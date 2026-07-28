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والدة مانشيني: سعيدة بعودته إلى إيطاليا بعد العام المروع في الشرق الأوسط

إيطاليا
روبرتو مانشيني

والدة مانشيني تعلق على تعيين ابنها مدربًا للمنتخب الإيطالي.

أصبح الأمر رسميًا الآن، فقد عاد روبرتو مانشيني ليشغل منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي الأول.

تبدأ إيطاليا مسيرتها من جديد بقيادة مدرب جيسي وكلاوديو رانييري كمدير فني، وقد أعلن الرئيس جيوفاني مالاجو عن التعيينين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع المجلس الاتحادي اليوم.

وهذه الأخبار أسعدت بشكل خاص والدة مانشيني.

  • "يسعدنا عودته إلينا، فقد كان العام الماضي مروّعاً"

    تواصلت وكالة أنسا هاتفياً مع ماريانا بولو، والدة المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي، التي لم تخفِ مشاعرها: «أنا سعيدة جداً. وهذا أفضل أيضاً لأنه سيعود ليكون قريباً منا، فقد كان العام الماضي عاماً مروعاً، مع اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط».

    تقول والدة المدرب الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقب بطولة أوروبا عام 2021 إنها لم تتحدث بعد مع ابنها: «لم أتصل به بعد، لكنني سأتصل به بالتأكيد خلال اليوم».

    وتوضح أن عودة «مانشيو» تمثل مصدر فخر لمنطقة ماركي أيضًا: «يحظى روبرتو بتقدير كبير في ماركي»، أوضحت، معربة عن قناعتها بأنه سيخوض هذه المغامرة الجديدة «كما هو الحال دائمًا، بالجدية التي تميزه. إنه شخص جاد: ما يقوله وما يستطيع فعله، يفعله بالتأكيد».

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  • "الأشخاص الصالحون" وموضوع الشباب

    بالنسبة لماريانا بولو، سيكون من الحاسم الاعتماد على «الأشخاص المناسبين» لبناء مشروع ناجح.

    وبصفتها من عشاق كرة القدم، تتابع منذ الأزل مسيرة ابنها وترى في تنمية المواهب الشابة أحد المحاور الرئيسية لمستقبل المنتخب الوطني: «علينا العودة إلى اكتشاف المواهب الإيطالية ورعايتها. في الماضي، كان هناك أشخاص قادرون على اكتشاف اللاعبين الأكثر تميزًا، أما اليوم فيجب إعادة إحياء هذا الدور».

  • البدايات والأمل

    ثم تتذكر ماريانا بولو، وهي تستعيد ذكريات طفولة روبرتو مانشيني، كيف كان كرة القدم مكتوبةً بالفعل في مصيره: «حتى عندما كان يلعب وهو صغير، كان يبذل قصارى جهده، فقد كانت كرة القدم تجري في عروقه. وكان والده ألدو يرافقه دائمًا ويصطحبه إلى كل مكان، وقد كان رائعًا في تعامله معه».

    وأخيرًا، تمنّت كأم قبل أن تكون مشجعة: «نأمل أن يحقق انتصارًا عظيمًا آخر. أتمنى ذلك بشدة. عندما اتصل به سأقول له ببساطة: حظًا سعيدًا».

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