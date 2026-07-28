والدة مانشيني: سعيدة بعودته إلى إيطاليا بعد العام المروع في الشرق الأوسط

تواصلت وكالة أنسا هاتفياً مع ماريانا بولو، والدة المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي، التي لم تخفِ مشاعرها: «أنا سعيدة جداً. وهذا أفضل أيضاً لأنه سيعود ليكون قريباً منا، فقد كان العام الماضي عاماً مروعاً، مع اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط».

تقول والدة المدرب الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقب بطولة أوروبا عام 2021 إنها لم تتحدث بعد مع ابنها: «لم أتصل به بعد، لكنني سأتصل به بالتأكيد خلال اليوم».

وتوضح أن عودة «مانشيو» تمثل مصدر فخر لمنطقة ماركي أيضًا: «يحظى روبرتو بتقدير كبير في ماركي»، أوضحت، معربة عن قناعتها بأنه سيخوض هذه المغامرة الجديدة «كما هو الحال دائمًا، بالجدية التي تميزه. إنه شخص جاد: ما يقوله وما يستطيع فعله، يفعله بالتأكيد».