إحراج هوساوي وثنائي الهلال والنصر "من السماء إلى الأرض" .. عندما يقرر رينارد ترك نجوم الأخضر أمام العاصفة!

لا حاجة لمزيد من الحديث عن "التخبطات" التي يعيش فيها المنتخب السعودي الأول، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، والذي بات مثار جدل كبير بين جماهير المملكة، بعد السقوط المدوي في ودية مصر، برباعية نظيفة.

ولم تكن مواجهة الفراعنة، مجرد مباراة ودية، بل مؤشر خطير على فقدان هوية الأخضر، سواءً من الناحية الدفاعية أو الهجومية، أو عدم القدرة على فك خطوط المنافس المصري، أو تهديد مرماه إلا ما ندر من اللقطات.

ولكن، هناك نقطة طُرحت خلال الساعات الماضية، وهي "التبديل" الغريب الذي أجراه رينارد، للمدافع علي لاجامي، مبكرًا، والذي جاء بقرار فني في الدقيقة 20، دون معاناة اللاعب من أي إصابة.

وتبع هذا الأمر، كلمات خطيرة ذكرها الإعلامي خالد الشنيف، بقوله إن رينارد حمّل لاجامي مسؤولية المستوى الدفاعي المتواضع، وأن يقوم بتحويل السوء في تنظيم الفريق إلى لاعب.

ورغم الاعتراف بالانهيار الدفاعي للمنتخب السعودي، الذي بدا عاجزًا تمامًا على مواجهة مرتدًات الفراعنة السريعة، إلا أن ما حدث مع لاجامي، يجعلنا ننظر إلى نقطة أخرى، وهي أن رينارد قد يلجأ أحيانًا إلى "توريط" لاعبي الأخضر، إذا ما وجد نفسه في مواجهة العاصفة.

