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زهيرة عادل

هيرفي رينارد يبدأ من حيث انتهى مع السعودية .. فـ"ربحت تونس الأموال وخسرت شرفها" أمام اليابان!

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تونس ضد اليابان
تونس
اليابان
كأس العالم
هيرفي رينارد
السعودية

تسعة أهداف في أول مباراتين في كأس العالم 2026 لنسور قرطاج!

ها نحن نودع المنتخب الثالث في كأس العالم 2026 من ناحية الفاشلين في التأهل لدور الـ32 بعد هايتي وتركيا .. تونس أول فريق عربي يخسر فرصه في الحدث العالمي، وما مباراة الجولة الثالث من مرحلة المجموعات أمام هولندا سوى مواجهة شرفية!

المنتخب التونسي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد تلقى الهزيمة اليوم الأحد، أمام نظيره الياباني برباعية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمونديال 2026، في هزيمة ستُربط بالتاريخ بأنها أتت في المباراة رقم ألف التي تُلعب في كأس العالم.

الرباعية سجلها دايتشي كامادا، إياسي أويدا "هدفين" وجونيا إيتو، في الدقائق 4، 31، 69 و83 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري في المكسيك.

هذه هي الهزيمة الثانية لتونس في النسخة الحالية من المونديال، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام السويد (1-5)، لتقبع في المركز الأخير بالجولة السادسة دون أي نقطة، وتودع المنافسات.

فيما يحل الساموراي في المركز الثاني بالمجموعة بأربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن هولندا، وفي المركز الثالث يقبع المنتخب السويدي بثلاث نقاط.

وللتعمق أكثر في أبرز تفاصيل مواجهة تونس واليابان، دعونا نستطرد في السطور التالية..




  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "فضيحة" .. معاناة تتكرر للمرة الثالثة في تاريخ تونس

    "هذه فضيحة" .. هكذا قال المعلق التونسي عصام الشوالي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" خلال مواجهة نسور قرطاج أمام اليابان.

    ربما غالبية المنتخبات العربية اعتاد "تمثيل المشرف" عبر تاريخ الحدث العالمي، لكن من كان حقًا يجسد تلك العبارة هو المنتخب التونسي على وجه التحديد، الذي رغم وداعه في ست نسخ من قبل من دور المجموعات إلا أنه كان يخرج رافعًا الرأس، جابرًا الجميع على احترامه.

    لكن الليلة وبعد الهزيمة الثقيلة أمام اليابانيين، وإن استعرنا وصف "فضيحة" من الشوالي فهي فضيحة تتكرر للمرة الثالثة في تاريخ مشاركات التونسيين بكأس العالم..

    لم يسبق للمنتخب التونسي أن هُزم في أول مباراتين بالحدث العالمي سوى ثلاث نسخ من أصل سبع مشاركات له؛ المرة الأولى كانت في نسخة 1998، والثانية في 2018، أما الثالثة فبنسخة أمريكا الشمالية الجارية.

    في مونديال 1998، خسرت تونس الجولة الأولى أمام إنجلترا (0-2)، ثم هُزمت أمام كولومبيا (0-1)، والختام بالتعادل أمام رومانيا (1-1).

    وفي مونديال روسيا 2018، افتتح نسور قرطاج مشوارهم بالهزيمة أمام إنجلترا (1-2)، ثم أمام بلجيكا (2-5)، قبل الفوز في الجولة الأخيرة أمام بنما (2-1).

    فيما كانت تحصد نقطة – على الأقل – من أول مباراتين لها في بقية النسخ..

    مونديال 1978: فوز أمام المكسيك (3-1)، هزيمة أمام بولندا (0-1)، تعادل أمام ألمانيا الغربية (0-0).

    مونديال 2002: هزيمة أمام روسيا (0-2)، تعادل أمام بلجيكا (1-1)، وهزيمة أمام اليابان (0-2).

    مونديال 2006: تعادل أمام السعودية (2-2)، هزيمة أمام إسبانيا (1-3)، هزيمة أمام أوكرانيا (0-1).

    مونديال 2022: تعادل أمام الدنمارك (0-0)، هزيمة أمام أستراليا (0-1)، فوز أمام فرنسا (1-0).


