اتهم الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي بـ"تحطيم" لاعبي الأخضر برسائله لهم أثناء المباريات، مستعرضًا واقعة قديمة مع فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي.
"أمامك عشر دقائق وإلا!" .. اتهامات لهيرفي رينارد بتحطيم نجم الأهلي في المنتخب السعودي بعد نشر رسالته له
ما القصة؟
يمر هيرفي رينارد بمنعطف يهدد مسيرته مع المنتخب السعودي في الوقت الحالي، وقبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، الذي سيقام الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
المدرب الفرنسي قاد الأخضر للهزيمة قبل أيام برباعية نظيفة أمام المنتخب المصري في إطار ودي، ما زاد من مطالب ضرورة رحيله قبل المونديال.
لكن بحسب الصحف السعودية، أمام رينارد فرصة لإنقاذ نفسه من الإقالة، خلال مواجهة صربيا وديًا اليوم الثلاثاء.
- AFP
رسالة رينارد "المحطمة" للبريكان
بالحديث أكثر عن الهجوم على رينارد، فقط طاله هذه المرة من إبراهيم العنقري، الذي اتهمه بتحطيم نفسية اللاعبين برسائله لهم.
وقال الناقد الرياضي خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "رينارد كان مدربًا محفزًا، هذا كان في الماضي، والدليل الفيديو الذي انتشر له بين شوطي إحدى المباريات مع فراس البريكان، إذ قال له (ما هذا الأداء الذي تقدمه! أمامك عشر دقائق فقط إذا لم تحسن أداءك سأقوم باستبدالك، وهذا ليس تحفيزًا بل تحطيم".
وأضاف: "إن أراد تحفيز البريكان، كان من الممكن أن يقول له (أنت لست في حالتك اليوم، لم أشاهدك في المباراة، أرجوك أن تعود لمستواك ووضعك الطبيعي)، هكذا يعود اللاعب لسابق عقده، وليس بأن أمنحه عشر دقائق ليستعيد مستواه!".
العنقري: "هناك حديث يعيد اللاعب، وآخر يضغط لاعبه مثلما فعل رينارد، لقد زاد العبء على البريكان، حتى لو أحرز هدفًا بعد حديث رينارد، فالكرة علم اللا منطق، لكن أنا أتحدث عن علم النفس والتحفيز، ما يفعله رينارد زيادة تحطيم للاعب".
"قتلوا روح اللاعب السعودي"
واصل إبراهيم العنقري هجومه على ما وصل له حال اللاعب السعودي، مستغربًا هزيمة فريق ب أمام المنتخب السوداني..
"خسرنا أمام مصر، لكن هل وصلنا لأن نخسر من السودان؟، هذا دليل على قتل روح اللاعب السعودي، وخير مثال أن هناك اثنين من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في ودية مصر، تم استبعادهم وجالسان في منازلهما يشاهدون المنتخب، هل هذه إدارة فريق؟، هل هي قناعات مدرب في اختيار عناصره؟، هل المشكلة في علي لاجامي الذي استبعده؟، المشكلة في الطريقة نفسها".
واختتم: "اللاعبون يحتاجون مدرب كمارفيك، الذي كان يستعين ببدلاء ورغم ذلك كانوا يقدمون منتجًا عاليًا، لأنهم مقتنعون بالمدرب وأنهم سيظهرهم كأبطال بطريقته، عكس رينارد الذي يغير المراكز".
- AFP
مجموعة السعودية في كأس العالم 2026
أوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، حيث يستهل مشواره بمواجهة أوروجواري في 16 يونيو، ثم إسبانيا في يوم 21، وختام دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 27 من الشهر ذاته.