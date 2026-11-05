هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Haissem Hassan Celtic GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

في ليلة الانتصار الأوروبي الأول | زميل هيثم حسن أنقذه من غضب مدرب سلتيك .. لكن النهاية حزينة لنجم مصر أمام بشكتاش!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
مارتن أونيل
سيلتيك ضد بشكتاش
سيلتيك
بشكتاش
الدوري الأوروبي

ماذا قدم هيثم حسن في مواجهة سلتيك وبشكتاش؟

المباريات التالية
سلتيك

سلتيك

الدوري الإسكتلندي الممتاز

08 نوفمبر 2026

KIL

KIL

بشكتاش

بشكتاش

الدوري التركي الممتاز

08 نوفمبر 2026

جنتشلربيرليجي

جنتشلربيرليجي

"لقد هرم جمهور سلتيك من أجل هذه اللحظة!" .. أخيرًا حقق الفريق الاسكتلندي انتصاره الأول في الدوري الأوروبي، رغم أن الخصم هو العملاق التركي؛ بشكتاش!

رفاق الجناح المصري هيثم حسن حققوا الفوز يوم الخميس، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي 2026-27، بعد مباراة ماراثونية.

الفريق التركي تقدم أولًا في الدقيقة 54 بهدف جونيور أولياتان، لكن فيكتور سيدورتشوك أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، أي بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله بعدما كان بديلًا.

وسجل كاميليو دوران الهدف الثاني لسلتيك في الدقيقة 78، فيما أعاد بشكتاش المباراة لنتيجة التعادل بهدف أوركون كوكجو في الدقيقة 85 إلا أن الأول، خطف هدف الفوز قبل النهاية بثلاث دقائق فقط.

بهذا الفوز، ارتقى سلتيك للمركز الـ32 برصيد ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد بشكتاش عند سبع نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب.

لكن ماذا عن دور النجم المصري هيثم حسن وسط تلك المباراة الماراثونية؟، دعني أخبرك في السطور التالية..

  • 13 دقيقة = التسبب في إدراك بشكتاش التعادل

    دخل هيثم حسن مواجهة بشكتاش على مقاعد البدلاء، فحتى الآن، لم ينجح في الحفاظ على مقعده الأساسي في تشكيل سلتيك؛ تارةً أساسي وأخرى بديل، لكن الأكيد أن مشاركته لبضع دقائق في الشوط الثاني مضمون كل مرة مهما كانت نتيجة المباراة.

    وبينما كانت النتيجة أمام فرايبورج تشير إلى التعادل (1-1)، قرر المدرب مارتن أونيل الدفع بالجناح المصري بدلًا من كاسبر هوج في الدقيقة 77.

    صحيح أن سلتيك نجح في إحراز الهدف الثاني بعد نزول حسن بدقيقة واحدة، لكنه لم يلعب دورًا في الهدف، بل لعب دورًا في إدراك بشكتاش التعادل بعدها بسبع دقائق فقط..

    إرنست بوكو؛ جناح بشكتاش، قاد هجمة من الجهة اليمنى لسلتيك، ورغم أن هيثم حسن عاد لتقديم المساندة الدفاعية، لكنه لم يضغط على الأول نهائيًا لاستخلاص الكرة أو لمنعه على الأقل من إرسال عرضية، لينجح خصمه بالفعل بفضل عرضية هوائية من فوق المصري في صناعة الهدف الثاني للأتراك.

    تلك اللقطة ربما كفيلة لتعقيد موقف المصري أكثر في سلتيك وسط الحديث علنًا أكثر من مرة من مدربه مارتن أونيل عن ضعف مساهماته الدفاعية، لكن لحسن حظه أن زميله دوران نجح في التقدم بالهدف الثالث بعدها بدقيقتين فقط، ليخطف الانتصار الأوروبي الأول الأنظار من سلبيته.

  • رد فعل هيثم حسن يلخص كل شيء

    رغم حديث هيثم حسن قبل أيام عن مدى سعادته وأسرته في سلتيك، وتأقلمه مع الأجواء يومًا تلو الآخر إلا أن الواقع داخل المستطيل الأخضر عكس ذلك تمامًا..

    تحقيق سلتيك انتصاره الأول في الدوري الأوروبي 2026-27 لم يكن كافيًا لجلب السعادة لصاحب الـ24 عامًا، فبعد نهاية المباراة، ظهر وكأنه يعاتب نفسه أو ربما الظروف، ثم ذهب إلى تحية الجماهير وهو مطأطئ الرأس.

    وحتى أثناء توجيه زملائه التحية للجماهير، اكتفى المصري بالوقوع واضعًا يديه على خصره، وعلامات الحزن على وجهه دون أي تفاعل يُذكر.

    أما عن موقف المدرب مارتن أونيل، فربت سريعًا على ظهر حسن بينما كان يمر بجواره، دون الدخول في أي أحاديث جانبية.

    من ناحية جمهور سلتيك، فهو لم يدخر أي جهد في تقديم الدعم لهيثم منذ اليوم الأول لوصوله لاسكتلندا، وفي كل مرة يجلس بها على مقاعد البدلاء، تنهال المطالب على مارتن أونيل للدفع به .. وربما هذا ما يحرج المصري أكثر كون دوره يقتصر على التنشيط الهجومي دون أي مساهمة فعلية!

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
المباريات التالية
سلتيك

سلتيك

الدوري الإسكتلندي الممتاز

08 نوفمبر 2026

KIL

KIL

بشكتاش

بشكتاش

الدوري التركي الممتاز

08 نوفمبر 2026

جنتشلربيرليجي

جنتشلربيرليجي