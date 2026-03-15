هيرنانيس بعد مباراة لاتسيو وميلان: "لم ينجح أي شيء مع الروسونيري، كانت خيبة أمل. والآن علينا التركيز على كومو ويوفنتوس"

أثناء تحليل المباراة في استوديوهات DAZN، علق هيرنانيس على وضع الروسونيري قائلاً: "لم ينجح أي شيء في ميلان، فقد قدم أداءً مخيباً للآمال للغاية" - قال البرازيلي، لاعب الوسط السابق في لاتسيو - "بوجود فرصة كبيرة كهذه لإحياء الآمال في الفوز بالدوري، كنت أتوقع المزيد من الروسونيري، كان يجب أن يقدموا أداءً قوياً لكن ذلك لم يحدث. وصحيح أن إنتر تعادل مع أتالانتا، لكنني رأيت النيرازوري في حالة أفضل من فريق أليجري. وكما يقول أمبروسيني، ميلان الآن أقرب إلى المركز الخامس منه إلى المركز الأول، والآن يجب الانتباه إلى كومو ويوفنتوس اللذين يتقدمان بسرعة".