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Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

بعد المزاعم المتعلقة بهيرفي رينارد.. مسؤول تونسي يتهم صحفي أجنبي بالتآمر لـ"تقسيم المنتخب" والرد يأتي سريعًا

كأس العالم
تونس
هيرفي رينارد
تونس ضد اليابان
اليابان

الأزمات تلاحق المنتخب التونسي في كأس العالم 2026..

اشتعلت معركة جديدة؛ على هامش مشاركة منتخب تونس الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب تونس يتواجد في "المجموعة السادسة"، ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من هولندا، السويد واليابان.

  • Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تعيين هيرفي رينارد بعد خسارة تونس القاسية

    تعرض منتخب تونس لخسارة قاسية ضد السويد (1-5)، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    هذه الخسارة دفعت الاتحاد التونسي لكرة القدم، لـ"إقالة" المدير الفني الفرنسي صبري لموشي، والتعاقد مع مواطنه هيرفي رينارد.

    ومن المقرر أن يبدأ رينارد، مهمته مع منتخب تونس الأول لكرة القدم، من مواجهة اليابان يوم الأحد القادم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات "المجوعة السادسة"، ببطولة كأس العالم 2026.

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    زياد الجزيري يرد على اتهامات "محاربته" لتعيين رينارد

    وفي هذا السياق.. أثار تعيين الفرنسي هيرفي رينارد، مديرًا فنيًا لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، معركة شديدة اللهجة.

    نعم.. الصحفي رومان مولينا اتهم زياد الجزيري، المدير الرياضي لمنتخب تونس؛ بمحاربة قرار تعيين رينارد، خلفًا لـ"المقال" صبري لموشي.

    هذا الأمر نفاه الجزيري تمامًا؛ حيث قال في تصريحات إعلامية: "أنا لم أعترض على تعيين رينارد أبدًا.. بل أعتقد أنه قرار موفق".

    وقام المدير الرياضي للمنتخب التونسي بمهاجمة مولينا؛ واصفًا إياه بـ"الشخص الكاذب"، الذي يحاول زرع الفتنة بين التونسيين وتقسيمهم.

    وشدد الجزيري على أن تونس، تسير بشكلٍ جيد للغاية؛ سواء على مستوى الاتحاد المحلي لكرة القدم، أو نجوم المنتخب الوطني.

  • رومان مولينا يرد على تصريحات زياد الجزيري

    هُنا.. عاد الصحفي الرياضي رومان مولينا بتغريدة ساخرة ضد زياد الجزيري، المدير الرياضي لمنتخب تونس؛ وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس.

    مولينا سخر من الجزيري؛ بالقول: "أنت محق، كل شيء على ما يرام في الاتحاد التونسي لكرة القدم.. الجميع شاهد ذلك بالفعل، في الأسابيع القليلة الماضية".

    وواصل مولينا سخريته من المدير الرياضي: "لطالما تركت مدربي المنتخبات الوطنية يؤدون عملهم، ولم تفرض رأيك على أي لاعب أبدًا.. هذا ليس أسلوبك على الإطلاق، كما سيحدث سوء فهم مع صديقك - نائب رئيس الاتحاد التونسي - حسين جنيح".

    وتابع الصحفي الرياضي: "أما بالنسبة لنظرية المؤامرة حول تقسيم التونسيين، فأعتقد أنك تتعامل مع هذا الأمر بشكلٍ جيد للغاية بمفردك، بالنظر إلى سجلك الحافل.. أتمنى لكم نهاية رائعة لكأس العالم".

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026

    منتخب تونس الأول لكرة القدم يتواجد في "المجموعة السادسة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وتضم "المجموعة السادسة" المونديالية؛ كل من هولندا والسويد واليابان، بجانب المنتخب التونسي بالطبع.

    وبعد هزيمته (1-5) ضد السويد، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ يستعد منتخب تونس لمواجهة اليابان يوم 21 يونيو 2026، ثم هولندا في السادس والعشرين من نفس الشهر.

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