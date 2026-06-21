هيرفي رينارد يبدأ من حيث انتهى مع السعودية .. فـ"ربحت تونس الأموال وخسرت شرفها" أمام اليابان!

ها نحن نودع المنتخب الثالث في كأس العالم 2026 من ناحية الفاشلين في التأهل لدور الـ32 بعد هايتي وتركيا .. تونس أول فريق عربي يخسر فرصه في الحدث العالمي، وما مباراة الجولة الثالث من مرحلة المجموعات أمام هولندا سوى مواجهة شرفية!

المنتخب التونسي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد تلقى الهزيمة اليوم الأحد، أمام نظيره الياباني برباعية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمونديال 2026، في هزيمة ستُربط بالتاريخ بأنها أتت في المباراة رقم ألف التي تُلعب في كأس العالم.

الرباعية سجلها دايتشي كامادا، إياسي أويدا "هدفين" وجونيا إيتو، في الدقائق 4، 31، 69 و83 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري في المكسيك.

هذه هي الهزيمة الثانية لتونس في النسخة الحالية من المونديال، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام السويد (1-5)، لتقبع في المركز الأخير بالجولة السادسة دون أي نقطة، وتودع المنافسات.

فيما يحل الساموراي في المركز الثاني بالمجموعة بأربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن هولندا، وفي المركز الثالث يقبع المنتخب السويدي بثلاث نقاط.

وللتعمق أكثر في أبرز تفاصيل مواجهة تونس واليابان، دعونا نستطرد في السطور التالية..











