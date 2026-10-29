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محمود خالد

"تعاقد مع 24 همام الهمامي" .. شرط استمرار نجم كأس الخليج الذي رفضه الاتحاد وهدد به لاعب آخر بفسخ عقده!

انتقالات
همام الهمامي
الاتحاد
الشباب
دوري روشن السعودي

فلاته يكشف كواليس رحيل الهمامي عن الاتحاد ورفض بقائه بمقابل "هزيل"..

استعان الإعلامي عبد الله فلاته، بنجم نادي الشباب، همام الهمامي، لإثبات فشل منظومة "المواليد الأجانب" في أندية دوري روشن السعودي، حيث قارنه بأحد لاعبي الاتحاد، في الوقت الذي خطف فيه الهمامي الأضواء، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ولعب الهمامي دورًا في قيادة المنتخب السعودي، للتتويج بكأس الخليج العربي، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، في الوقت الذي تدور فيه الأحاديث بشأن الجدل حول مستقبله، من حيث الإفادة بأن عقده مع الشباب ينتهي في أغسطس 2027، فضلًا عن ارتباطه باهتمام أندية مثل الهلال والنصر.

وكان الهمامي يلعب في صفوف الاتحاد، حيث تم تصعيده من درجة الشباب، في صيف 2024، قبل أن يتم إعارته إلى الخلود، خلال موسم 2024-2025، ومن ثم انتقاله إلى "الليث" في صيف 2025.

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  • الاتحاد فرّط في بقاء الهمامي بمبلغ هزيل

    وأوضح فلاته، عبر برنامج "المنصة"، على فضائية ثمانية، أن نادي الاتحاد فرّط في الإبقاء على همام الهمامي في صفوفه، رغم أن صاحب الـ22 عامًا، كان سيبقى في قلعة العميد مقابل 5 ملايين ريال، ولكن إدارة العميد رفضت، وبدلًا منه استقطبت البرتغالي روجر فيرنانديز مقابل 32 مليون يورو.

    وأضاف فلاته أن الهمامي اشترط وقتها دقائق لعب، وأنه يؤيده في ذلك الطلب، فيما نفى فكرة مطالبة اللاعب بالمشاركة "أساسيًا"، وتابع "أنا أطالب اللاعبين باشتراط دقائق لعب، سواءً في الاتحاد أو الهلال أو الأهلي أو النصر".

    ونوّه فلاته بأن طلب الهمامي مشروع، مع اهتمام والده به، كونه يمتلك لاعبًا لديه موهبة غير عادية، وعروض من أندية أخرى.

    وباستشهاده بالهمامي كمثال، قال فلاته إن مشروع المواليد الأجانب في دوري روشن، غير ناجح، والاتحاد السعودي يتحمل مسؤوليته قبل الأندية، فضلًا عن كون الأندية لا حديث لديها مع المدربين، كما تحدث عن نماذج من لاعبي درجة الشباب، مثل محمد فلاته وصهيب الهوساوي والهزازي، واصفًا إياها بـ"أسماء ممتازة"، ولكن لا تحصل على الفرصة.


  • 24 همام الهمامي!

    وتعليقًا على ما ذكره فلاته، قال الإعلامي تركي العجمة ساخرًا، إن الاتحاد تعاقد مع روجر فيرنانديز بما يضاهي "24 همام الهمامي"، على حد وصفه، بحسب تقدير قيمة صفقة البرتغالي، التي تعادل حوالي 120 مليون ريال، في الوقت الذي طلب فيه الهمامي البقاء بـ5 ملايين ريال فقط، مبينًا أن الاتحاد بهذا المبلغ، كان بإمكانه أن يصنع فريقين من الهمامي.

    ورد تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي الأسبق، بوصف الهمامي بأن "والدته دعت له"، في إشارة إلى حظه الطيب بعد رحيله إلى الشباب، حيث ينال دقائق اللعب كافية، وانضم إلى المنتخب السعودي، ليردّ فلاته عليه بأن الهمامي كان قد تواجد مع الأخضر، حينما كان في صفوف الاتحاد، قبل انتقاله للخلود، ومن ثمّ الشباب.

    وأضاف فلاته أنه يحمل إدارة الاتحاد السابقة مسؤولية التعاقد مع روجر فيرنانديز بهذا المبلغ، قبل المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، مبينًا أنه سأل الرئيس السابق بشأن رحيل الهمامي، وأخبره بأنه يريد أن ينال فرصة اللعب، معلقًا على هذا الأمر، بأنه كان يجب على العميد أن يحافظ على همام ويحترم رغبته في شرط دقائق اللعب، خاصة وأن سيميتش كان يهدد الاتحاد بهذا الشرط، وإلا فسيفسخ عقده، على حد وصفه.

  • الاتحاد يحتاج لصفقات

    وفي سياق متصل، شدد فلاته على احتياج نادي الاتحاد لإبرام صفقات في الفترة الشتوية، مؤكدًا أن العميد هو الأقل في الأندية المستحوَذ عليها، في التعاقدات، ولم يتمكن من جلب صفقات بعد رحيل موسى ديابي، وكان تعاقده "بالسلفة"، وهو بحاجة لدعم بالأموال، من أجل استقطاب اللاعبين الجدد.

    ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق أربع نقاط، فيما استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتعادل مع الشمال القطري بهدف لمثله، وخسارة أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (1-2)، قبل أن تستعيد كتيبة ينز فيسينج، توازنها قاريًا بالفوز على نيفتشي الأوزبكي (2-1).

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