتناع عن القيام بذلك، لكنه ظهر مرة أخرى في برنامج Talk Sport هذا الصباح... أتذكر أنه وضع الأقماع في التدريب عدة مرات، لكن هذا كل ما في الأمر. لدينا الكثير من المدربين الرائعين الذين نحن ممتنون لهم للغاية. وهو بالتأكيد ليس أحدهم......"

بعد رد الفعل العنيف، سارع ويليامز إلى إصدار اعتذار علني، قائلاً: "تحدثت مع روب داومان واعتذرت له ولعائلته. لن أتحدث بعد الآن عن تطور ماكس داومان. أتمنى لروب داومان وعائلته دوام النجاح."