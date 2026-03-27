"هل تدرب اليابان أو مصر بهذا الإنجاز؟" .. رينارد يفتح النار على نفسه بسبب تصريحه قبل ودية الفراعنة!

يبدو أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، أصبح أمام مهمة شاقة من أجل إثبات جدارته مجددًا أمام جماهير الأخضر، في ظل نتائجه الماضية، في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

السعودية تواجه مصر على ملعب الإنماء، اليوم "الجمعة"، في مباراة ودية ضمن أجندة الفيفا، تجمع بين منتخبين يستعدان للتواجد في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد الإعلان عن بيع أكثر من 25 ألف تذكرة للجماهير المصرية، مقابل حوالي 3 آلاف تذكرة فقط لجماهير السعودية، رغم إقامة المباراة في جدة.