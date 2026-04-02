"هناك حل لكل شيء" - إنزو فرنانديز يقدم نصيحة للشباب، حيث يتحدث نجم تشيلسي بصراحة عن كيف أن المساعدة في مجال الصحة النفسية "غيرت حياته"
تحول جوهري في المنظور
في مقابلة نادرة وصريحة مع قناة «لوزو تي في»، خرج فرنانديز عن أسلوبه المعتاد في التكتم ليتحدث عن التأثير العميق للعلاج النفسي. وكشف نجم بنفيكا السابق أنه بدأ في التماس الدعم النفسي المتخصص قبل ثلاثة أشهر فقط من فوز الأرجنتين التاريخي بكأس العالم 2022، وهو قرار يعزو إليه الفضل في تغيير نظرته للأمور داخل الملعب وخارجه. سمح هذا المسار للاعب خط الوسط بالتعامل مع الضغوط الهائلة التي يفرضها كرة القدم على مستوى النخبة. ومن خلال تطوير روتين للتأمل الذاتي، وجد طريقة للتعامل مع التوقعات الكبيرة التي ترافق اللعب مع منتخب الألبيسيليستي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز.
رحلة نحو النمو الشخصي
وأوضح فرنانديز أن مسيرته نحو الوضوح الذهني بدأت في بيئة تعاونية قبل أن تتطور إلى ممارسة فردية أكثر تركيزًا. وقد ساعده هذا التطور على اكتساب وعي أعمق بذاته مع تسارع مسيرته المهنية على الساحة العالمية.
اعترف فرنانديز قائلاً: "بدأت أزور طبيباً نفسياً قبل ثلاثة أشهر من كأس العالم. وقد غير ذلك حياتي. تبدأ في التعبير عن نفسك، والتحدث إلى شخص ما عما يحدث لك، وما تشعر به، وما تفعله يومياً، وما يحدث لي عندما أشعر بذلك".
"بدأت بالتدريب في جلسات جماعية، ثم التقينا لإجراء جلسات فردية. ساعدني ذلك كثيراً في تنمية الوعي؛ بدأت أشعر بتحسن كبير بمرور الوقت، واليوم لا أستطيع التخلي عن ذلك".
القضاء على الوصمة الاجتماعية من أجل الجيل القادم
واستغل اللاعب الأرجنتيني مكانته كنجم بارز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحرص على توجيه رسالة إلى معجبيه الصغار. وتحدث عن أهمية كسر الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالعلاج النفسي، وحث أولئك الذين يعانون من صعوبات عاطفية على طلب المساعدة المهنية بدلاً من المعاناة في صمت.
وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لأقول للأطفال أن يدركوا أن هناك حلاً لكل شيء، وأن بإمكانهم التحدث إلى المتخصصين". "في كثير من الأحيان، يمنعك الخوف والقلق من التعبير عن نفسك بشكل كامل. أعتقد أن هذا جزء مهم جدًا ليس فقط للسعادة، بل للاستمتاع بالحياة. كان لدي الكثير من المخاوف، وأنا أيضًا مؤمن شديد بالله، واليوم أشعر أنني أكثر استعدادًا للتعبير عن نفسي، سواء داخل الملعب أو خارجه".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
واصل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا هذا الموسم دوره كلاعب أساسي في تشيلسي، حيث خاض 46 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 12 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة. وينصب تركيزه الآن على قيادة تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل البلوز حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط عن المراكز الأربعة الأولى. وقد استغل فترة التوقف الدولية للتفاوض حول انتقاله إلى ريال مدريد، ويقال إن زملاءه في الفريق بدأوا يفقدون صبرهم معه. وقبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الأسبوع المقبل، سيواجه تشيلسي أولاً بورت فيل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.