"حاولت يا أبي لكنني لم أكن بخير هذه المرة".. ليونيل ميسي يلمح للاعتزال في رسالة مؤثرة إلى والده وكريستيانو رونالدو يدعمه

واستكمالًا لرسالته.. فجّر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكشف ميسي عن أن مشاركته في النسخة المونديالية الماضية، جاءت بطلب من والده الراحل خورخي؛ قائلًا عن ذلك: "كم كنت تطلب مني أن ألعب في كأس العالم الأخيرة، وقبل أيام من بدايتها كنت أنت في أسوأ حالاتك.. كانت المرة الأولى التي لن تكون فيها حاضرًا في بطولة".

وتابع الأسطورة الأرجنتينية: "لكن أمي كانت تقول لي؛ إنك ستكون أفضل، وإنك ستكون بخير حتى تتمكن من السفر"؛ مشددًا على أنه كان يردد دائمًا بأن منتخب بلاده سيصل إلى نهائي كأس العالم 2026، وأن والده سيحضر هذه المباراة.

وأكمل ميسي رسالته: "في كل مرة كنت أنهي فيها مباراة، كنت أنتظر رسالتك وأفتقدها.. عندها أدركت أن الوضع كان حقيقيًا"؛ لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك كان كل تفكيره منصبًا على الوصول إلى النهائي، ومن ثم العودة بالكأس إلى والده.