والد ماكس داومان ينتقد المدرب علنًا لتبنيه الفضل في صعود نجم أرسنال الصاعد
هدف حطم الرقم القياسي يثير الجدل
حقق داومان إنجازاً جديداً يوم السبت عندما أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عن عمر 16 عاماً و73 يوماً. أظهر الجناح رباطة جأش فائقة وهو يقطع الملعب بطولته ويسدد الكرة في المرمى الخالي خلال الفوز 2-0 على إيفرتون، محطماً الرقم القياسي الذي كان يحمله جيمس فوغان منذ عام 2005. ومع ذلك، سرعان ما طغت خلافات مع والده، روبرت، على الاحتفالات. أثار مدرب الشباب تيميسان ويليامز هذا الخلاف بظهوره في برنامج حواري إذاعي لمناقشة مسيرة المراهق. واتهم روبرت ويليامز بـ"الترويج الذاتي"، وكشف أنه كان قد طلب من المدرب في وقت سابق الامتناع عن مناقشة أمر ابنه علنًا.
"محاولة ترويجية ذاتية محزنة"
في حديثه مع قناة talkSPORT، قال ويليامز - الذي عمل في أكاديميات أرسنال وفولهام وتوتنهام - إنه كان "جزءًا صغيرًا" من هذه الرحلة خلال الفترة التي قضاها كمدرب مساعد لفريق تحت 12 عامًا، مضيفًا: "يجب أن أبدأ بالقول إن الكشافين قاموا بعمل ممتاز. كنت مساعد مدرب فريق تحت 12 سنة. كما تمكنت من مشاهدة ماكس لمدة عامين، وهو جزء صغير فقط من مسيرته، لكن ماكس كان دائمًا يتمتع بقوة خارقة في حمل الكرة. لطالما كان ذلك أمرًا يستمتع به، ويبرع فيه، وقد لاحظنا ذلك في التدريبات".
ومع ذلك، لجأ روبرت إلى X للتعبير عن إحباطه: "الاستماع إلى هذا الرجل تيميسان ويليامز وهو يدعي أنه كان جزءًا من مسيرة ماكس هو في الحقيقة محاولة محزنة للترويج لنفسه. لقد طلبت منه سابقًا الامتناع عن القيام بذلك، لكنه ظهر مرة أخرى في برنامج Talk Sport هذا الصباح... أتذكر أنه وضع الأقماع في التدريب عدة مرات، لكن هذا كل ما في الأمر. لدينا الكثير من المدربين الرائعين الذين نحن ممتنون لهم للغاية. وهو بالتأكيد ليس أحدهم......"
بعد رد الفعل العنيف، سارع ويليامز إلى إصدار اعتذار علني، قائلاً: "تحدثت مع روب داومان واعتذرت له ولعائلته. لن أتحدث بعد الآن عن تطور ماكس داومان. أتمنى لروب داومان وعائلته دوام النجاح."
تكريم صانعي النجاح الحقيقيين
بينما حاول ويليامز التعليق على "القوة الفائقة" التي يتمتع بها داومان في حمل الكرة، كان روبرت صريحًا بشأن من يرى أنه يستحق الفضل حقًا. وأشار بشكل خاص إلى جوني نايت، كشاف أكاديمية أرسنال، باعتباره الشخص المسؤول عن مسيرة ابنه المهنية. "يوم فخر لنا. ما كان أي شيء ليتحقق لولا هذا الرجل. شكراً جوني نايت"، كتب. "اكتشف ماكس عندما كان في الرابعة من عمره وأدخله إلى أرسنال. أفضل كشاف في هذا المجال وشخص أفضل منه. جوني نايت."
حماية موهبة فريدة من نوعها
بالنسبة لماكس، يجب أن يعود التركيز الآن إلى الملعب، حيث يسعى ميكيل أرتيتا إلى إدارة عملية اندماجه في الفريق الأول الذي يسعى للفوز باللقب. وقد وضع الإنجاز القياسي الذي حققه الجناح اسمه بقوة في دائرة الضوء العالمية، لكن الخلافات الأخيرة خارج الملعب تشير إلى عزم المقربين منه على إبقائه متواضعاً.
