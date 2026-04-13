هولك يصدر حكمًا صريحًا بشأن فرص نيمار في الانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم
تشتد حدة الجدل حول اختيار المرشحين
بلغت المناقشات الدائرة حول مستقبل نيمار مع المنتخب الوطني ذروة جديدة عقب خسارة أتلتيكو مينيرو 1-0 أمام سانتوس في الدوري البرازيلي. وعندما سُئل المهاجم المخضرم هولك بشكل مباشر عما إذا كان ينبغي إدراج اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في خطط البطولة المقبلة، اختار الرد بحذر ودون التزام بدلاً من إظهار دعمه العلني. ويأتي هذا في وقت حساس للمنتخب الوطني، حيث لم يشارك نيمار مع "السيليساو" منذ الهزيمة 2-0 أمام أوروغواي في أكتوبر 2023.
لا توجد ضمانات
على الرغم من مشاركته مع نيمار في 33 مباراة مع المنتخب الوطني، ظل هولك مركزاً على التزاماته مع ناديه عندما طُلب منه التعليق على أكبر معضلة تواجه المنتخب الوطني. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب مباراة فريقه المحلية، قال المهاجم السابق لفريق بورتو: «أعتذر، لكنني كنت مركزاً على المباراة. لست أنا من عليه أن يقرر من سيشارك في كأس العالم. إذا كان يستحق ذلك، فسوف يشارك».
أنشيلوتي يطالب بدليل
وقد حافظ أنشيلوتي على موقفه الحذر، مؤكدًا أن السمعة وحدها لن تكفي لضمان مكان في تشكيلته النهائية لبطولة 2026. ورغم أن المدرب الإيطالي يقر بالموهبة الهائلة التي يتمتع بها نيمار، إلا أنه ألقى عبء الإثبات على عاتق اللاعب ليثبت جاهزيته البدنية خلال الشهرين المقبلين.
وفي حديثه عن معايير الاختيار والتقدم الذي أحرزه نيمار مؤخرًا منذ عودته إلى كرة القدم مع نادي سانتوس، قال أنشيلوتي لصحيفة"لوكيب": "إنه موهبة رائعة، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه يمكنه مساعدتنا في الفوز بكأس العالم القادمة. لا يزال أمامه شهران لإثبات أنه يمتلك المؤهلات اللازمة للعب في كأس العالم القادمة. بعد إصابته في الركبة، عاد نيمار بشكل جيد؛ فهو يسجل الأهداف. عليه أن يستمر في هذا الاتجاه ويحسن لياقته البدنية. إنه على الطريق الصحيح."
سباق نيمار من أجل استعادة لياقته البدنية
يواجه نجم برشلونة السابق فترة حاسمة تمتد لشهرين لإقناع الجهاز الفني بأنه لا يزال قادراً على المساهمة في تشكيلة بدأت بالفعل في التوجه نحو اللاعبين الأصغر سناً. وستكون مباريات البرازيل القادمة بمثابة الاختبار الأخير قبل دخولها في مجموعة مواتية في كأس العالم تضم المغرب وهايتي واسكتلندا. مع 128 مباراة دولية و79 هدفاً مسجلاً باسمه، فإن إرث المهاجم مضمون، لكن لياقته البدنية يجب أن تتحسن بشكل كبير ليتمكن من النجاة من عملية الاستبعاد النهائية التي سيقوم بها أنشيلوتي.