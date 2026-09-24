هولندا وألمانيا | مارك أندريه تير شتيجن "الحارس الأعمى" يواصل عيوبه الكارثية.. وثقة يورجن كلوب ستعيده للطريق الصحيح!

"ليلة بوجهين" عاشها الحارس المخضرم مارك أندريه تير شتيجن، مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم؛ وذلك في القمة القارية ضد هولندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

تير شتيجن قاد المنتخب الألماني للتعادل (1-1) مع هولندا، مساء يوم الخميس؛ في مباراة "المانشافت" الأولى، تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني يورجن كلوب.

وأراد شتيجن فتح صفحة جديدة مع كلوب، عقب استدعائه للمنتخب الوطني رسميًا؛ بعد فترة مليئة بالانتقادات بسبب مستواه، مع الكثير من الإصابات.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز ما قدّمه تير شتيجن في قمة هولندا وألمانيا، بمسابقة دوري الأمم الأوروبية..