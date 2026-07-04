هيثم حسن .. خرج من الثلاجة بـ"الحرب الباردة" ليجعل نفسه "سلاح مصر الأخطر" ضد الأرجنتين

لو تحدثنا بكل تجرد وواقعية، سنجد أن هيثم حسن تعرض للظلم في مرحلة المجموعات، لأنه كان يستحق التواجد في الوقت الذي فشل فيه زيزو في إثبات نفسه، وبالفترات التي احتاج فيها الفريق لحل مختلف في ظل هبوط مستوى عمر مرموش ودخول محمد صلاح في دور أكثر عمقًا.
حقيقة أن صلاح نفسه تم استبداله أكثر من مرة، ولم يتم الاعتماد على هيثم حسن، جعل الشعور السائد بأن أي لاعب يمكنه المشاركة إلا الجناح المحترف في ريال أوفييدو!
مباراة أستراليا أثبتت أن هيثم كان يمكنه مساعدة مصر كثيرًا فيما سبق، ولا يزال يمكنه ذلك في الاختبار الأصعب أمام ليونيل ميسي ورفاقه، عندما يلعب الفراعنة ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم في دور الـ16 من كأس العالم.
في الوقت الذي دخل فيه هيثم، كانت تحتاج مصر إلى لاعب يمكنه الوقوف على الكرة، إرباك المدافعين وفتح المساحات لنفسه ومن حوله، ومساعدة محمد صلاح على التنفس، بدلًا من كونه المسؤول الأول عن صناعة الفارق.
أرقام هيثم حسن تؤكد تميزه في هذه المشاركة المبهرة، حيث جاءت كالتالي :
لمسات : 41
مراوغات : 1 ناجحة من محاولتين
حمل للكرة : 28
تقدم بالكرة إلى الأمام نحو مناطق الخصم : 13
دقة تمريرات : 86%
كرات طويلة ناجحة : 4/4 بنسبة 100%، بالإضافة إلى عرضيتين ناجحتين
وتأتي تلك الأرقام لتؤكد أن اللاعب كان بمثابة المتنفس لمصر في مركز الجناح الأيمن، بفضل مهارته وخفة حركته بهذا المكان، وقدرته على تخفيف الضغوط عن الفريق، وهو أمر سيحتاجه الفراعنة أمام خصم قوي يجيد الاستحواذ على الكرة مثل الأرجنتين.
المواجهة القادمة ستكون مختلفة وصعبة للفراعنة، وجناح ريال أوفييدو يمكنه منح حسام حسن خيارات مختلفة تساعده على التعامل مع الخصم ومباغتته هجوميًا، تزامنًا مع المساندة الدفاعية، كما أنه ليس غريبًا على سرعة النسق في الدوريات الأوروبية.
ليونيل سكالوني سيدرس محمد صلاح جيدًا قبل مواجهة الثلاثاء القادم، وعلى الأرجح سيعرف طريقة إيقافه، وهنا يظهر هيثم كسلاح مصر الأخطر الذي لا يمكن توقعه، مع الطاقة التي يستمتع بها وتعطشه لإثبات نفسه على أعلى مستوى ممكن.
وفي النهاية، سنرى أن هيثم حسن فعل ما يكفي للحصول على الفرصة أمام الأرجنتين، فهل نراه بدلًا من زيكو مع نقل إمام عاشور إلى الجانب الأيسر مرة أخرى حتى يكون قريبًا من ميسي ومراقبته؟ كل شيء وارد، ولكن الأهم هو أن نجم ريال أوفييدو لم يستحق التهميش من البداية!