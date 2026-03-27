"هل تدرب اليابان أو مصر بهذا الإنجاز؟" .. رينارد يفتح النار على نفسه بسبب تصريحه قبل ودية الفراعنة!

"رينارد أفقد الأخضر هويته"

يبدو أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، أصبح أمام مهمة شاقة من أجل إثبات جدارته مجددًا أمام جماهير الأخضر، في ظل نتائجه الماضية، في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

السعودية تواجه مصر على ملعب الإنماء، اليوم "الجمعة"، في مباراة ودية ضمن أجندة الفيفا، تجمع بين منتخبين يستعدان للتواجد في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد الإعلان عن بيع أكثر من 25 ألف تذكرة للجماهير المصرية، مقابل حوالي 3 آلاف تذكرة فقط لجماهير السعودية، رغم إقامة المباراة في جدة.

  • رينارد يثير الجدل مجددًا: أنا فخور!

    وأثار رينارد جدلًا، في حواره مع الإعلامي وليد الخضير، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مصر، حيث سأله الإعلامي بشأن متى يكسب ثقة الجماهير السعودية.

    ورد هيرفي عليه بسؤال "إذا كنت مكاني، ألن تكون فخورًا بما حققت كمدرب؟" ليرد عليه بالنفي، إلا أن رينارد أكد أنه فخور بما صنعه مع المنتخب السعودي، وأنه في اليوم الذي يغادر فيه هذا البلد، سيكون مرفوع الرأس، لأنه تأهل مع الأخضر مرتين لكأس العالم".

    وعاد رينارد للحديث بشأن ظروف اللاعبين والمشاركات المحدودة مع الأندية، كما تحدث بشأن طلبه انتقال اللاعبين من أنديتهم خلال كأس العرب، معلقًا بأنه توقع حركة أكبر من اللاعبين للحصول على دقائق لعب أكثر، ولكن الأمر ليس سهلًا عليهم، فيما نصحهم بالحرص والحذر، والتدرب بشكل فردي أكثر، والاستعداد بطريقة أفضل، فضلًا عن التغذية الجيدة والنوم الكافي.

  • "لن تدرب اليابان أو مصر بهذا الإنجاز"

    من جانبه، وجه الناقد الرياضي محمد الشيخ، رسالة شديدة اللهجة إلى هيرفي رينارد، بقوله إن حديثه عن الافتخار بالتأهل مرتين لكأس العالم، سيكون لائقًا فقط إذا ما كان المنتخب سيتأهل لأول مرة، مضيفًا "مع احترامي لمنتخبات خليجية، فمنتخب عمان مثلًا سيقول أتأهل لكأس العالم فقط، والكويت في وضعه الحالي، أو البحرين، هل بإمكانك يا رينارد أن تأخذ سيرتك الذاتية بهذا الإنجاز وتذهب لتدريب منتخبات مثل اليابان أو أستراليا أو مصر؟".

    ووصف الشيخ، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، رينارد بشكل عام، بأنه مرتبك منذ قدومه، ولا يعرف ماذا يريد ويريد جعل السعوديين يتطبعون معه على ذلك، فيما وجه رسالة إلى لاعبي المنتخب السعودي بأن عليهم أن يفصلوا بين أحاديث الإعلاميين عن رينارد، وثقتهم بأن اللاعبين سيقدمون أفضل ما عليهم فنيًا، مطالبًا إياهم باللعب من أجل الشعار.

    رينارد أفقد هوية الأخضر

    ووجه الشيخ نبرة "محبطة" تجاه هيرفي رينارد، والذي وصفه بأنه سبق وأن تخلى عن المنتخب السعودي في محك صعب، مضيفًا أن الأخضر خسر مع مدربه الفرنسي أمام الجزائر و"رديف" المغرب والأردن، بينما قدم منتخب مصر مستويات مميزة في تصفيات كأس العالم، ويملك مجموعة من العناصر الرائعة، سواءً مع الأهلي والزمالك، أو المحترفين في أوروبا.

    وتابع "كل المعطيات التي شاهدناها في كأس العرب، أو تصفيات كأس العالم التي تأهلنا فيها من الملحق وبأفضلية الأهداف، لا تجعلنا متفائلين، الأمل الوحيد أن نعول على روح اللاعبين، هذا في النهاية منتخبنا، وليس منتخب رينارد أو الاتحاد السعودي، ولكن رينارد أفقد المنتخب هويته، صرنا لا نلعب ونخسر في ذات الوقت".

    استبعاد الدوسري والبليهي من معسكر السعودية

    انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، يوم الأحد الماضي، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.

    لكن قبلها بساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

    أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.

    وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.

    بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".

    من جانبه، أزاح الهلال الغموض حول طبيعة إصابة التورنيدو في الركبة، بعد 72 ساعة من التساؤلات حول مهيتها بالتحديد.

    وأوضح الجهاز الطبي للزعيم أن الدوسري يعاني من آلام في وتر الرضفة للركبة، يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في مقر النادي، خلال الأيام المقبلة.

    ويأتي غياب الدوسري وسط استبعاد بعض الأسماء البارزة الأخرى، وعلى رأسها المدافع المخضرم علي البليهي، الذي بدأ الموسم مع الهلال قبل الانتقال للشباب في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة.

    طريق مصر والسعودية في كأس العالم

    المنتخب المصري وقع في المجموعة السابعة من المونديال، ليلعب رفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزلندا، طامحًا في العبور إلى مراحل إقصاء المغلوب لأول مرة في تاريخه.

    وعلى الجانب الآخر، وبطموحات عالية أيضًا، تلعب السعودية بقيادة هيرفي رينارد بالمجموعة الثامنة، ومعها كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

