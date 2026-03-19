أحمد فرهود

مقصلة هيرفي رينارد الفنية: لا مكان لهم في المنتخب رغم مفاجأة القائمتين.. ثنائي النصر والاتحاد يقود "مظاليم السعودية"!

مفاجآت هيرفي رينارد في المنتخب السعودي تتواصل..

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير السعودية، رؤية أفضل الأسماء في قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ كان للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، رأيًا آخر.

قائمة منتخب السعودية في معسكر مارس؛ كانت أشبه بـ"المقصلة الفنية" لعديد من الأسماء، التي أثبتت نفسها في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

والغريب في الأمر أن هذه الأسماء؛ لم تتواجد في قائمتي الأخضر السعودي "الأساسية" أو الاحتياطية"، واللتين تستعدا لمواجهة مصر وصربيا خلال فترة التوقف الدولي.

وأعلن رينارد عن قائمتين؛ أحدهما أساسية تضم الأسماء التي سيعتمد عليها في معسكر مارس، وأخرى احتياطية حال الإصابات أو استبعاد أي لاعب لظرفٍ ما.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أبرز الأسماء التي استبعادها رينارد من القائمتين، رغم تقديمهم مستويات جيدة مع أنديتهم في الموسم الحالي..

    1- عبدالرحمن غريب "النصر"

    أولى الأسماء التي أثار استبعادها من "قائمتي" منتخب السعودية الأول لكرة القدم، سواء الأساسية أو الاحتياطية، الاستغراب في الشارع الرياضي بشدة؛ هو النجم عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم.

    نعم.. غريب لا يُشارك أساسيًا مع النصر، كما أنه أحيانًا لا يدخل الملعب كـ"بديل" حتى؛ ولكنه يثبت نفسه بقوة، في كل مرة يلمس فيها الكرة.

    غريب استعاد الكثير من مستواه مع الفريق النصراوي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ وهو ما يظهر في أرقامه الشخصية؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 24.

    * دقائق: 840.

    * مساهمات تهديفية: 11.

    * أهداف: 6.

    * تمريرات حاسمة: 5.

    ومن هذه الأرقام يتضح أن غريب؛ أحد أفضل الأجنحة السعودية تأثيرًا في الموسم الرياضي الحالي، رغم قلة مشاركاته في المباريات من الأساس.

    2- مهند الشنقيطي "الاتحاد"

    رغم أن عملاق جدة الاتحاد لا يعيش موسمًا جيدًا في 2025-2026؛ إلا أن الظهير الأيمن مهند الشنقيطي أثبت نفسه بقوة، في معظم مباريات الفريق الأول.

    الشنقيطي تطور كثيرًا في الموسم الحالي؛ حيث لم يعد ظهيرًا تقليديًا كمان كان سابقًا، وهو ما يتضح فيالآتي:

    * أولًا: الدخول من الطرف للعمق؛ ليكون لاعب وسط إضافي.

    * ثانيًا: التحول إلى جناح وهمي؛ وذلك في بعض اللقطات التكتيكية.

    * ثالثًا: تنوع مبهر في العرضيات الأرضية والهوائية؛ خلال مجريات المباراة.

    ويُعد الشنقيطي أفضل ظهير سعودي مساهمة تهديفية، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بتسجيله 3 أهداف وصناعته 10 آخرين، خلال 33 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    لذلك.. عدم استدعاء الشنقيطي للمنتخب السعودي، حتى ولو في "القائمة الاحتياطية"؛ هو أمر غريب حقًا، وغير معروف سببه الحقيقي.

    3- محمد العويس "العلا"

    قرر الحارس الدولي المخضرم محمد العويس، مغادرة عملاق الرياض الهلال صيف عام 2025؛ وخوض تجربة جديدة مع نادي العلا، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

    وقد يقول البعض إن تواجد العويس، في مسابقة دوري يلو، هو السبب في عدم استدعائه إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ لكن هذا قد يكون مردودًا عليه، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دوري يلو يشهد منافسة قوية؛ عكس السابق.

    * ثانيًا: العويس يشارك باستمرار في يلو، بخلاف بعض الحراس الذين تم استدعاءهم للمنتخب وهم لا يلعبون مع أنديتهم.

    وأساسًا.. العويس يقدّم مستويات رائعة مع فريق العلا الأول؛ حيث حافظ على نظافة شباكه "9 مرات"، من أصل 26 مباراة.

    4- جهاد ذكري "القادسية"

    حتى المعسكر السابق؛ كان مدافع القادسية الشاب جهاد ذكري أحد أبرز خيارات الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    ولن ننكر أن مستوى ذكري، تراجع في الأسابيع الأخيرة؛ بالمقارنة مع بداية الموسم الرياضي الحالي تحديدًا، إلا أن عدم ضمه إلى معسكر منتخب السعودية أمرًا غريبًا.

    وما يؤكد قيمة ذكري الكبيرة، كأحد أفضل نجوم خط الدفاع في السعودية؛ هو رغبة أكثر من نادٍ عملاق في التعاقد معه، على النحو التالي:

    * الهلال: قيل إن الهلال أراده بشدة؛ بعد أن شكل ثنائية مبهرة مع حسان تمبكتي في المنتخب السعودي.

    * الاتحاد: حتى الميركاتو الشتوي الماضي؛ حاول الاتحاد التعاقد معه سواء نهائيًا أو إعارة.

    وإن لم يؤكد ذلك قيمة ذكري الكبيرة؛ فما هو الشيء الآخر الذي يُمكن أن يفعل ذلك، بالنسبة لرينادر.

    نظرة على الأسماء الأخرى المُستبعدة!

    وبعيدًا عن هذا الرباعي؛ هُنا العديد من الأسماء الذي كان يكون استبعادها أمرًا طبيعيًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قلب الدفاع علي البليهي "الشباب".

    * ثانيًا: الجناح عبدالرحمن العبود "الاتحاد".

    * ثالثًا: الجناح أحمد الغامدي "الاتحاد".

    وهؤلاء إما يتم استبعادهم تمامًا من المباريات؛ أو أن مستواهم الفني تراجع بشكلٍ كبيرة، يجعلهم لا يستحقون الانضمام إلى المنتخب السعودي.

    وبخصوص الثنائي ناصر الدوسري "الهلال"، وصالح أبو الشامات "الأهلي"؛ فهما غير متاحين للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    ناصر يُعاني من الإصابة حاليًا؛ بينما خضع أبو الشامات لعملية "الزائدة"، دون تحديد موعد عودته للملاعب.