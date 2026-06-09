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"هناك أمور أهم من كرة القدم".. زميل إيركسن السابق يناشده الاعتزال!
زميل سابق يدعو إلى اعتزاله
اقترح تاونسند أن يضع زميله السابق في توتنهام، إريكسن، صحته وعائلته في المقام الأول الآن من خلال اعتزال كرة القدم. وقع الحادث المأساوي في الدقيقة 65 من مباراة الدنمارك وأوكرانيا في أودنسي، حيث سقط إريكسن فجأة على العشب، مما أدى إلى إيقاف المباراة على الفور.
وفي حديثه إلى talkSPORT، أعرب تاونسند عن قلقه على نجم فولفسبورج. وقال: "بالطبع، من الناحية الخارجية، نعم، سأنصحه بذلك". "هناك الكثير من الأمور الأكثر أهمية التي يجب أن يقلق بشأنها، لديه عائلة رائعة يجب أن يهتم بها. لكن، من يدري ما يدور في عقول الناس؟ ناهيك عن لاعب كرة قدم عمل بجد للوصول إلى ما وصل إليه، وكاد أن يموت على أرض الملعب وعاد للعب مع مانشستر يونايتد، أحد أكبر الأندية في العالم. لذا، من الصعب معرفة ما يدور في رأسه، لكن بالطبع، في الوقت الحالي، هناك أمور أكثر أهمية للتفكير فيها من مباراة كرة قدم".
- AFP
آخر المستجدات الطبية واستجابة جهاز تنظيم ضربات القلب
على الرغم من الطابع المروع للحادث، فقد وردت أنباء إيجابية بشأن حالة إريكسن. فقد أكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن لاعب خط الوسط واعٍ وحالته جيدة بعد نقله إلى مستشفى أودنسي الجامعي.
والأهم من ذلك، أشار المسؤولون الطبيون إلى أن جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع الذي تم تركيبه لإريكسن في عام 2021 قد عمل بالضبط كما هو مخطط له خلال حالة الطوارئ.
وأوضح طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بوسن الموقف قائلاً: "تحدثت مع كريستيان هذا الصباح، وهو في حالة جيدة. إنه مع عائلته ومزاجية جيدة. ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى قريباً ويعود إلى منزله. نحن نعتني جيدًا باللاعبين والموظفين ونبقى على اتصال منتظم معهم." وأوضح بوسن أيضًا أنه على الرغم من أن إريكسن فقد وعيه لفترة وجيزة، إلا أن جهاز تنظيم ضربات القلب استجاب بشكل صحيح، مما سمح له في النهاية بمغادرة الملعب بمساعدة.
انعكاسات يورو 2020
أثار هذا الحادث مقارنات لا مفر منها مع حالة السكتة القلبية التي أصابت إريكسن خلال مباراة دور المجموعات في بطولة يورو 2020 ضد فنلندا. ومنذ تلك اللحظة التي غيرت مسار حياته، واصل إريكسن مسيرته بشكل لافت للنظر على أعلى المستويات، حيث قدم أداءً متميزًا مع كل من برينتفورد ومانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى الدوري الألماني للعب مع فولفسبورج. ومع ذلك، فقد أعادت هذه الحادثة الأخيرة إحياء الجدل حول ما إذا كانت مخاطر الاستمرار في اللعب قد أصبحت الآن أكبر من اللازم.
أقر تاونسند بأن جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع يوفر شبكة أمان لا يمتلكها معظم اللاعبين، لكنه اعترف بأن مشهد الانهيار لا يزال صادمًا لمن يشاهدونه. وأضاف: "إنها لحظة مخيفة، لكنني أعتقد أنه في الواقع... لا أريد أن أبدو سيئًا، لكنني أعتقد أنه في أمان تام، نظرًا لوجود جهاز تنظيم ضربات القلب الذي يمكنه صعقه إذا حدث ذلك، وقد حدث بالفعل أمس".
- Getty Images Sport
الدعم من عالم كرة القدم
في أعقاب الحادث، تدفقت رسائل الدعم من جميع أنحاء العالم. وأصدر نادي مانشستر يونايتد، الذي قضى إريكسن ثلاث مواسم في صفوفه، بيانًا أرسل فيه "القوة والمحبة" للاعب وعائلته. كما تواصل نادي توتنهام مع صانع ألعابه السابق، متمنيًا له "الشفاء التام والعاجل" في الوقت الذي يخضع فيه لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد السبب الدقيق لما شعر به من ألم في الصدر.
وينصب التركيز الآن على نتائج الفحوصات المتخصصة خلال الـ 72 ساعة القادمة. ومن المتوقع أن يصدر إريكسن بياناً شخصياً بمجرد أن تتضح الصورة الطبية، وعندها سيواجه قراراً مصيرياً بشأن ما إذا كان سيواصل مسيرته الاحترافية أم لا.