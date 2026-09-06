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زهيرة عادل

لامه مدربه على "عيب صلاح" واستهجنه الخصم .. هيثم حسن يتأرجح أمام سانت ميرين والجمهور يعلق: هو ليس نيمار ومن يهاجمه مريض!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
سانت ميرين ضد سيلتيك
سانت ميرين
سيلتيك
الدوري الإسكتلندي الممتاز
مارتن أونيل
محمد صلاح

ماذا قدم هيثم حسن خلال مواجهة سلتيك وسانت ميرين؟


بخطى ثابتة كخطى فريقه في الدوري الاسكتلندي، يسير الجناح المصري هيثم حسن مع سلتيك للمباراة الثالثة على التوالي، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في التشكيل الذي انضم له في الميركاتو الصيفي المنقضي.

الجناح المصري قاد سلتيك أمس السبت، للفوز أمام سانت ميرين بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الاسكتلندي.

سانت ميرين تقدم أولًا بهدف نيكولاس أجرافيوتيس في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، فيما أحرز ليام سكاليس ويانج هيون جون ثنائية سلتيك في الدقيقتين 51 و68 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد رفاق هيثم حسن للنقطة 15 من خمس مباريات، محافظين على صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد سانت ميرين عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.

وللحديث أكثر عن ليلة هيثم حسن الفردية خلال مواجهة سلتيك وسانت ميرين، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • شوطان متناقضان .. وعلى هواة الأرقام أن يمتنعون عن تقييمه

    مر هيثم حسن خلال مواجهة الأمس أمام سانت ميرين بشوطين متناقضين، حيث قدّم 45 دقيقة أولى ليست كما المتوقع منه عطفًا على تألقه الأخير، فيما استفاق في الشوط الثاني وكان أكثر شراسة على مرمى الخصم.

    إن أردت تقييمه بالأرقام، فلا تزال حصيلته صفرية مع سلتيك سواء كأهداف أوتمريرات حاسمة، لكن النظر لتلك النقاط مقارنة بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر سيكون ظلمًا كبيرًا له، لأن الأرقام لا تعكس الحقيقة دائمًا.

    ما يعانيه هيثم حسن مع سلتيك هو عدم وجود لاعب داخل الصندوق يترجم الفرص التي يخلقها أو حتى فرصة الـ"بري أسيست" لأهداف في الشباك، فقد كان الثنائي كاميليو دوران وبنيامين نيجرين هما الأسوأ خلال مواجهة سانت ميرين على الإطلاق.

    في المقابل، خلق صاحب الـ24 عامًا فرصتين لزملائه، منهم فرصة محققة، بخلاف تسديده أربع تسديدات منها اثنتين على المرمى.

    أما اللافت أكثر خلال مواجهة سانت ميرين فهي مهارته الاستثنائية في التفوق بالمواجهات الثنائية، حيث وضع ظهير أيسر المنافس ديكلان جون في حرج على ملعبه.


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  • استهجان جمهور المنافس

    الجانب السلبي في مواجهة سلتيك وسانت ميرين بالنسبة لهيثم حسن، بخلاف الشوط الأول الذي لم يكن مرضيًا، هو استهجان جمهور الخصم عليه في كل مرة يلمس بها الكرة.

    في البداية، لم يكن واضحًا ما إذا كانت تلك الصافرات انعكاسًا للعنصرية على لاعب عربي أسمر البشرة أم أن لها سبب آخر، حتى كشف جمهور سانت ميرين السبب عبر منصة "إكس"..

    "الغوص" .. هذه هي التهمة التي وجهها جمهور سانت ميرين لهيثم حسن خلال مواجهة الأمس، حيث لم يعجبهم سقوطه المتكررة ومحاولة الحصول على أخطاء لصالحه بداعٍ ودون داعٍ.

    أحد الجماهير علق غاضبًا: "حسن يسقط أرضًا بعد أي التحام، نستهجنه لأنه يمثل السقوط"، فيما كتب آخر: "لئيم مخادع يدعي السقوط".

    ووصفه ثالث موجهًا حديثه لجمهور سلتيك: "هو يدعي السقوط، لكنكم ستستخدمون ورقة العنصرية، لأنكم تحبون دائمًا لعب دور الضحية".



