هولك يصدر حكمًا صريحًا بشأن فرص نيمار في الانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم

وقد حافظ أنشيلوتي على موقفه الحذر، مؤكدًا أن السمعة وحدها لن تكفي لضمان مكان في تشكيلته النهائية لبطولة 2026. ورغم أن المدرب الإيطالي يقر بالموهبة الهائلة التي يتمتع بها نيمار، إلا أنه ألقى عبء الإثبات على عاتق اللاعب ليثبت جاهزيته البدنية خلال الشهرين المقبلين.

وفي حديثه عن معايير الاختيار والتقدم الذي أحرزه نيمار مؤخرًا منذ عودته إلى كرة القدم مع نادي سانتوس، قال أنشيلوتي لصحيفة"لوكيب": "إنه موهبة رائعة، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه يمكنه مساعدتنا في الفوز بكأس العالم القادمة. لا يزال أمامه شهران لإثبات أنه يمتلك المؤهلات اللازمة للعب في كأس العالم القادمة. بعد إصابته في الركبة، عاد نيمار بشكل جيد؛ فهو يسجل الأهداف. عليه أن يستمر في هذا الاتجاه ويحسن لياقته البدنية. إنه على الطريق الصحيح."