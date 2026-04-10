قد تكون بداية النهاية!.. رحيل "صديق" هيرفي رينارد وبديل محتمل يرد على تدريب المنتخب السعودي

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سانتي أونا عن مفاجأة جديدة؛ وسط جدل مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

أونا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، اقتراب رحيل الفرنسي ناصر لارجيت، المدير الفني لاتحاد كرة القدم السعودي.

لارجيت صديق مقرب من رينارد؛ حيث قيل إنه هو الذي يحمي المدير الفني الفرنسي، من الإقالة.

وأكد أونا أن رحيل لارجيت المرتقب، عن اتحاد الكرة السعودي؛ يأتي بعد تلقيه عروضًا، من بعض الأندية الفرنسية.