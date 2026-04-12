Getty Images Sport
ترجمه
"هناك بعض التوتر" - فرانك لامبارد يعترف بأن لاعبي كوفنتري يتأثرون نفسياً بمساعي الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب حسم لقب دوري الدرجة الثانية
كوفنتري يضيع فرصة ضمان الصعود رسمياً
استضاف كوفنتري فريق شيفيلد وينزداي، الذي عانى من أسرع هبوط في دوري الدرجة الثانية في شهر فبراير ولا يزال رصيده سالبًا بعد سلسلة من عمليات خصم النقاط، ظهر يوم السبت، مدركًا أنه سيصعد إلى الدوري الممتاز في حال فوزه وفشل ميدلزبره، صاحب المركز الرابع، في الفوز في وقت لاحق من ذلك اليوم. ومع ذلك، تعادل رجال لامبارد بنتيجة 0-0. لكن خسارة بورو المتأخرة 1-0 أمام بورتسموث تعني أن فريق "السكاي بلوز" قد صعد عملياً ويمكنه البدء في التخطيط لحياته في الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
لامبارد حذر من الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون
وفي تصريح له عقب تعادل كوفنتري وقبل الهزيمة المفاجئة لميدلسبرو، أكد لامبارد أن لاعبيه تأثروا بثقل التوقعات الملقاة على عاتقهم، في حين تمكن شيفيلد وينزداي من اللعب دون أي ضغوط.
وقال لامبارد: "أعتقد أن هناك عوامل مفهومة في المباراة، فهناك بعض التوتر للقيام بذلك، وربما يمر الكثير من اللاعبين بهذه الحالة للمرة الأولى".
"متى ستفعل ذلك، والتوقعات بإنجازه، وربما كان لذلك تأثير بسيط على المباراة. عدم الفوز عندما تكون النقاط الثلاث في متناول اليد، وخلق الفرص التي صنعناها ولكن دون الحدة المعتادة التي نتمتع بها في مقدمة الملعب، يجعل الأمر محبطًا بعض الشيء.
"من الواضح أننا صنعنا فرصًا كافية للفوز بالمباراة لكننا لم ننجح تمامًا، ويجب أن ننسب الفضل للفريق المنافس في جعل المهمة صعبة علينا. عندما لا يكون لدى فريق ما يكسبه، فإنه لا يخسر شيئًا أيضًا. أعتقد أن لديهم مدربًا شديد الحماس، يحاول أداء مهمته بأفضل ما يمكنه، لذا كانوا سيجعلون المهمة صعبة قدر الإمكان دائمًا.
"لسوء الحظ، لم نتمكن من تحقيق الاختراق حتى مع الاستحواذ على الكرة والتمريرات العرضية والفرص التي أتيحت لنا.
"عادةً ما نسجل الأهداف هنا، وعادةً ما نفوز بالمباريات هنا، لذا علينا أن ننظر إلى الأمور من منظور أوسع. لكن هذا ينطبق بشكل خاص على اللاعبين، لأنني أعلم أن هناك ضغطًا وأن الجميع يريد التخلص من هذا الضغط بتحقيق الفوز، والآن علينا أن ننتقل إلى المباراة التالية."
انتظار كوفنتري للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يقترب من نهايته
هبط كوفنتري من الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2001 ولم يعد إليه منذ ذلك الحين. وخلال تلك الفترة، غادر النادي ملعبه التاريخي «هايفيلد رود»، واضطر مرتين إلى مغادرة ملعبه الجديد «سي بي إس ستاديوم»، ولعب في الدرجة الرابعة من كرة القدم الإنجليزية.
كاد فريق "السكاي بلوز" أن يعود إلى الدوري الممتاز في عام 2023 بعد وصوله إلى نهائي الملحق، لكنه خسر أمام لوتون تاون بركلات الترجيح. في الموسم الماضي، تولى لامبارد مهام التدريب خلفاً للمدرب الشهير مارك روبينز وقاد كوفنتري إلى الملحق مرة أخرى، حيث خسر أمام سندرلاند في الدور نصف النهائي.
- Getty Images Sport
متى يمكن أن يترقى فريق كوفنتري؟
يعود فريق كوفنتري بقيادة لامبارد إلى الملاعب مساء الجمعة في مباراة خارج أرضه أمام بلاكبيرن روفرز. ويكفي التعادل ليضمن الفريق رسمياً مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما يحافظ الفريق على فارق 10 نقاط عن إيبسويتش تاون في سعيه نحو لقب دوري الدرجة الثانية، رغم أن «تراكتور بويز» لديهم مباراتان مؤجلتان.