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Haissem Hassan Celtic GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

ظنوا أن المشكلة في اللاعب التونسي فلم يسعفهم هيثم حسن .. سلتيك يهلك بسيناريو "مصر-الأرجنتين" أمام رينجرز والجمهور يتوعد بالانتقام للفرعون

فقرات ومقالات
هيثم حسن
رينجرز ضد سيلتيك
رينجرز
سيلتيك
كأس الدوري الإسكتلندي

ماذا قدم الجناح المصري في أول ديربي له باسكتلندا؟

ودع سلتيك بقيادة الجناح المصري هيثم حسن، اليوم الأحد، كأس الرابطة الاسكتلندية بالهزيمة في الديربي أمام رينجرز بثلاثية نظيفة، على استاد إيبروكس.

أصحاب الأرض سيطروا على مجريات المباراة، ونجحوا في تسجيل ثلاثية عن طريق دان نيل "هدفين" وكيفين كيلسي في الدقائق 22، 59 و75 من عمر الديربي.

بهذه النتيجة تأهل رينجرز لنصف نهائي كأس الرابطة الاسكتلندية، فيما يودع سلتيك ثاني البطولات بعد فشله في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2026-27 بالهزيمة في التصفيات.

وللتعمق أكثر في ليلة الجناح المصري هيثم حسن الفردية في أول ديربي يخوضه في اسكتلندا بين سلتيك ورينجرز، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


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    خاف من سيناريو الأرجنتين .. فلم يصمد لاعبوه!

    لأول مرة منذ أواخر أغسطس الماضي، يجلس هيثم حسن على مقاعد البدلاء بعد المشاركة أساسيًا في الأربع مباريات الأخيرة، إذ لم يشارك في الديربي أمام رينجرز سوى مع بداية الشوط الثاني.

    احتفاظ مارتين أونيل؛ المدير الفني لسلتيك، بالجناح المصري على الدكة، وهو أهم أسلحته الهجومية على الإطلاق، خطأ قد لا يغتفر من الجمهور، لكن هناك سيناريو آخر ربما راود المدرب..

    أقرب تشبيه هنا يعيدنا للسيناريو المؤلم لمنتخب مصر خلال مواجهة نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

    في تلك المباراة، اعتمد حسام حسن؛ المدير الفني للفراعنة، على حسن كلاعب أساسي، لكن مشكلة قدراته البدنية التي لا تسعفه لخوض 90 دقيقة كاملة، أجبرته على سحبه في الدقيقة 73، ومع هذا التغيير تحولت النتيجة من 2-0 لمصر إلى هزيمة بـ2-3.

    السبب؟ .. تراجع الشق الهجومي للفراعنة بشكل كبير في غياب هيثم حسن، مع تواضع مستوى الثنائي عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه".

    وبالعودة لفكر مارتين أونيل في ديربي سلتيك ورينجرز وإسقاط السيناريو نفسه لمباراة مصر والأرجنتين عليه، فربما ظن أن لاعبيه قادرون على التماسك دفاعيًا في أول 45 دقيقة، مع ترك الاستحواذ لرينجرز لإرهاق لاعبيه بدنيًا، على أن يدفع بالنشيط هيثم حسن في الشوط الثاني، ليقود الدفة هجوميًا .. لكن لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها، في ظل استقبال هدف في الشوط الأول، وتسجيل رينجرز الثاني في الدقيقة 14 من عمر الشوط الثاني.

    ما يشير إلى أن هذا هو السيناريو الذي فكر به أونيل لإدارة الديربي، ما قاله عن هيثم مؤخرًا بشأن حاجته للمزيد للتحسن بدنيًا، فعامله كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، وإن لم تكن رابحة في الأخير.


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    المشكلة ليست في التونسي .. هيثم حسن عانى أيضًا

    هيثم حسن نزل في الدقيقة 46 بدلًا من الجناح الأيسر التونسي سيباستيان تونكتي، الذي كان عيبه في المقام الأول هو اللعب للخلف بدلًا من التقدم والضغط على دفاع رينجرز.

