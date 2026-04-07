Getty Images
ترجمه
هل ينضم موهبة أخرى من ريال مدريد إلى كومو؟ سيسك فابريغاس يتطلع إلى جلب نجم ثالث من أكاديمية النادي إلى الدوري الإيطالي بعد نجاحي نيكو باز وجاكوبو رامون
البحث عن النجم الإسباني القادم
وفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، حدد نادي كومو هذا الجناح كأحدث هدف لتعزيز خياراته الهجومية. ويواصل النادي الإيطالي الاعتماد بشكل كبير على المواهب الموجودة في فالديبيباس، حيث تركز استراتيجيته في التعاقدات على تطوير اللاعبين الواعدين ذوي الإمكانات الكبيرة. وقد أحدث اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ضجة كبيرة هذا الموسم، حيث خاض 36 مباراة في جميع المسابقات مع فرق الشباب والناشئين. وقد أكسبته أدائه دعوة للانضمام إلى الفريق الأول، حيث سجل مؤخرًا تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة ضد إلتشي في ظهوره الوحيد مع الفريق الأول خلال مباراته الأولى في 14 مارس.
- Getty Images Sport
الصلة بين مدريد وإيطاليا
هذه الخطوة المحتملة ليست حادثة منعزلة، بل هي استمرار لشراكة متنامية بين النادي الإيطالي الذي يلعب في الدوري الممتاز والعملاق الإسباني. وقد حقق فابريغاس بالفعل نجاحًا هائلاً من خلال دمج لاعبي الشباب السابقين في «البلانكوس» ضمن خططه التكتيكية. وقد أثبت أن التدريب الفني المقدم في «لا فابريكا» يتوافق تمامًا مع المتطلبات الصارمة للدوري الإيطالي.
وقد ازدهر الشاب في ظل هذا النظام، حيث تألق بتسجيله أربعة أهداف في 28 مباراة مع فريق كاستيا. علاوة على ذلك، سيطر على دوري الشباب التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، حيث ساهم بتسجيل هدفين في سبع مباريات فقط. ومن خلال توفير مسار واضح نحو كرة القدم الاحترافية، نجح النادي في وضع نفسه في مكانة رائعة.
اتباع نموذج ناجح
إن الدافع الرئيسي وراء هذا المسعى هو بلا شك التأثير الفوري الذي أحدثه باز، الذي غادر البرنابيو مقابل 6 ملايين يورو في عام 2024، وأصبح على الفور شخصية محورية. ويتجلى تطوره بوضوح في أرقامه الرائعة هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفاً وصنع ست تمريرات حاسمة في 34 مباراة. وإلى جانبه، كان رامون أيضاً جزءاً أساسياً من هذا المسار الواعد. وصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في يوليو الماضي مقابل 2.5 مليون يورو، وعزز مكانته في الدفاع، حيث خاض 30 مباراة وسجل هدفين. يصر ريال مدريد عمومًا على الاحتفاظ بنسبة 50 في المائة من الحقوق الاقتصادية للاعب، لضمان الاستفادة من أي رسوم بيع مستقبلية.
أعجب ريال مدريد بصعود باز إلى النجومية في الدوري الإيطالي، ويقال إنه مستعد لإعادته إلى العاصمة الإسبانية، حيث يمتلك بنداً في العقد يسمح له بشرائه مقابل مبلغ زهيد. لكن كومو يأمل في إعادة التفاوض على هذا البند لضمان حصوله على مبلغ أقرب إلى قيمته السوقية.
- Getty Images
ما يخبئه المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، فإن إتمام هذه الصفقة سيعزز مكانة كومو كوجهة رئيسية جديدة لنخبة الشباب الأوروبي. وإذا تمكن المدرب من ضم اللاعب، فسيكون أمام النادي فرصة حقيقية للتنافس باستمرار على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب. أما بالنسبة للجناح الشاب، فسيكون التكيف السريع أمراً بالغ الأهمية ليحذو حذو أسلافه في تحقيق نجاحات رائعة في الدوري الإيطالي، ويواصل صعوده السريع في مسيرته الاحترافية.