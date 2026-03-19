مقصلة هيرفي رينارد الفنية: لا مكان لهم في المنتخب رغم مفاجأة القائمتين.. ثنائي النصر والاتحاد يقود "مظاليم السعودية"!

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير السعودية، رؤية أفضل الأسماء في قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ كان للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، رأيًا آخر.

قائمة منتخب السعودية في معسكر مارس؛ كانت أشبه بـ"المقصلة الفنية" لعديد من الأسماء، التي أثبتت نفسها في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

والغريب في الأمر أن هذه الأسماء؛ لم تتواجد في قائمتي الأخضر السعودي "الأساسية" أو الاحتياطية"، واللتين تستعدا لمواجهة مصر وصربيا خلال فترة التوقف الدولي.

وأعلن رينارد عن قائمتين؛ أحدهما أساسية تضم الأسماء التي سيعتمد عليها في معسكر مارس، وأخرى احتياطية حال الإصابات أو استبعاد أي لاعب لظرفٍ ما.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أبرز الأسماء التي استبعادها رينارد من القائمتين، رغم تقديمهم مستويات جيدة مع أنديتهم في الموسم الحالي..