    لكن ما يثبت أن المشكلة لم تكن في تونكتي نفسه أن الجناح المصري كذلك اضطر للعب الخلف في أكثر من مناسبة، في ظل تنظيم رينجرز لصفوفه دفاعيًا مع غياب الزيادة الهجومية لسلتيك تارة وارتماء المهاجم شوميرا مهيوكا في أحضان الرقابة تارةً أخرى، بينما كانت المخاطرة بإرسال عرضيات غير مدروسة سينعكس بهجمات مرتدة على الدفاع المهترئ والحارس سام جونستون المهزوز.

    صحيح أن هيثم منح سلتيك شكلًا هجوميًا أفضل مما كان عليه في الشوط الأول، لكن تصحيح جبهة أفسده العوار في جبهات أخرى، إذ تبقى مشكلة فريقه الأساسية في إيجاد مهاجم قادر على صنع الفارق سواء لعب كاسبر هوج أو كاميليو دوران أو شوميرا مهيوكا.

    بالحديث أكثر عن الهجمات التي أتيحت لهيثم أو الفرص التي صنعها، ففي لقطة نادرة له أمام رينجرز نجح في الوصول لحدود منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة قوية، كانت قريبة من المرمى، لكنها علت العارضة بقليل.

    وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أرسل صاحب الـ24 عامًا عرضيتين متقنتين إلى زميله مهيوكا داخل منطقة للجزاء، لكن تعامله السيئ في كل مرة، أضاع فرصة تقليص الفارق، بينما كان في حاجة إلى رأسية واحدة متقنة لفتح شباك رينجرز.


  • شجار هيثم حسن وصافرات استهجان رينجرز

    إحدى اللقطات اللافتة في مشاركة هيثم حسن في ديربي سلتيك ورينجرز أيضًا، هي شجاره الذي نشب في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء..

    بينما كان المصري يقود إحدى مراوغاته، سقط أرضًا في كرة مشتركة، ليقوم بعدها جيمس بنرايس؛ لاعب رينجرز، بضرب الكرة في وجهه، وهو ما أغضب حسن.

    نهض هيثم حسن سريعًا من سقوطه، وبدأ في الاشتباك مع لاعبي الخصم، حتى اتسعت دائرة الاشتباكات، قبل أن يسيطر الحكم على الوضع سريعًا.

    تلك الواقعة، كلفت بنرايس إنذارًا، لكن تحصل الجناح المصري أيضًا على كارت أصفر، بجانب إطلاق جمهور ينجرز صافرات الاستهجان ضده في كل مرة يلمس بها الكرة .. أنت لم تكن في حاجة للنظر للشاشة لمعرفة متى تصل الكرة لهيثم حسن، فصافرات الاستهجان كانت أعلى من أي شيء آخر والكرة بين قدميه.

    لكن مؤكد أن نفسية حسن لم تتأثر، فقد اعتاد على مثل هذه الصافرات منذ انتقاله لسلتيك في الميركاتو الصيفي الماضي، ولم تكن المرة الأولى في ملاعب اسكتلندا، بحكم أنه اللاعب الأكثر مهارة بين صفوف فريقه، دائمًا ما يكون مستفزًا لجماهير الخصوم التي تحاول السيطرة على تركيزه، مع اتهامات البعض منه له بتعمد السقوط المتكرر.


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  • الجمهور يتحدث

    الختام مع ردود فعل الجماهير على أداء هيثم حسن أمام رينجرز..

    هناك شبه إجماع من جمهور سلتيك في الشوط الأول على ضرورة الدفع بهيثم حسن، حيث كان لوم المدرب مارتين أونيل سيد الموقف في ردود فعل الجماهير.



    أما عما قاله الجمهور بعد نزول المصري، فأحدهم توعد ديجان ستيرلينج؛ لاعب رينجرز، بإمطاره بصافرات الاستهجان الأسبوع المقبل، عندما يلتقي الفريقان مجددًا في الدوري الاسكتلندي، انتقامًا لهيثم حسن وما فعله الجمهور معه اليوم.



    فيما علق آخر: "الشيء الإيجابي الوحيد في سلتيك اليوم هو هيثم حسن، هو إضافة رائعة لنا. قرار مجحف من المدرب بإبعاده من التشكيل الأساسي أمام رينجرز ولا يصدق!".



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