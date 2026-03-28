على الرغم من الإحباط، لا يزال المدافع الأرجنتيني السابق بابلو زاباليتا واثقاً من أن الجيل الحالي يمتلك ما يلزم للاحتفاظ بلقب كأس العالم 2026. ويعتقد زاباليتا أن وجود ميسي وحده يكفي لإبقاء الخصوم في حالة توتر، بغض النظر عن عمر النجم المخضرم. "الأرجنتين هي إحدى الفرق التي أعتبرها منافسة حقيقية. نعم، سيكون ميسي أكبر ببضع سنوات، لكنه لا يزال قادراً على صنع لحظات سحرية خالصة"، قال زاباليتا للصحفيين. "لا يزال الخصوم يخشونه بالقرب من منطقة الجزاء... مراوغاته، رؤيته للتمريرة القاتلة، قدرته على الانطلاق إلى الداخل والوصول إلى القائم البعيد، ركلاته الحرة. لا يمكن إلا للاعب بمثل جودته أن يصنع تلك اللحظات. البرتغال هي أيضاً فريق سأراقبه عن كثب. وإنجلترا، بقيادة [توماس] توخيل الآن، تلعب بشكل جيد ولديها مواهب فردية قوية. من الصعب دائمًا توقع الفائز، لكنني آمل أن تتمكن الأرجنتين من الاحتفاظ بهذا اللقب".