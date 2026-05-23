هدف مانشستر .. مورينيو يطلب "كروس الدنماركي" لتعزيز صفوف ريال مدريد
"المدرب الخاص" يستهدف هيولماند لإعادة هيكلة خط الوسط
لم يضيع جوزيه مورينيو أي وقت في تحديد متطلباته لفترة عمله الثانية في العاصمة الإسبانية. ويتصدر قائمة المرشحين اللاعب الدولي الدنماركي مارتين هيولماند، حيث طلب مورينيو من إدارة ريال مدريد الموافقة على التعاقد مع نجم سبورتنج لشبونة، وفقًا لما أوردته شبكة «كوبي».
ومن المتوقع أن يطلب نادي لشبونة العملاق مبلغًا يقارب 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني) مقابل قائده، الذي كان من أبرز اللاعبين في الدوري البرتغالي، ويشبه كثيرًا في أسلوب لعبه نجم الفريق السابق توني كروس، وسبق وارتبط بعرض من مانشستر يونايتد بالشهور الماضية، ولكن الأخير حسم ضم إيدرسون بنفس المركز من أتالانتا بحسب التقارير.
سبورتينج "غير متفاجئ" باهتمام ريال مدريد
وفي حديثه عن الشائعات المتعلقة بالانتقال إلى البرنابيو، لم يبد مدرب سبورتينج روي بورجيس أي دهشة تذكر إزاء اهتمام أحد أكبر الأندية في العالم به: "اهتمام ريال مدريد بهولماند؟ أرى ذلك أمراً طبيعياً، خاصةً بالنظر إلى أنه لاعب رائع وأنه قدم مواسم رائعة مع سبورتنج. جودته واضحة للجميع. لا يفاجئني على الإطلاق أن ريال مدريد أو أي نادٍ آخر يرغب في ضمه أو يتحدث عنه، فهذا دليل على أن العمل قد تم. كقائد، هذا يجعلني سعيداً"، قال بورجيس في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة Sport TV.
دور مفاجئ لتوني كروس في الجهاز الفني الجديد
بالإضافة إلى تعزيزات التشكيلة، يسعى مورينيو إلى إعادة هيكلة الجهاز الفني والديناميكيات الداخلية للنادي. وبعد أن عمل سابقًا مع أيتور كارانكا كذراعه الأيمن خلال فترة توليه المنصب للمرة الأولى، يحرص المدرب البالغ من العمر 63 عامًا على وجود لاعب سابق مرموق إلى جانبه. وقد برز كروس، لاعب وسط ريال مدريد الأسطوري السابق، كمرشح لشغل منصب في الجهاز الفني، حيث يُقال إن مورينيو ينظر إلى الألماني على أنه الجسر المثالي بين غرفة الملابس ومجلس الإدارة.
أربيلوا يستقيل بينما يراهن بيريز على مورينيو
أفسح أربيلوا الطريق لعودة مورينيو، بعد أن أعلن رسمياً أنه سيتنحى عن منصبه عقب المباراة الأخيرة من الموسم.
تولى أربيلوا مهامه في يناير، لكنه واجه صعوبة في تغيير مسار الأمور، حيث فشل النادي في النهاية في تحقيق النتائج المرجوة في كل من المسابقات المحلية والأوروبية. على الرغم من النتائج الصعبة، أعرب المدافع السابق عن امتنانه العميق لفترة توليه مسؤولية الفريق الأول، قائلاً: "أغادر مدريد وأنا أشعر بامتنان كبير تجاه لاعبي فريقي. لقد جعلوني أفضل، وسمحوا لي بالاستمتاع بكل يوم، وعلموني الكثير، وجعلوني مدرباً أفضل اليوم مما كنت عليه في 12 أو 13 يناير".
يُنظر إلى عودة مورينيو على أنها مغامرة شخصية من قبل فلورنتينو بيريز، الذي يتوق إلى إعادة ريال مدريد إلى مجده السابق بعد موسمين دون ألقاب. يأتي تغيير المدرب في وقت يشهد اضطرابات مؤسسية محتملة، مع تداول شائعات عن انتخابات رئاسية في الأفق. ومن المتوقع أن يواجه بيريز منافسة من إنريكي ريكيلمي، مما يجعل نجاح هذه الحقبة الجديدة تحت قيادة مورينيو أكثر أهمية بالنسبة للرئيس الحالي. أصبح المسرح الآن جاهزاً لإجراء إصلاحات كبيرة، مع احتمال أن يصبح هجولماند أول قطعة في أحجية ما يبدو أنه سيكون صيفاً دراماتيكياً في البرنابيو.