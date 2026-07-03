هيوز اتخذ القرار .. الهلال يحسم مصير إنزاجي

وكشف حمد الصويلحي في "نادينا" أن تم الاستقرار بين إدارة الهلال وهيوز على استمرار سيموني إنزاجي كمدرب للفريق في الموسم المقبل.

وكان مصير المدير الفني الإيطالي في الميزان بحسب مصادر في السعودية بعد خسارته لقب الدوري المحلي والخروج مبكرًا على يد السد من النخبة الآسيوية والاكتفاء بالكأس المحلية وبلوغ ربع نهائي كأس العالم للأندية بموسمه الأول بالسعودية.







