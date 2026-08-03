والدته بدأت المشوار.. ما حقيقة إسلام ميكا جودتس نجم باريس سان جيرمان القادم بسبب زوجته؟!

تلقى جودتس في صغره رعاية أسرية قامت على حب الاستكشاف وتطوير الذات، حيث لعبت عائلته دورًا محوريًا في تشكيل وعيه المبكر.

كانت والدته حريصة كل الحرص على ترسيخ قيم الانضباط والبحث المستمر في معاني الحياة والقيم الإنسانية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على شخصيته الفريدة داخل المستطيل الأخضر وخارجه بحسب تصريحات سابقة له.

وتميز اللاعب البلجيكي منذ بداياته الأولى بنضج فكري واستثنائي فاق سنوات عمره، إذ اعتاد تخصيص أوقات فراغه للقراءة العميقة والتعمق في العلوم والمعارف المختلفة بدلاً من الانجراف خلف المشتتات التقليدية التي تحيط بلاعبي كرة القدم في سن المبكرة.

وعن دور والدته في نشأته الروحية والفكرية، قال ميكا: "كانت أمي تحرص دائمًا على الذهاب إلى الكنيسة لحضور القداس كل أسبوع، ونشأت في عائلة تميل جذورها للمسيحية، لكن ذلك لم يمنعني أبدًا من التمتع بعقلية منفتحة وفضول روحي عميق لنظرة العالم والأديان الأخرى".

وأضاف: "والدتي هي من غرست في داخلي حب الاستكشاف والتعمق في فهم الأمور بدلاً من الاكتفاء بالسطحية، وهو ما جعلني أدرس الأديان بنفسي وأبحث فيها بروح تقبل الآخر".

هذا التأسيس الأسري المتين هو ما جعل التساؤلات حول قناعاته الفكرية والروحية أمرًا حاضرًا دائمًا في التغطيات الإعلامية التي تتبعت مسيرته الكروية منذ انطلاقته الأولى في الملاعب الأوروبية.