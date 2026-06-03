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زهيرة عادل

سقوط تاريخي لهولندا لكنه خادع .. النسخة الأسوأ من الجزائر تظهر قبل كأس العالم 2026 ومحارب وحيد حفظ ماء وجهها

فقرات ومقالات
هولندا ضد الجزائر
هولندا
الجزائر
المباريات الودية
رياض محرز
انيس حاج موسى
لوكا زيدان
إبراهيم مازة
حسام عوار

فوز كبير تاريخيًا ومعنويًا، حققه المنتخب الجزائري على أرض نظيره الهولندي بهدف نظيف، في إطار الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026.

هدف المباراة الوحيد سجله البديل أنيس حاج موسى في الدقيقة 86، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، معتمدًا على مهارته الفردية.

وبحكم أن هذه مجرد مباراة ودية، فمؤكد أن التقييم لن يكون صائبًا 100% قبل المونديال، لكن يمكننا أن نخرج منها ببعض اللمحات التي يمكن أن نُسقطها على الحدث العالمي، أهمها أنه مجرد انتصار خادع للجزائر، مفيد معنويًا ليس أكثر..

  • هولندا .. سقوط تاريخي وسط هجوم كارثي

    هزيمة هولندا الليلة على أرضها هي الأولى لها منذ ثلاث سنوات تقريبًا، حيث كان آخر سقوط لها في 13 أكتوبر 2023 أمام فرنسا (1-2)، ضمن مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو" 2024.

    وإن أسقطها أداء الليلة على ما سيُقدم في كأس العالم 2026، حيث تقع هولندا في مجموعة اليابان والسويد وتونس، فالطواحين لن يذهبوا بعيدًا، حتى وإن كانوا على الورق قادرين على تخطي الدور الأول.

    مشكلة كتيبة رونالد كومان الأساسية تكمن في الهجوم المتواضع للغاية في وجود الثنائي دونييل مالين وكريسينسيو سامرفيل، خاصةً الأول الذي أهدر انفرادًا صريحًا بغرابة شديدة.

    هذا التواضع الهجومي جاء رغم تواضع الدفاع الجزائري، خاصةً في الشوط الأول من المباراة.

    وحتى مع نزول نجم الهجوم ممفيس ديباي في الشوط الثاني، لم ينجح الهولنديون في التعامل بعدما نظم الدفاع الجزائري نفسه وتراجع بكامل العشرة لاعبين إلى وسط ملعبه.

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  • الجزائر .. النسخة الأسوأ

    الحقيقة أنه لا جديد في المنتخب الجزائري، فما كنا نقوله عبر مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وخلال كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، هو نفسه!

    الحديث هنا عن ثنائي دوري روشن السعودي حسام عوار ورياض محرز، فكلاهما نقطة ضعف بارزة سواء في وسط الملعب أو على الطرف، وإن كان عذر الثاني عمره (35 سنة)، فالأول لا عذر له سوى أن موسم الاتحاد السيئ انعكس بشكل واضح عليه.

    لكن الجديد في مستوى المنتخب الجزائري عما كان عليه في الأشهر الماضية هو أنه الكل تراجع؛ فالدفاع في وجود الثلاثي زين الدين بلعبيد، عيسى ماندي وأشرف عبادة تحديدًا أخطاء بالجملة وكرات مقطوعة، الوسط مع عوار، نبيل بن طالب ورامز زروقي "أجساد بلا روح ولا جهد"، أما الهجوم ورغم وجود واحد من أفضل لاعبي الخضر محمد أمين عمورة فاللمسة الأخيرة ضائعة رغم قيامه قبلها بكل شيء ممكن.

    هذا المشهد العبثي الذي كان في الشوط الأول، تغير في الشوط الثاني بثلاث تبديلات فقط، حيث الدفع بفارس شايبي، أنيس حاج موسى وإبراهيم مازة بدلًا من حسام عوار، عيسى ماندي ورياض محرز، على الترتيب .. الثلاثي الذي أعاد الروح لخط الوسط وأعاد ترتيب الأوراق.

    الدرس المستفاد من هذه الودية أنه لا مجال لإبقاء شايبي ومازة وحاج موسى على مقاعد البدلاء في كأس العالم 2026 بشكل لا ومجال للجدال به.

  • لوكا زيدان .. عندما تتحول الجزائر لمحارب وحيد

    "محاربو الصحراء" لقب المنتخب الجزائر، لكن في شوط المباراة الأول أمام هولندا، لم تكن سوى "محارب وحيد" مقتصرة على الحارس لوكا زيدان.

    إن كال الجميع المديح لمهارة أنيس حاج موسى على الهدف الذي سجله بمهارة فردية، فالفوز في الأساس بدأ من زيدان وما فعله في شوط المباراة الأول تحديدًا.

    نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان تصدى وحده لست فرصة خطيرة للطواحين، وسط دفاع مهترئ وأخطاء بالجملة، حيث بدى وكأنه يلعب وحيدًا خلال الـ45 دقيقة الأولى، وإلا كانت هولندا قد خرجت منتصرة بفارق كبير من الأهداف.

    زيدان تألق في التصديات من داخل منطقة الجزاء، وكذلك أجاد في التعامل مع التسديدات البعيدة.

  • أنيس حاج موسى .. ارفعوا الحرج عن محرز

    أخيرًا مع صاحب هدف الليلة الوحيد، فكما هي العادة يضع قائد الجزائر رياض محرز في حرج كبير، في كل مرة يشارك بعده.

    لا يختلف اثنان على قيمة محرز داخل الملعب، خاصةً وأنه قادر على إحداث الفارق بلمسة بسيطة حتى وإن كان مستواه سيئًا طوال الـ90 دقيقة، لكن هذا لن يكون متاحًا في كأس العالم 2026، ناهيك عن عدم تقديمه المساندة الدفاعية، ما يجعل جبهته مستباحة من قبل الخصوم بشكل دائم.

    أما أنيس حاج موسى وإن كان يفتقد لخبرة محرز، فيتسلح بعامل العمر (24 عامًا)، وقدرته على حماية الجبهة اليمنى دفاعيًا وهجوميًا، مع حمل مزايا رياض من تسديدات ومراوغات.

    قد يرى محرز نفسه الأحق بالمشاركة أساسيًا في كأس العالم 2026 على حساب حاج موسى، لكن الأكيد أن الأنسب له الدخول كبديل في الشوط الثاني وقتها سيكون قادرًا على إحداث فارق أكبر مع تجنب الهجوم المستمر عليه من قبل الجماهير، فـ"الجسد لا يرحم" ولم يعد جهده يسعفه للمشاركة كأساسي.

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