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  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رينارد يبدأ من حيث انتهى مع السعودية .. فربحت تونس الأموال وخسرت شرفها!

    بينما حرمه المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم 2026 رغم أنه من قاده للتأهل، قدم الاتحاد التونسي لكرة القدم هدية على طبق من ذهب للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد بعدما قرر إقالة مواطنه صبري لموشي عقب الهزيمة أمام السويد (1-5) في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

    رينارد تولى المسؤولية الفنية لنسور قرطاج رسميًا في 16 من يونيو الجاري، لذا الحديث عن أي أمور فنية لما قدمه الليلة أمام اليابان، سيكون ظلمًا بينًا، فلا هو من اختار القائمة ولا هو من تعرف على مجموعة اللاعبين الذين يمتلكهم.

    لكن أثناء متابعة مواجهة تونس واليابان تبادر إلى ذهني على الفور حالة المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة قبل إقالة رينارد في أبريل 2026..

    الحديث هنا عن "روح الفريق" .. الأخضر السعودي فقد روحه وشخصيته وقتاليته بشكل شبه كامل في الفترة الأخيرة تحت قيادة هيرفي رينارد، حينها اتهمه الإعلام السعودي بـ"فقدان الشغف" والرغبة في كسب المال فقط، وهو ما أدعى لإقالته ربما حتى أكثر من سوء النتائج والأداء.

    هذا تمامًا ما شهدنا عليه تونس اليوم، رغم أن أي فريق يعمل تحت قيادة مدرب جديد أول شيء يُعاد له هو روحه وشخصيته، فالعامل المعنوي هو الرهان الذي ربما لا يخسر وينقذ المدرب في أول مهمة له حتى وإن هُزم، لكن هذا لم نره في أي من لاعبي نسور قرطاج أمام الساموراي!

    هذا رغم أننا نتحدث عن مدرب بقيمة هيرفي رينارد وخبراته، وقد شارك في كأس العالم من قبل مرتين مع المغرب 2018 والسعودية 2022، ويدرك تمامًا أن مثل هذه المنتخبات رهانها الأول في الحدث العالمي هو "الروح"، لكن ربما لو خاضت تونس مواجهة اليابان دون مدرب لكان أكرم لها!

    تلك الحالة يلخصها المعلق التونسي عصام الشوالي في تعليقه على المباراة، وقتما قال: "ربحنا 10 ملايين دولار من المشاركة في كأس العالم 2026، لكن خسرنا شرف الكرة التونسية"!


  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عندما "تعمي" الأموال هيرفي رينارد

    استمرارًا مع الحديث عن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فدون الخوض في النوايا، لكن يبدو لنا أنه لم يقبل مهمة العمل مع المنتخب التونسي في هذا الوقت الحرج سوى لكسب بعض الأموال في وقت لا يتولى به المسؤولية الفنية لأي فريق.

    ما يدفعنا لاتهامه بهذا الاتهام الصعب هي كافة التقارير التونسية التي تتحدث عن خلافه مع اتحاد الكرة في البلاد..

    بعض الصحفيين وعلى رأسهم ماتيو طرابلسي تحدثوا خلال الأيام الماضية عن استياء رينارد من الاتحاد التونسي، لدرجة دفعته للظهور وحده في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد للفريق، بجانب تجاهله للثلاثي زياد الجزيري؛ المدير الرياضي للمنتخب التونسي، حسين جنيح؛ نائب رئيس اتحاد الكرة، وخميس الحمزاوي؛ المشرف الأول عن المنتخب، ورفضه للتعامل معهم.

    رينارد – بحسب التقارير – مستاء بشكل عام من الأجواء المحيطة بالمنتخب التونسي .. إذًا لما وافق على العمل من البداية وهو الغاضب من لحظة المؤتمر الصحفي؟!

    الأجابة ربما هي الـ200 ألف دولار التي سيحصدها من وراء إدارة مباراتين فقط، خاصةً وأن التقارير تؤكد أنه يرفض الاستمرار بعد نهاية مشوار المنتخب التونسي في كأس العالم .. مبلغ ليس بكبير، لكنه قد يفيد مدرب "عاطل" حاليًا!