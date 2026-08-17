هنا يستعيد ترينكاو ذكريات برشلونة: الأنوار أحرجهم وبوسيتش معذور رغم الأخطاء.. وسبيرتسيان تعويض أكثر حسمًا للأهلي من محرز ولكن!

حجز النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوز صعب ومحفوف بالمخاطر على مضيفه نادي الأنوار بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

افتتح الوافد الجديد إدوارد سبيرتسيان أهداف اللقاء في الدقيقة الحادية والستين بعد تمريرة من فراس البريكان، قبل أن يعود النجم الأرميني نفسه ليصنع الهدف الثاني للبديل ويندرسون جالينو في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وفي الوقت بدل الضائع، قلص أصحاب الأرض الفارق بهدف متأخر سجله رضا بن سايح في الدقيقة الثانية والتسعين، لتنتهي المواجهة بعبور أهلاوي معقد أثار الكثير من التساؤلات الفنية.



