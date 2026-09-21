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هوجة رحيل الكبار مستمرة.. ليفربول يؤجل تجديد عقد أليسون!
المفاوضات لم تبدأ بعد بشأن الحارس البرازيلي الأول
يجد ليفربول نفسه في موقف مألوف من عدم اليقين مع اقتراب أحد أبرز نجومه من نهاية عهده مع النادي. فقد دخل أليسون رسمياً العام الأخير من عقده. ومع اقتراب الحارس البرازيلي من بلوغ الرابعة والثلاثين في أكتوبر، يتعين على إدارة أنفيلد أن تقرر ما إذا كانت ستلتزم بحارسها الأول على المدى الطويل أم ستبدأ مرحلة انتقالية نحو حقبة أصغر سناً في حراسة المرمى. ويتقاضى الحارس حالياً أجراً أسبوعياً يُقال إنه يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في قائمة النادي، وهو ما يعكس مكانته كأحد أفضل الحراس في العالم.
وقدّم الصحفي الموثوق جيمس بيرس تحديثاً مقلقاً للجماهير التي تأمل في حسم سريع لهذا الوضع. وخلال حديثه في بودكاست Walk On التابع لموقع The Athletic، أوضح بيرس أنه لم يحدث أي تقدم بشأن عقد جديد، إذ يبدو أن جميع الأطراف راضون عن الانتظار. وقال الصحفي: «هل سيظل موجوداً في الموسم المقبل؟ لا نعرف ذلك في الوقت الحالي. مما قيل لي، فإن الأمر ما زال مبكراً جداً بالنسبة لجميع الأطراف. لم تجرِ تلك المحادثات بعد».
- AFP
الظل الذي يلوح في الأفق لنافذة ما قبل التعاقد
ورغم أن الأجواء الداخلية قد تكون هادئة، إلا أن الروزنامة تفرض موعداً نهائياً واضحاً على عملاق ميرسيسايد. وكما هو الحال الآن، سيكون أليسون حراً في التفاوض على اتفاق مبدئي مع أندية خارج إنجلترا اعتباراً من يناير. وفي وقت سابق من هذا العام، ارتبط اسم الحارس باهتمام من يوفنتوس، وبينما لم تتحول تلك الشائعات إلى صفقة ملموسة، يبقى خطر تحوّم العمالقة القاريين حوله مرتفعاً.
من المفهوم أن يشعر الجماهير بالقلق نظراً لتاريخ مسلسلات العقود في النادي، والتي كثيراً ما امتدت إلى الأسابيع الأخيرة من المواسم. وقد ذكّر الحارس الجميع بقيمته الهائلة في نهاية الأسبوع الماضي فقط خلال الفوز 1-0 على بورنموث. وكانت تصديته المذهلة بردة فعل سريعة لحرمان إيفانيلسون من التسجيل واحدة من أبرز لحظات المباراة.
عامل مامارداشفيلي
وتزداد عملية اتخاذ القرار في ليفربول تعقيدًا مع وصول جورجي مامارداشفيلي. فقد تم التعاقد مع الدولي الجورجي قادمًا من فالنسيا العام الماضي، وعلى الرغم من أنه لم يتولَّ بعد المهمة الأساسية، فإنه يُنظر إليه باعتباره خليفة طبيعيًا للحارس البرازيلي.
وسلّط بيرس الضوء على هذا التعارض المحتمل، مشيرًا إلى أن التعاقد الجديد مع الحارس المخضرم قد يُحدث تأثيرًا متسلسلًا على بقية عناصر حراسة المرمى. وألمح الصحفي إلى أن مامارداشفيلي لن يتقبل البقاء في دور الاحتياطي لموسم ثالث على التوالي إذا ظل أليسون الخيار الأول بلا منازع.
- Getty
الغموض يحيط بنوايا أليسون على المدى الطويل
وهناك أيضاً احتمال أن يكون أليسون نفسه مستعداً لخوض تحدٍّ جديد بعد قرابة عقد من الزمن في ميرسيسايد. فبحلول نهاية موسم 2026-27، سيكون قد أمضى تسع سنوات في النادي، محققاً كل لقب كبير متاح.
وفي نهاية المطاف، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة للنادي لتفادي رواية مربكة. ويشير تقييم بيرس إلى أنه رغم عدم وجود ما يستدعي الذعر الفوري، فإن نهج "الوقت مبكر جداً" قد يتحول سريعاً إلى "بعد فوات الأوان" إذا بدأت أندية أخرى بتقديم عروضها في يناير.
جدير بالذكر أن ليفربول خسر في آخر موسمين فقط ترنت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح، وخرجت تقارير عن إمكانية رحيل الثنائي فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر قريبًا.
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