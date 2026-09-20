على هيثم حسن أن يقلق الآن مع اعتذارنا عن "قسوة" الجمهور .. عيبه الهجومي ينفجر أمام رينجرز ويثير التساؤلات حول ما يحدث في تدريبات سلتيك!

في قمة الجولة السابعة من الدوري الاسكتلندي، وقف سلتيك بقيادة المصري هيثم حسن، عاجزًا أمام خصمه رينجرز، مستقبلًا الهزيمة على أرضه بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد سجله رايان دون نادري في الدقيقة 33، من تسديدة من داخل قوس منطقة الـ18، ليخطف نقاط الديربي الأول في الموسم الجاري من الدوري الاسكتلندي (2026-27).

تلك الهزيمة قلصت الفارق النقطي بين الفريقين، حيث لا يزال يتصدر سلتيك الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه رينجرز وصيفًا بـ16 نقطة.

وبتخصيص الحديث عن الجناح المصري هيثم حسن، فقد جلس بديلًا على مقاعد البدلاء قبل الدفع به في الدقيقة 71 من عمر الديربي.

في السطور التالية دعونا نتحدث تفصيلًا عن ليلة هيثم حسن في ديربي سلتيك ورينجرز بالجولة السابعة من الدوري الاسكتلندي..



