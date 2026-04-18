رينارد لا يزال مدربًا للمنتخب السعودي .. حيلة ذكية من اتحاد الكرة "بتعاون دونيس" للرد على مفاجأة الفرنسي!

وفي حديث عبر وكالة "فرانس برس"، أكد هيرفي رينارد، أنه تمت إقالته بالفعل من تدريب المنتخب السعودي الأول، وأن ما حققه مع الأخضر مدعاة للفخر، بعدما تأهل الأخضر 7 مرات إلى كأس العالم، منها مرتان على يديه، كما يعد هو المدرب الوحيد الذي خاض المشوار كاملًا مع السعودية، من التصفيات وحتى نهاية مشوار المونديال، وكان في نسخة 2022.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كواليس إقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي، حيث كان المدرب واثقًا من استمراره مع الأخضر حتى كأس العالم، مع تلميح بأنه تلقى تأكيدًا بشأن ذلك الأمر، ولكن الأمور تغيرت رأسًا على عقب، بعد معسكر مارس.

المنتخب السعودي مني بهزيمتين في مارس، برباعية نظيفة أمام مصر، وثنائية صربيا، الأمر الذي أفقد اتحاد الكرة، ثقته في رينارد وقدرته على إصلاح الأمور قبل المونديال، كما أن المدرب ذاته لم يتمكن من تبرير عدم تطور المنتخب بشكل مقنع، ما أدى إلى إقالته.