هيثم حسن ضد هارتس | القائم حرمه من التاريخ .. عاد إلى "عيوبه" وإن لم تسجل في سباعية سيلتيك فمتى تفعل؟

قبل إطلاق صافرة البداية، اعتقدنا أننا على موعد "ثأري" خاص، من جانب هارتس أوف ميدلوثيان، الذي حرمه سيلتيك من كتابة تاريخ لا يُنسى، إلا أن رفاق المحترف المصري هيثم حسن، لم يجدوا معاناة كبيرة في حسم مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسكتلندي، باكتساح الضيوف بنتيجة (7-1).

مارتن أونيل أراد أن يخرج لاعبيه من "صدمة" بنفيكا الأوروبية، فقرر أن يحدث تغييرات في التشكيل، لنشاهد هيثم حسن أساسيًا، في مباراة تناوب فيها لاعبو سيلتيك على سحق الضيوف، ما بين كيران تيرني وبنيامين نيجرين (هدفين) وكالوم أوسماند (هدفين) وجيمي مكارت (بالخطأ في مرماه) وكاميلو دوران، في الدقائق 7 و10 و36 و38 و45+1 و49 و83، بينما سجل لوران ميندي هدف هارتس الوحيد، في الدقيقة 41.

فوز بلا معاناة، استغل فيه سيلتيك، تعثر منافسه التاريخي رينجرز، أمام دوندي، بأفضل طريقة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري الإسكتلندي، بينما تجمد رصيد هارتس عند 16 نقطة، في المركز الثالث.

ماذا قدم هيثم حسن أمام هارتس؟ هذا ضمن بعض اللمحات التي يرصدها موقع "GOAL" في تلك المواجهة..