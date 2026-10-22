هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Haissem Hassan Celtic GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

القدر أنصفه رغم أنف زملائه لكنهم محقين في فقدان الثقة به .. الأرض تهتز تحت أقدام هيثم حسن وجمهور سلتيك يهاجمه أمام سيلتا فيجو: أنت الأكثر كسلًا!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
سيلتيك ضد سيلتا فيجو
سيلتيك
سيلتا فيجو
الدوري الأوروبي

ماذا قدم هيثم حسن في مواجهة سليتك وسيلتا فيجو؟

لا شيء في سلتيك سوى المعاناة .. الجميع يعاني سواء لاعبين أو مدرب، وسط ثلاث هزائم متتالية في مستهل مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي 2026-27!

الفريق الاسكتلندي بقيادة الجناح المصري هيثم حسن، تلقى الهزيمة – على أرضه – يوم الخميس، أمام سيلتا فيجو الإسباني بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا بهدف في الدقيقة 47 من عمر المباراة، لكن الكتيبة الإسبانية عادت بثنائية في الدقيقتين 68 و71 عن طريق هافي رودريجيز.

الهزيمة جمدت رصيد سلتيك عند صفر من النقاط في المركز الـ35 (قبل الأخير)، فيما تحصل سيلتا فيجو على أول ثلاث نقاط في مشواره الأوروبي، ليحل بالمركز الـ25 في جدول الترتيب.

فكيف كانت ليلة الجناح المصري هيثم حسن أمام سيلتا فيجو؟، دعونا نخبركم في السطور التالية..


  • الهادئ يفقد أعصابه

    المصري – صاحب الـ24 عامًا – معروف بهدوء أعصابه الكبير داخل المستطيل الأخضر، فقلما يصدر رد فعل غاضبًا أو يفقد أعصابه، لكن الانفعال على زملائه سيطر عليه على مدار أحداث الشوط الأول من مواجهة سيلتا فيجو.

    ظهر هيثم في الكثير من اللقطات طالبًا للكرة في المساحة على الطرف الأيمن أو داخل منطقة جزاء الفريق الإسباني، لكن زملاؤه لم يستجيبوا له في غالبية المرات.

    لكن عصبية حسن لم تقتصر على الجوانب الهجومية، فحتى دفاعيًا، ظهرت علامات الغضب عليه تجاه زملائه في غالبية الفرص التي أتيحت لسيلتا فيجو.

    تلك الحالة بنسبة كبيرة تعود لوضع الفريق في الدوري الأوروبي، فسلتيك كان في حاجة ماسة للفوز الليلة أمام سيلتا فيجو إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي .. لكن عصبية هيثم حسن لم تنفع فريقه، وتلقى الهزيمة!


  • imago-sport-1084896024.jpgPhoto Players Images

    القدر ينصف هيثم حسن رغم أنف زملائه

    في الشوط الثاني، الوضع الفردي لهيثم حسن تغير، فتحول من تجاهل زملائه التمرير له لثقة كاملة به..

    مع مرور أول دقيقتين من الشوط الثاني، انطلق حسن على الطرف الأيمن من ملعب سلتيك، ثم أرسل عرضية، اصطدمت بساق لاعب سيلتا فيجو قبل أن تغير اتجاهها وتصل لميكا بور، مسددًا إياها في الشباك بنجاح، محرزًا هدف الكتيبة الاسكتلندية الوحيد في المباراة.

    بعد الاصطدام قدرًا بساق لاعب الخصم ثم الوصول إلى بور ليهز الشباك، تغير الوضع تمامًا بالنسبة لهيثم حسن، حيث استعاد ثقة زملائه به بنسبة كبيرة، وأصبح المحرك الرئيس لهجمات سلتيك، وفي كل مرة يستلم بها الكرة، كان قادرًا على انتزاع آهات الجماهير في المدرجات، حتى ارتج الملعب في إحدى المرات بتصفيق حار له.

    حتى عرضياته التي كان تفتقد الدقة سابقًا، تحسنت الليلة بشكل كبير، فبفضلها خلق فرصتين محققتين لزملائه لولا فقدان رأسيتي كاميلو دوران وليام سكاليس، في الدقيقتين 20 و63 للدقة، خاصةً الأخير حيث اصطدمت رأسيته بالعارضة.


  • لكن زملاؤه محقين!

    رغم حديثنا عن إنصاف القدر لهيثم حسن في هدف سلتيك الوحيد في المباراة وسيطرته على الطاقة الهجومية للفريق في الشوط الثاني، لكن ربما هم معذورون أيضًا..

    رغم علم لاعبي سلتيك بقدرات هيثم الهجومية الكبيرة إلا التأثير الدفاعي الذي يتركه من خلفه، يفقد زملاءه الثقة به، خاصةً وأن كولبي دونوفان من خلفه ظهير هجومي هو الآخر، ما يعني أن فقدان الكرة في هذه الجبهة يعني هجمة مرتدة خطيرة على مرمى الفريق.

    هذا العيب يفسر قرار المدرب مارتن أونيل بسحب هيثم حسن من الملعب في الدقيقة 73 من عمر المباراة، رغم أنه سلتيك كان متأخرًا بهدفين، وفي حاجة لقوة المصري الهجومية.

    لكن ما شكله من خطورة دفاعية على الفريق وما تبعه من أفضلية لسيلتا فيجو بعد مرور أول ربع ساعة من الشوط الثاني، دفع المدرب للتضحية بالمصري.

    هذا العيب الدفاعي لهيثم حسن تحدثنا عنه مرارًا وتكرارًا في مختلف مباريات سلتيك، لكن الجديد هذه المرة أن الأمور وصلت لتفضيل زملائه الاستغناء عن خطورته الهجومية والبحث عن حلول أخرى، خوفًا من فقدانه للكرة في انطلاقة ثم ارتدادها بهجمة مرتدة خطيرة على الفريق!


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-EUR-C3-CELTIC-CELTAAFP

    بالأرقام .. ماذا قدم هيثم حسن أمام سيلتا فيجو؟

    خلال 73 دقيقة لعب، خلق هيثم حسن فرصتين لزملائه، لم تستغل لهز الشباك، فيما كان صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في هدف سلتيك الوحيد.

    ووصلت دقة عرضيات حسن لـ43%، مقابل 92% في دقة التمريرات، فيما خسر الكرة ثماني مرات، ولم يسدد أي تسديدة على المرمى.

    دفاعيًا، قطع حسن الكرة مرتين، فيما شتتها مرة وحيدة، واستردها ثلاث مرات، فيما نجح في مواجهة ثنائية أرضية واحدة من أصل خمس.


  • ردود فعل جماهير سلتيك

    أخيرًا مع ما كتبه جمهور سلتيك على ما قدمه هيثم حسن خلال مواجهة سيلتا فيجو، والتي تباينت بين إشادات بمستواه الهجومي وانتقادات لدوره الدفاعي..

    - "يقدم اللاعب المصري أداءً هو الأفضل بفضل جرأته في المراوغة والاختراق".

    - "حسن هو أكثر لاعبي سلتيك كسلًا على الإطلاق!".

    - "هيثم يأخذ استراحة شاي لمدة 10 دقائق ويترك باقي الفريق للدفاع مكشوفون تماماً للخصم".





المباريات التالية
HIB

HIB

الدوري الإسكتلندي الممتاز

25 أكتوبر 2026

سلتيك

سلتيك

سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

25 أكتوبر 2026

بيتيس

بيتيس