"هو الرجل المناسب لقيادة إنجلترا".. هاري كين يدافع عن توخيل ويطالب بالبحث عن "القطعة المفقودة"!

واجه توخيل تدقيقًا كبيرًا وانتقادات لاذعة بسبب قراراته التكتيكية خلال النصف ساعة الأخيرة من مباراة نصف النهائي أمام الأرجنتين. فبعد أن منح أنتوني جوردون التقدم لإنجلترا في الدقيقة 55، اختار المدرب الألماني إجراء تبديلات دفاعية يرى الكثيرون أنها تسببت في استقطاب الضغط الهجومي للخصم. ورغم ذلك، لا يزال كين ثابتًا على إيمانه بأن توخيل هو القائد الأنسب لهذا الجيل من المواهب، خاصة بعد أن تمكنت إنجلترا من حصد الميدالية البرونزية بتغلبها على فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث. أشار كين: "إنه أعلى مركز نحققه منذ 60 عامًا. الحماس الذي يمتلكه، والمشاعر التي يجلبها، وخبرته التكتيكية.. كل هذا لا يعني أنك ستصيب دائمًا في كل مرة".

وأضاف: "لم يمنح اللاعبين الثقة فحسب، بل جعل البلاد بأكملها تؤمن بأن هذا هو عامنا. ولهذا السبب، فإن الألم مضاعف مقارنة بالسنوات الأخرى، لأن الجميع كان يؤمن بأننا سنمضي حتى النهاية".