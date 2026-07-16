"مرضي قد يسبب المشكلات في أمريكا" .. والد لامين يامال يكشف سبب عدم سفره لدعم نجله بكأس العالم 2026

في هذا الشأن، أوضح منير نصراوي أن غياب عن دعم نجله في الحدث العالمي يعود إلى معاناته من نوبات "صرع"، ما قد يسبب له المشكلات في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل التوتر الكبير الذي يسود الأجواء في المونديال.

وقال نصراوي: "أنا مريض بالصرع، لذا يجب أن أتناول الكثير من الأدوية كل يوم، وقد أُصاب بنوبات صرع. عليّ أن أبقى في إسبانيا في هذه اللحظات بالذات، فربما تحت وطأة التوتر والعاطفة، أصاب بنوبة دون أن أدري".

وأضاف: "يجب دائمًا التفكير جيدًا في الأمور قبل السفر، عليّ أن أفكر في نفسي، وفي لامين، وفي جميع الأشخاص الذين حولنا. ترى؟ قد أخاطر بخلق مشكلات هناك، لذا من الأفضل البقاء في المنزل ومتابعة كل ما يحدث من هنا".