  • إشادة المدرب وسط سلبيتين في أدائه .. ما عاناه محمد صلاح مع ليفربول

    إن كان استهجان جمهور المنافس قد ضايق هيثم حسن داخل المستطيل الأخضر، فمؤكد أن حديث مدرب سلتيك عقب المباراة، قد أسعده بعض الشيء وإن كان شمل الحديث عن عيوبه.

    أونيل أشاد بما قدمه صاحب الـ24 عامًا أمام سانت ميرين وبشكل عام بما يقدمه لسلتيك منذ التعاقد معه، لكنه أخذ عليه عيب "اللياقة البدنية" و"المهام الدفاعية".

    مارتين أونيل قال نصًا عقب المباراة: "هيثم يجيد تجاوز اللاعبين في المواجهات الفردية 1 ضد 1 طوال اليوم وطوال الليل، لكنه في حاجة لاستعادة نسقه البدني. لقد قدم أداءً جيدًا للغاية في كأس العالم، وبعد المونديال، حصل على إجازة لمدة سبعة أو ثمانية أيام فقط ثم واصل التدرب منفردًا لفترة قصيرة، وربما هذا سبب عدم جاهزيته البدنية بشكل كامل".

    وأضاف: "لكن رغم ذلك، هو لاعب مشاكس ومزعج للخصوم، لقد مرر كرة رائعة في بداية الشوط الثاني، وإن كان بحاجة للوصول للجاهزية الكاملة، بجانب أن عليه بالطبع بذل المزيد من الجهد في الأدوار الدفاعية والعودوة للخلف مثل أي لاعب آخر إلا أنه إجمالًا يقدم أداءً رائعًا".

    ما قاله أونيل تحديدًا بشأن المهام الدفاعية هو نفسه العيب الذي طال النجم المصري طوال مسيرته مع ليفربول وزاد بكثرة الحديث عنه في ختامها بالموسم الماضي.

    ومن الجيد أن مدرب سلتيك وضع يده على هذا العيب مبكرًا في مسيرة هيثم حسن، على أمل تطويره في قادم المباريات قبل أن تطاله مقصلة الجماهير، إن تعرض الفريق لهزيمة بسببه.

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  • الجمهور يتحدث

    الختام مع ردود فعل جمهور سلتيك على ما قدمه هيثم حسن خلال مواجهة سانت ميرين، حيث تباينت ما بين شوطي اللقاء، عطفًا على اختلاف مستوى اللاعبين على مدار الـ90 دقيقة.

    أحد الجماهير علق خلال الشوط الأول: "لن يتغير رأيي، حسن لاعب سيئ، تعاقد معه سلتيك بعد مشاهدة 35 دقيقة من مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026".



    فيما كتب آخر: "حسن يتقاسم السوء مع دونوفان، ويجب استبدالهما في الشوط الثاني".

    على هذا المنوال، تحدث بقية المنتقدين لأداء هيثم حسن خلال شوط المباراة الأول، لكن إحقاقًا للحق، تلك الفئة تكاد لا تُرى وسط كم الإشادات التي ينالها المصري من جمهور سلتيك على منصة "إكس"..

    كتب أحد المدافعين عن اللاعب أمام المنتقدين: "حسن لاعب ممتاز، لكن جماهير سلتيك تتوقع أن يكون نيمار، هؤلاء أناس لا يفهمون شيئًا".



    بينما تهكم آخر: "نحتاج مصطلح طبي للأشخاص الذين لا يرون هيثم حسن لاعبًا من طراز عالي"، في إشارة إلى اعتبارهم مرضى.

    فيما انهال عليه ثالث بإشادات أكبر: "حسن فتاك للغاية على فكرة، اشتقت لرؤية جناح مثله يمتلك القليل من الخدع والسرعة ويواجه لاعبه بالفعل ويسبب الفوضى في جهته. فقط بعض كراته الأخيرة بحاجة إلى العمل عليها، لكنه لاعب عالي الجودة".

    والختام مع سخرية من هواة الأرقام ممن يلومون الجناح المصري لعدم تسجيل أو صناعة أي هدف، حيث كتب عنهم أحد المشجعين: "سيتعرض حسن لظلم تحليل الجمهور التقليدي لسلتيك؛ القائل إنه لا يسجل. أي شخص لديه عينان يمكنه أن يرى أنه كان ممتازًا بالأمس. تجاوز خصمه بسهولة حوالي 10 مرات، وأرسل كرات عرضية. المشكلة كانت عدم وجود أي شخص يقوم بالركض نحو الكرة. هذا سيختفي مع تأقلم المجموعة معًا بشكل أكبر".



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