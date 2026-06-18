بعد المزاعم المتعلقة بهيرفي رينارد.. مسؤول تونسي يتهم صحفي أجنبي بالتآمر لـ"تقسيم المنتخب" والرد يأتي سريعًا

وفي هذا السياق.. أثار تعيين الفرنسي هيرفي رينارد، مديرًا فنيًا لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، معركة شديدة اللهجة.
نعم.. الصحفي رومان مولينا اتهم زياد الجزيري، المدير الرياضي لمنتخب تونس؛ بمحاربة قرار تعيين رينارد، خلفًا لـ"المقال" صبري لموشي.
هذا الأمر نفاه الجزيري تمامًا؛ حيث قال في تصريحات إعلامية: "أنا لم أعترض على تعيين رينارد أبدًا.. بل أعتقد أنه قرار موفق".
وقام المدير الرياضي للمنتخب التونسي بمهاجمة مولينا؛ واصفًا إياه بـ"الشخص الكاذب"، الذي يحاول زرع الفتنة بين التونسيين وتقسيمهم.
وشدد الجزيري على أن تونس، تسير بشكلٍ جيد للغاية؛ سواء على مستوى الاتحاد المحلي لكرة القدم، أو نجوم المنتخب الوطني.