وكان نجم النصر قد غادر المعسكر خلال فترة التوقف الدولية عقب توتر علاقته بالمدرب الرئيسي جورج جيسوس.
"بكيت لكن الله سيتكفل بالأمر" .. والدة كريستيانو رونالدو تعرب عن صدمتها بعد أزمة جورج جيسوس في معسكر البرتغال
أفيرو يعبر عن حزنه الشديد إزاء خروج البرتغال من البطولة
صُدم عالم كرة القدم عندما قرر المهاجم الأسطوري مغادرة معسكر البحارة في 30 سبتمبر، قبيل مباراة حاسمة في دوري الأمم ضد الدنمارك. وشعر المهاجم المخضرم، الذي سجل رقماً قياسياً بلغ 146 هدفاً لمنتخب بلاده، بأنه مضطر للمغادرة بعد أن اتهم جورج جيسوس بعدم الوفاء باتفاقات محددة تتعلق بوقت لعبه خلال مباراة أخيرة ضد النرويج.
وفي حديثها إلى قناة «TV 7 Dias» البرتغالية، اعترفت والدته، أفيرو، بأن هذه المحنة برمتها كانت صعبة للغاية على الأسرة، قائلة: "أنا حزينة، وهذا أمر طبيعي. لقد كانت صدمة. كان بإمكان ابني أن يغادر من الباب الأمامي، لكنه بدلاً من ذلك خرج من الباب الخلفي".
وعلى الرغم من ألمها الواضح، حاولت التطلع إلى المستقبل، مضيفةً: "لكن لا بأس، الله سيتكفل بالأمر. بكيت قليلاً. ومن الجيد أيضاً أن نتجاوز الأمر. علينا الآن المضي قدماً".
- AFP
والدة رونالدو تدافع عن بطل البرتغال
بدأ الخلاف خلال المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 2-1 على النرويج في أوسلو، حيث بقي نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة. فقد تلقى تعليمات بالإحماء طوال الشوط الثاني، لكنه لم يُشارك في المباراة أبدًا، مما أدى إلى شعور بالخيانة أدى في النهاية إلى قراره بمغادرة معسكر التدريب.
لا تزال أفيرو متمسكةً باعتقادها بأن ابنها يستحق احترامًا أكبر مما يحظى به حاليًا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومن الجمهور العام في وطنه، حيث قالت إنه كان دائمًا بطل البرتغال، مضيفة: «لقد كان دائمًا بطل البرتغال. إنهم لا يقدّرونه بالشكل الذي يستحقه».
رونالدو يكسر صمته بشأن الوعود التي لم تُنفذ
عقب رحيله، أصدر الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية بيانًا مفصلاً لتوضيح موقفه والتطرق إلى الخلاف مع جيسوس. وفي البيان، أوضح بالتفصيل كيف وافق في البداية على البقاء مع المنتخب الوطني بعد كأس العالم 2026 بناءً على طلب رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF).
وادعى أنه تم وضع خطة محددة لإدارة لياقته البدنية، والتي تضمنت مشاركته في المباراة الأولى والأخيرة من فترة الاستدعاء مع إجراء تبديلات منتظمة. ومع ذلك، زعم أن المدرب خالف هذه الخطة على الفور تقريبًا عندما طلب منه اللعب في النرويج، ليتركه بعد ذلك على مقاعد البدلاء بعد إحماء طويل.
"كنت أقوم بالإحماء منذ نهاية الشوط الأول. كنت أشاهد الدقائق تمر، ولم يستدعوني أبدًا. لم يلتزم المدرب بوعده"، هكذا أوضح الدون في بيانه المثير الذي شرح فيه أسباب رحيله.
السعي وراء الاحترام وإمكانية العودة
على الرغم من الخلافات الحالية، لم يُغلق الباب نهائيًّا أمام عودته إلى المنتخب الوطني. وقد أعرب مهاجم النصر عن اعتذاره الصادق لزملائه في المنتخب وللجمهور البرتغالي عن الطريقة التي غادر بها، معترفًا بأن المسؤولية عن رحيله تقع عليه وحده.
وأكد أنه إذا حافظ على لياقته البدنية وواصل تقديم أداء جيد على مستوى النادي، فإنه يعتزم إتاحة نفسه للانضمام إلى المنتخب بمجرد انتهاء أي فترة إيقاف محتملة. ولا تزال والدته هي المدافعة الأكثر صراحة عنه، حيث تصر على أنه لا يزال شخصية أساسية بالنسبة للبلاد.
"أمي، لا تقلقي، سأكشف كل شيء بمجرد أن نجتمع جميعًا مرة أخرى"، هكذا قال لها حسبما ورد خلال مكالمة هاتفية، وهو ما روته هي في المقابلة التي أجريت معها.
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