اعترف هاري كين بأن تشكيلة المنتخب الإنجليزي لا تزال تعيش "مرحلة من الحزن" في أعقاب خروجها القاسي من الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من خيبة الأمل إثر ضياع فرصة التأهل لأول نهائي عالمي منذ 60 عامًا، قدم قائد "الأسود الثلاثة" دعمه الكامل للمدير الفني توماس توخيل.
"هو الرجل المناسب لقيادة إنجلترا".. هاري كين يدافع عن توخيل ويطالب بالبحث عن "القطعة المفقودة"!
الدفاع عن توخيل في وجه المنتقدين
واجه توخيل تدقيقًا كبيرًا وانتقادات لاذعة بسبب قراراته التكتيكية خلال النصف ساعة الأخيرة من مباراة نصف النهائي أمام الأرجنتين. فبعد أن منح أنتوني جوردون التقدم لإنجلترا في الدقيقة 55، اختار المدرب الألماني إجراء تبديلات دفاعية يرى الكثيرون أنها تسببت في استقطاب الضغط الهجومي للخصم. ورغم ذلك، لا يزال كين ثابتًا على إيمانه بأن توخيل هو القائد الأنسب لهذا الجيل من المواهب، خاصة بعد أن تمكنت إنجلترا من حصد الميدالية البرونزية بتغلبها على فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث. أشار كين: "إنه أعلى مركز نحققه منذ 60 عامًا. الحماس الذي يمتلكه، والمشاعر التي يجلبها، وخبرته التكتيكية.. كل هذا لا يعني أنك ستصيب دائمًا في كل مرة".
وأضاف: "لم يمنح اللاعبين الثقة فحسب، بل جعل البلاد بأكملها تؤمن بأن هذا هو عامنا. ولهذا السبب، فإن الألم مضاعف مقارنة بالسنوات الأخرى، لأن الجميع كان يؤمن بأننا سنمضي حتى النهاية".
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البحث عن القطعة المفقودة
تحدث المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا بوضوح عن حاجة إنجلترا إلى إيجاد "القطعة المفقودة" لترجمة هذا التقدم العميق في البطولات إلى ألقاب فعلية. وأشار كين تحديدًا إلى الطبيعة السلبية لأسلوب لعب إنجلترا عند التقدم في النتيجة أمام خصوم من النخبة، باعتبارها المجال الرئيسي الذي يتطلب اهتمامًا فوريًا قبل بدء الدورة الكبرى المقبلة.
وتابع كين: "يجب على الجميع استيعاب ما حدث. عليه (توخيل) أن يستوعبه بنفسه. لن يكون بمقدورنا التفكير فيما يخبئه المستقبل وما هو الهدف التالي إلا في المعسكر القادم". وأضاف: "سنجري محادثات كقائد ومدرب ومع بقية الزملاء وأفراد الطاقم، لنرى أين يمكننا أن نتحسن. أداء الـ 30 دقيقة الأخيرة أمام الأرجنتين لا يمثل الفريق الذي نطمح أن نكونه. لقد أمضينا وقتًا طويلاً خلال العامين الماضيين نتحدث عن هذا الموقف بالتحديد، لكي نهاجم في تلك اللحظات. لكن الخلاصة هي أننا خسرنا في النهاية".
التعلم من الرحلة الأمريكية
وبينما تتطلع إنجلترا نحو المستقبل، يصر القائد على أن الدروس المستفادة على الأراضي الأمريكية يجب أن تُطبق فعليًا خلال اللحظات الحاسمة المليئة بالضغوط على أرض الملعب، بدلاً من الاكتفاء بمناقشتها في غرفة تغيير الملابس.
واختتم كين حديثه قائلاً: "من السهل أن نبتعد ونتحدث عن الأمر. لكننا بحاجة لأن نصبح أفضل فعليًا عندما نتواجد في تلك المواقف. يمكننا أن نتدرب، ونلعب التصفيات.. أعتقد أن دوري الأمم سيكون بطولة كبرى بالنسبة لنا، في مواجهة فرق عملاقة مثل إسبانيا وكرواتيا. الاعتياد على تلك الأجواء الكبيرة والوصول لأفضل مستوياتنا أمام هذه الفرق، كما فعلنا ضد فرنسا - رغم أنها لم تكن المباراة الأكثر تنافسية - هو أمر ضروري. علينا أن نتعلم ونتطور. المدرب سيتطور أيضًا من هذه الدروس. يمكنني التحدث بقدر ما أشاء، ولكن في النهاية، الأمر يتعلق بإثبات ذلك في المرة القادمة التي نوضع فيها في نفس الموقف".
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كين يعترف بـ "حزن" كأس العالم
كان كين وزملاؤه في المنتخب الإنجليزي على بُعد خمس دقائق فقط من الوصول إلى أول نهائي لهم في كأس العالم منذ عام 1966، قبل أن تتسبب ريمونتادا الأرجنتين المتأخرة في أتلانتا في ترك فريق توخيل في حالة من الصدمة. وقدم مهاجم بايرن ميونخ تقييمًا صادقًا للحالة الذهنية الحالية للفريق، ملمحًا إلى أن حصد المركز الثالث كان بمثابة عزاء بسيط.
وقال قائد منتخب إنجلترا: "بالطبع ما زلنا نشعر بتأثير الليلة الماضية، بالمشاعر وتساؤلات 'ماذا لو'. هذا سيلازمنا لفترة من الوقت الآن. ما زلنا في تلك المرحلة من الحزن، المرحلة العاطفية، وسنبقى كذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
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