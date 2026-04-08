"هل يمكنك أن تضمن أنك لن تموت هذا العام؟" - رئيس أتلتيكو مدريد يرد على الشائعات حول انضمام خوليان ألفاريز إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية

من السهل أن ندرك سبب جعل برشلونة هذا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفًا رئيسيًا في سوق الانتقالات الصيفية. فقد قدم المهاجم أداءً مذهلاً هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة في 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات، ولعب ما مجموعه 3106 دقيقة. وكان تأثيره هائلاً منذ مغادرته مانشستر سيتي، حيث سجل إجماليًا 46 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 101 مباراة مع أتلتيكو. علاوة على ذلك، سيكون من الصعب للغاية انتزاعه، حيث تنتهي صلاحية عقده الحالي في 30 يونيو 2030، مما يضمن للروخيبلانكوس السيطرة الكاملة على أي مفاوضات محتملة.