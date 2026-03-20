أصدر رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، قائمة اللاعبين المستدعين للالتحاق بالمعسكر القادم للمنتخب الهولندي، الذي سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوريات: يوم الجمعة 27 مارس في الساعة 20:45، سيستضيف المنتخب الهولندي نظيره النرويجي على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، وفي يوم الثلاثاء التالي، 31 مارس، سيواجه الإكوادور على ملعب فيليب ستاديون في أيندهوفن في نفس التوقيت. وستكون هذه آخر الاختبارات قبل كأس العالم الذي سيقام في الصيف بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد استدعى المدرب 26 لاعباً من بينهم بعض لاعبي الدوري الإيطالي.
ترجمه
هولندا، استدعاء كوبماينرز ودومفريس للمباريات الودية مع النرويج والإكوادور: القائمة الكاملة للمدرب كويمان
قائمة اللاعبين المستدعيين لمنتخب هولندا
حراس المرمى: جاستن بيجلو (جنوة)، بارت فيربروغن (برايتون)، مارك فليكن (باير ليفركوزن)
المدافعون: ناثان أكي (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، دنزل دومفريس (إنتر)، جيريمي فرينبونج (ليفربول)، يان بول فان هيك (برايتون)، يوريان تيمبر (أرسنال)، ميكي فان دي فين (توتنهام)، ستيفان دي فري (إنتر)، جوريل هاتو (تشيلسي).
لاعبو الوسط: رايان جرافنبرخ (ليفربول)، تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي)، جيردي شوتن (بي إس في)، كيس سميت (أز)، كوينتين تيمبر (أولمبيك مرسيليا)، لوتشيانو فالينتي (فيينورد)، تون كوبمينرز (يوفنتوس).
المهاجمون: ميمفيس ديباي (كورينثيانز)، كودي جاكبو (ليفربول)، دونييل مالين (روما)، بريان بروبي (سندرلاند)، تشافي سيمونز (توتنهام)، ووت فيغهورست (أياكس)، نوا لانغ (غالطة سراي).
