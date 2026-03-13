Goal.com
مباشر
MU SanchoGetty/ GOAL
محمد سعيد

ترجمه

هل يمثل مانشستر يونايتد فرصة جديدة لجادون سانشو؟ مايكل كاريك يشيد بـ«موهبة» الجناح المنبوذ ويشير إلى احتمال عودته بعد انتهاء فترة إعارته إلى أستون فيلا

رفض مايكل كاريك، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، إغلاق الباب أمام احتمال عودة جادون سانشو إلى أولد ترافورد. ويعاني الجناح، الذي يعمل حالياً على استعادة سمعته خلال فترة إعارته إلى أستون فيلا، من صعوبة في الحفاظ على مستواه منذ انتقاله مقابل مبلغ ضخم من الدوري الألماني. ومع ذلك، يؤكد كاريك، الذي عمل مع اللاعب الدولي الإنجليزي خلال فترة عمله الأولى ضمن الجهاز الفني، أن الموهبة التي دفعت مانشستر يونايتد للتعاقد معه لا تزال موجودة رغم غيابه مؤخراً عن تشكيلة الفريق الأول.

  • هل سيحظى سانشو بفرصة للتعويض؟

    "لا يمكن أن يفاجئك أي شيء في كرة القدم. أعتقد أن هذا أحد تلك الأمور. أحيانًا تنضم إلى نادٍ ما، وأحيانًا ينجح الأمر، وأحيانًا لا ينجح تمامًا. هذا أمر طبيعي، ويحدث في كل نادٍ. جادون سانشو لاعب موهوب، ولهذا السبب انضم إلى النادي في البداية، وقد قدم أداءً رائعًا في بعض المباريات. لأي سبب كان، لا أعرف، فأنا لم أكن هنا منذ فترة"، أوضح كاريك في مؤتمر صحفي.


  • Newcastle United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    اكتساب زخم خارج مانشستر

    وأشار كاريك إلى أهمية حصول الجناح على دقائق لعب منتظمة تحت قيادة أوناي إيمري، ملمحاً إلى أن "ما سيحدث بعد ذلك" لا يزال موضوع نقاش مفتوح بين مسؤولي مانشستر يونايتد.

    وأضاف كاريك: "لقد انتهى به المطاف في أستون فيلا، ومن الواضح أنه قضى فترة جيدة في بوروسيا دورتموند أيضًا. لقد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا فمن المؤكد أنه يمتلك الموهبة، وهو يلعب كثيرًا هذا الموسم، لذا الفضل يعود إليه في ذلك، وهو يؤثر بشكل كبير كما تعلمون ويلعب الكثير من المباريات. أما ما سيحدث بعد ذلك وكيف سنمضي قدمًا، فسيتعين علينا الانتظار لنرى".

  • سانشو يغيب عن مباراة أولد ترافورد

    سيغيب سانشو عن رحلة أستون فيلا المقبلة إلى أولد ترافورد يوم الأحد المقبل. وبموجب لوائح الإعارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يُحظر تمامًا على اللاعبين خوض مباريات ضد أنديتهم الأصلية، مما يجعل الجناح غير مؤهل لمواجهة مانشستر يونايتد.

  • Bournemouth v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    الصعود الصاروخي لروجرز

    وفي الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل سانشو موضوعًا ساخنًا، استغل كاريك الفرصة أيضًا للإشادة بنجم آخر في أستون فيلا يعرفه جيدًا: مورغان روجرز. فقد شهد حائز جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) تحولًا مذهلاً منذ مغادرته فريق ميدلزبره الذي كان يدربه كاريك في يناير 2024. وتابع: "كان من الممكن دائمًا رؤية ما يمكن أن يكون قادرًا عليه والإمكانات التي يتمتع بها من حيث صفاته، والطريقة التي يحمل بها الكرة، وقدرته على اللعب بقدمه اليسرى واليمنى، وصنع الأهداف وتسجيلها، بالإضافة إلى لياقته البدنية الجيدة، لذا كان هناك الكثير من المزايا عندما قمنا بالتعاقد معه في البداية".

    "لكن رؤيته يستمر ويحدث مثل هذا التأثير ربما يكون أكثر مما كنت أتوقع أو ربما أكثر مما كان مورغان نفسه يتوقع. لكن من الرائع رؤية ذلك. أنا أستمتع برؤيته يؤدي بشكل جيد. لكن مواجهته في الملعب قصة أخرى. ومع ذلك، فهو شخص جيد، ومن الرائع العمل معه، لذا أنا سعيد لأنه حقق هذا الأداء الجيد".

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
أستون فيلا crest
0